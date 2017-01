Semana de explicaciones en el Real Jaén

Dar información clara y precisa. Si no hay marcha atrás, y no sería la primera vez, los máximos responsables del Real Jaén darán mañana miércoles una ansiada rueda de prensa sobre la actualidad de la entidad jienense. El máximo accionista, Juan Miguel Hitos, el presidente en funciones tras la marcha de Higinio Vilches y Juan Carlos Hidalgo, Sergio Hitos, y el secretario del Consejo y abogado del club, Jesús Patón tienen previsto comparecer ante los medios de comunicación para aportar algo de luz sobre la situación del club blanco. «El miércoles contaremos muchas cosas», señalaba ayer a esta redacción Juan Miguel Hitos.

En los mentideros hay multitud de rumores. La principal preocupación de los seguidores radica en las negociaciones que, reconocidas desde Inaltia, se dan para un posible traspaso del principal paquete accionarial de la entidad. La intención de Juan Miguel Hitos siempre ha sido escuchar a todo aquel que llamara a la puerta del Real Jaén y que acreditara contar con liquidez para invertir en la viabilidad del club. Los primeros 'cantos de sirena' llegaron desde Granada. Anunciaron, a bombo y platillo, contar con 400.000 euros para invertir. Estudiaron la documentación sobre la situación económica y hasta ahí se supo. A renglón seguido se situó el interés por invertir en el Real Jaén en el lejano oriente. Pero nunca hubo una noticia oficial.

Según ha podido saber IDEAL no hay nada cerrado, de forma definitiva, y todavía se trabaja en varias vías. Incluso no se descarta la opción de que siga Inaltia en el accionariado del Real Jaén de la mano de algún inversor. Todas las opciones están abiertas.

Mientras tanto se paralizaron todos los movimientos iniciados por parte de la dirección deportiva para reforzar al equipo en el zoco invernal. Juan Miguel Hitos anunció en IDEAL que se estaba sondeando «el mercado para cerrar las incorporaciones de tres a cinco jugadores de primer nivel» y que «la nómina de diciembre estaría abonada para antes del 5 de enero». La segunda parte no se cumplió y de la primera no se tienen noticias. Extraoficialmente se apunta a que al estar el acuerdo de traspaso de las acciones cerrado, a falta únicamente de la firma, todo esto se había congelado. Pero no hay que olvidar que en la historia reciente del Real Jaén el traspaso de acciones de Inaltia a Juan Carlos Hidalgo estuvo cerrado, con citación a los medios en una notaría de la capital jienense, y a última hora se paralizó.

La afición lleva mucho tiempo pidiendo explicaciones. La Federación de Peñas ha solicitado, en reiteradas ocasiones, un cónclave, por medio de la Mesa de la Afición, para conocer los pasos que está dando el club de primera mano. Pero por ahora sólo han obtenido la callada por respuesta.

Sin alegrías fuera de casa

Y en lo deportivo, el equipo empieza a dar muestras de que toda esta situación le afecta. La inestabilidad institucional provoca que se no se hable absolutamente nada de fútbol, ni del trascendental encuentro del próximo domingo ante el Recreativo de Huelva (domingo, a partir de las 16:00 horas en el Nuevo La Victoria). Tras el undécimo empate de la temporada, el equipo se ha convertido en el cuarto peor visitante del Grupo IV con sólo siete puntos en once jornadas.