Tejada: «Tras la paralización del fichaje de Mario no se ha avanzado en ninguna gestión»

Había mucha expectación por escuchar a algún responsable del club blanco sobre los múltiples rumores que están corriendo como la pólvora por la capital jienense. Ramón Tejada se fajó con todas y cada una de las preguntas, pero lo cierto es que no arrojó mucha luz. Tampoco lo hizo el máximo accionista del Real Jaén, Juan Miguel Hitos, quien la semana pasada declaró a esta redacción que la nómina de diciembre estaría abonada para el día 5 de enero y ayer, ante las preguntas de esta redacción, optó por el silencio. Y los pagos están pendientes.

Tejada intentó explicar ayer la paralización por parte del Consejo del club blanco del fichaje de Mario Gómez. «La dirección deportiva del Real Jaén sondea el mercado, crea una hoja de ruta pero luego hay un Consejo de Administración que tiene que firmar y aceptar unas condiciones de una contratación. Se avanza en ese sentido. Las dos opciones que había era completar con jugadores sub23 para tener más fondo de armario y dar más competitividad a la plantilla. En ese caso se hablaba de Mario Gómez. Luego había la posibilidad de cambiar ficha por ficha, siempre que fueran jugadores para mejorar, porque todo el mundo está sumando. El Consejo decide que no es el momento, que no se va a anunciar ningún fichaje y nosotros tenemos que aceptarlo como trabajadores que somos. Hasta ese momento, el trabajo de la dirección deportiva está hecho. Solo teníamos avanzado el tema de Mario Gómez, después de eso no se ha avanzado ninguna gestión».

Además, interrogado sobre si sigue manteniendo sus atribuciones señaló que «a día de hoy soy el director deportivo y el entrenador del Real Jaén. Si por el bien del club, por fin llega la estabilidad y ese momento de cambio, se produce la llegada de nuevos y opinan que las personas que estamos aquí no somos válidas, pues más claro el agua. A día de hoy son rumores, no nos han comunicado nada. Sergio Hitos estuvo aquí el miércoles y estuvimos tratando temas deportivos, cómo estaba el equipo, qué tal se estaba entrenando, viendo opciones para el horario del partido ante el Recreativo, qué se estaba haciendo en la dirección deportiva, pero nada más. Estamos deseosos de información y si va a pasar algo que pase cuanto antes».

De esta forma, Tejada asegura estar centrado en lo meramente deportivo porque «hoy por hoy, a corto plazo, lo importante es lo que tenemos dentro de tres días, que es el partido contra la Balompédica Linense. Hay que sumar ya tres puntos, hay que acumular todas las buenas sensaciones posibles, que se vea el domingo todo lo que ponen de lunes a sábado. El equipo ha vuelto del descanso muy bien. Eso es lo que tenemos que pensar».

El conjunto del Campo de Gibraltar está situado en decimosexta posición con veintiún puntos. A pesar de los datos, Ramón Tejada define a su próximo adversario como «un equipo que está hecho para estar más arriba. Se ha asentado bien en la categoría pero que en los últimos años anda con bastantes turbulencias en el tema deportivo. Le han lastrado algunos errores a nivel individual y colectivo. En campo contrario son un equipo que tiene asociaciones muy rápidas, incorporaciones de segunda línea. Es un equipo muy a tener en cuenta porque cuenta con esa capacidad de juego para crearte problemas. Tenemos que aprovechar esos errores que han tenido durante la temporada».

Fede y Joserra

El parón navideño ha servido para recuperar efectivos entre el plantel jienense, así lo manifestaba Tejada confirmando que los componentes de la plantilla se encuentra en buen estado de forma, destacando a Fede «como la mejor noticia de la semana. Vamos a hacer una prueba porque vamos a meterlo totalmente en la sesión. Esperamos que pueda entrar en la lista para tener algunos minutos el domingo. Fue una pena porque se lesionó en su mejor momento de forma, estaba contando en el once aportando cosas interesantes. Estamos muy contentos porque las sensaciones son muy buenas. El único que está fuera es Joserra que sigue recuperándose de unas molestias en el muslo desde antes del parón pero no queremos forzarlo y esperaremos a la próxima semana para que se incorpore al entrenamiento».