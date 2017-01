Villa: "Tenemos que dar una vuelta de tuerca a nuestro nivel, porque por ahora no nos llega"

El conjunto blanco ha regresado esta semana a los entrenamientos con la mente puesta en el primer partido de la segunda vuelta del campeonato liguero ante la Balompédica Linense. Un encuentro en el que a los jienenses sólo les vale la victoria para alejar los fantasmas del descenso. El capitán del Real Jaén, Santi Villa, reconoció ayer que «terminamos con unos resultados malos en 2016 y tenemos que intentar comenzar este nuevo año sumando puntos que nos saquen de la zona de incertidumbre para movernos en una zona tranquila cuanto antes».

El encuentro, que se disputará este domingo 8 de enero a las 17:00 horas, es un partido que los blancos afrontan «sabiendo que no podemos perder el partido en La Línea porque incluso podrían ganarnos el golaveraje. Son puntos muy importantes. Hay que empezar a sumar para estar en una zona más tranquila para trabajar con la tranquilidad que necesitamos». Santi Villa destacaba «su ataque, que ya en el partido de ida vimos que tenía gente ofensivamente muy dinámica, con calidad y rapidez. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Intentar hacernos fuertes, no encajar gol y aprovechar las oportunidades que tengamos».

El futbolista linarense también hacía mención al déficit del cuadro jienense en sus partidos lejos de La Victoria. Santi Villa admitía que «los resultados fuera de casa no han sido los esperados y nosotros somos los primeros que debemos hacer hincapié y concentrarnos más en ese tipo de encuentros. Hay que sacar tres puntos de donde sea porque en casa se nos han escapado puntos que son los que nos faltan. Una vez que ya ganas fuera ya lo puedes ver más fácil o como algo más posible. La realidad es que ahora mismo no hemos sido capaces de encontrar ese nivel. Tenemos que dar una vuelta de tuerca al nivel que tenemos porque estamos viendo que con eso no nos está llegando. Tenemos que apretar todos y subir ese nivel para poder estar, mínimo, en una zona tranquila».

Una vez abierto el periodo de fichajes durante el mercado de invierno, los comentarios ante posibles incorporaciones no perturban al seno del vestuario jienense. Villa manifestaba que «el mercado de invierno es complicado, es difícil acertar. Cuando las cosas no van bien es normal que se hable de fichajes. Es complicado cuando los presupuestos son tan ajustados. Tampoco tenemos mucha información de si habrá algún movimiento. Esto es fútbol y es el pan de cada día, yo he tenido que salir de algún equipo en diciembre porque no estaba participando. Hay rumorología pero de momento no se ha concretado nada. En cuanto al tema de Mario Gómez, lo conocemos y le hemos preguntado y sí que nos dijo que hubo contactos pero que finalmente no se cerró el fichaje».

Confianza

Por último, en referencia al apartado institucional de la entidad jienense, el capitán del equipo blanco señalaba que «a diferencia del año pasado, que por octubre o noviembre empezó a verse que las cosas no iban como esperábamos, este año estamos al día en cuanto al cobro. Tampoco hay nada más allá de lo que los medios de comunicación informan, nosotros de momento no podemos valorar la situación futura. Vamos a ver qué transcurre en estas próximas semanas. Oficialmente no se han puesto en contacto con nosotros. Estamos trabajando en nuestra parcela e imagino que ellos lo estarán haciendo en lo institucional. Seguimos en lo nuestro, preparando el partido ante la Balona. Después del tiempo que llevo aquí, prefiero no comentar nada hasta que se vean las cosas hechas. Del futuro inmediato no hemos hablado. Ahora mismo no nos han fallado y hasta que no me fallan las personas yo las defenderé. Una vez que me fallen, ya no hay marcha atrás».