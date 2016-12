«Estamos peinando el mercado para hacer entre tres y cinco fichajes de primer nivel»

El máximo accionista del Real Jaén, Juan Miguel Hitos, quiso calmar ayer la preocupación instalada en el seno de la afición jienense ante la publicación por parte de esta redacción de la paralización del fichaje del central sub 23 Mario Gómez. «Estamos peinando el mercado para hacer entre tres y cinco incorporaciones de primer nivel que mejoren la calidad actual del equipo», afirmó. Incluso fue mucho más lejos en sus declaraciones: «Estamos cerca de cerrar ya alguno».

Juan Miguel Hitos es consciente de la importancia de agilizar las incorporaciones para que los fichajes se aclimaten cuanto antes a su nuevo equipo y acortar así el necesario periodo de adaptación.

De esta forma, el club blanco se vería obligado a realizar bajas en la actual plantilla, ya que sólo cuenta con tres fichas de sub 23 libres, circunstancia que representa una novedad hasta la fecha. «Dependiendo del tipo de jugador, sí hay que dar bajas», explicaba Hitos. Habrá que ver cómo se lo toman los peloteros cuando regresen al tajo la semana que viene.

Pablo Ortiz, con oferta del Villanovense, podría quedarse en el FC Cartagena

Mario Gómez

Por otro lado, el central sevillano Mario Gómez confirmó ayer la información publicada por esta redacción. «Es todo cierto, tal y como habéis publicado», espetó. El jugador sub 23 aseguró que se está moviendo «en el mercado invernal, han llamado varios equipos, tengo que buscarme mi futuro en otro conjunto, no puedo quedarme parado».

Añadió que «nunca me había pasado algo así en el mundo del fútbol, no es nada normal». Y es que cuando su fichaje estaba cerrado, a falta tan sólo de la firma, el Consejo de Administración del club blanco decidió paralizar su llegada al club blanco. «El jueves me llamó Tejada para darme la noticia. Me quedé atónito y perplejo. Él tampoco acertó a darme muchas más explicaciones», asegura.

Mario se mostraba muy ilusionado con su posible retorno a la casa blanca y no hay que olvidar que era una apuesta personal de Ramón Tejada, que ya le ofreció la temporada pasada la renovación pero la crisis económica que asoló a la entidad a partir del mes de enero precipitó la salida del jugador sub 23 al filial del Valladolid.

El central zurdo, de 1,90, firmó con Gonzalo Arconada una temporada muy regular en la que fue utilizado en 36 partidos de competición liguera y Copa Diputación sumando un total de 3.182 minutos, con 35 encuentros siendo titular. En el filial del Valladolid sólo había jugado dos partidos esta temporada, con un total de 50 minutos.

Curiosamente, Mario Gómez llegó al Real Jaén el mismo día que el ahora jugador del Elche CF (Segunda División A), Luis Pérez. Un pelotero con clase, que vino de la mano de Ramón Tejada, y que esta temporada ya ha disputado 544 minutos con seis partidos como titular.

Pablo Ortiz

Por otro lado, otro que también se aleja del conjunto jienense es Pablo Ortiz. La plantilla del FC Cartagena ya ha regresado a los entrenamientos con la baja del mediocentro gaditano, de 20 años, Alberto Quintana.

Según explican los compañeros de La Verdad la salida de Quintana hace que, al menos de momento, el club vaya a retener a Pablo Ortiz, quien curiosamente fue el primero en pedir a Paco Belmonte, dueño del Efesé, que le permitiera marcharse en este mercado invernal, debido a las pocas oportunidades que estaba teniendo en el bloque albinegro.

El jienense maneja una buena oferta del Villanovense. Pero mientras no se concrete la llegada al Cartagena de César Remón, aún negociando con el UCAM su rescisión de contrato, Ortiz seguirá a las órdenes de Alberto Monteagudo.

De esta forma, en la vuelta al trabajo tras las vacaciones, Ortiz se entrenó con total normalidad, al igual que Adama Fofana, quien puede ganar protagonismo con la marcha de Quintana. Solo se mantuvo al margen del grupo el murciano Guirao, quien podría unirse a sus compañeros en tres semanas. Para Linares, ahora mismo solo hay 17 disponibles en el Cartagena.

Con todo, la afición jienense sigue a la espera de que se confirme con hechos todos estos anuncios. 'La mala, malísima salud de hierro' de este casi centenario club, como siempre repetía el añorado Fernando Arévalo no está para aguantar más incertidumbre. Convendría ir cerrando capítulos de este culebrón. En el aire sigue estando el aterrizaje de algún grupo inversor, con los granadinos Sergio Hitos decía ayer mismo que «la comunicación sigue siendo muy fluida», así como la puesta en marcha de un plan de viabilidad que garantice la supervivencia de la entidad para hacer frente a los pagos pendientes con Seguridad Social y Hacienda. Hace falta un poco de luz ante tanta incertidumbre.