Fede: «Tenemos que mejorar algunas cosas, pero soy optimista de cara a la segunda vuelta»

El Real Jaén necesita gol y tener disponibles a todos sus efectivos ofensivos. Federico Ruiz De Maio (Avellaneda, Argentina, 9/04/1987) fue el último de los arietes blancos en caer, tras una primera vuelta en la que, de forma intermitente, han ido sufriendo distintos problemas físicos. Vitu, Mikel Orbegozo y Joserra ya están recuperados y Fede lo estará para la segunda vuelta. «Desde finales de la semana pasada ya he empezado a realizar una especie de pequeña pretemporada. Todavía no he tocado balón, pero espero hacerlo a la vuelta de vacaciones».

La plantilla jienense realizará hoy viernes, 10:00 horas en las instalaciones deportivas de Las Lagunillas, su última sesión de trabajo de este año. Los jugadores disfrutarán de unas vacaciones hasta el próximo lunes, 2 de enero, cuando regresarán para preparar el primer partido de la segunda vuelta en casa de la Balompédica Linense. Precisamente, ante este rival, el delantero argentino de 1,81 metros y 77 kilogramos, firmó su único tanto de la presente temporada. «La lesión me llegó en un mal momento. Me había recuperado de un problema anterior en la misma zona que me mantuvo apartado algunas jornadas y recaí cuando estaba atravesando una buena racha y el equipo estaba en línea ascendente». Además, la rotura fue mucho más grave de lo que se diagnosticó en un primer momento, cuando se indicó que sufría una rotura fibrilar de grado uno y que, por tanto, estaría aproximadamente un mes de baja.

El punta, que nació en la ciudad argentina de Avellaneda, se lesionó durante el encuentro ante el Cartagena en el que el Real Jaén se impuso por dos a cero. «Durante estos días de vacaciones tengo que seguir trabajando, para a la vuelta ver si puedo incorporarme al trabajo en grupo», señala.

Sobre la falta de gol de los delanteros jienenses en esta primera vuelta, Fede subraya que «cuando en un equipo se resiste el gol suele costar el triple. Es cierto que tenemos que generar más ocasiones y mejorar algunos aspectos de nuestro juego, pero soy optimista y estoy convencido de que la trayectoria cambiará en esta segunda vuelta».

Fede cuenta con una dilatada trayectoria en el fútbol español, porque ha militado con anterioridad en el Córdoba, que fue el club que lo trajo desde Argentina, el Alcalá de Henares de Madrid, el CD Linares, el Guadalajara, el Lucena, el Onteniente y el Cartagena. Con el bloque albinegro jugó 39 partidos y marcó diez goles antes de firmar por el Real Jaén.

La temporada pasada no logró ser titular hasta la jornada 28, pero una vez que entró en el once no salió de él en los últimos once encuentros ligueros. En su primera temporada de blanco, Fede jugó 37 encuentros (29 como titular) y marcó seis dianas. «El año pasado no pude completar la pretemporada y sufrí la primera rotura de mi carrera». Tuvo un inicio irregular y le costó ganarse la confianza del técnico Gonzalo Arconada.

En esta segunda vuelta espera gozar de continuidad.