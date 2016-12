Mario Gómez: «En Jaén fui feliz, estaría encantado de regresar»

Mario Gómez Gómez (Sevilla, 2-09-1994) podría regresar al conjunto blanco en el próximo mercado invernal. El central, que firmó la pasada campaña con Gonzalo Arconada una temporada muy regular en la que fue utilizado en 36 partidos de competición liguera y Copa Diputación sumando un total de 3.182 minutos con 35 encuentros siendo titular, aseguró ayer a IDEAL que «en Jaén fui muy feliz y estaría encantado de regresar».

Mario no reconoce el interés del Real Jaén pero sí asegura estar al tanto de las informaciones que le sitúan en la órbita del conjunto jienense y del Recreativo de Huelva, curiosamente las dos entidades donde jugó antes de marcharse este verano al filial del Valladolid.

Fue el primer fichaje del Real Valladolid B . Central zurdo, de 1,90, que se comprometió con la entidad blanquivioleta hasta el 30 de junio de 2017. «Pero las cosas no me han ido bien y ante la falta de oportunidades y minutos hace unos días llegamos a un acuerdo para rescindir mi contrato», asegura. Sólo ha jugado dos partidos esta temporada, con un total de 50 minutos. Muy lejos de sus expectativas.

Formado en la cantera del Betis y del Recreativo de Huelva, Gómez fue un jugador fundamental para el conjunto jienense. «En Navidades del año pasado tenía una oferta del Real Jaén para renovar por dos temporadas, pero entonces empezaron los problemas económicos y por eso me decanté por salir a otro club».

Afirma estar al día de la actualidad del conjunto jienense, «he visto la retransmisión de algún que otro partido y también mantengo contacto con los amigos que tengo en la plantilla».

Desde su salida del Valladolid B está ejercitándose «en solitario para mantenerme en forma». Y en cuanto a su futuro, su deseo es resolverlo cuanto antes, «en los próximos días quiero tomar una decisión para centrarme en lo que me gusta que es jugar al fútbol. Lo que quiero es estar en un equipo donde me sienta cómodo y valorado. Hay varios clubes interesados en mi contratación y no tardaré mucho en decidirme», comenta.

Hay que subrayar que se trata de un jugador sub 23, por lo que podría ocupar una de las tres fichas libres que tiene el Real Jaén sin necesidad de dar ninguna baja.