Real Jaén Nando Copete: «Me dijeron que buscara equipo porque podía salir del Real Jaén» Copete ha marcado 2 goles. / IDEAL El extremo fue titular en las nueve primeras jornadas, y disputó minutos en las tres siguientes, pero lleva cuatro partidos sin jugar JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Miércoles, 15 noviembre 2017, 00:25

A día de hoy sigue siendo un jugador más del Real Jaén pero el director deportivo del club blanco le indicó a su representante que se fuera buscando un equipo porque existía la posibilidad de salir. Nando Copete ha desaparecido de las convocatorias del bloque dirigido por Salva Ballesta. Titular en las nueve primeras jornadas ligueras, y disputando minutos en las tres siguientes, Copete no ha vuelto a jugar desde entonces coincidiendo con la abultada derrota en Motril (3-0). Tres jornadas sin saber de él, pese a que con los blancos ha firmado dos tantos y es un extremo con un gran olfato goleador.

Ayer dio su versión de su peculiar situación en el programa Ser Deportivos Jaén. «Me dijeron que fuese buscando equipo porque podía existir la posibilidad de que saliera. Pero yo no estoy en esa opción, desde que me dijo eso mi representante yo contesté que intentaría revertir la situación. Vine aquí con unas ganas y una ilusión que siguen intactas y yo quiero triunfar aquí porque para eso vine».

Copete explicó que tras el primer partido que estuvo en la grada, que fue ante el Rincón, «el mismo lunes hablé con Ballesta par decirle que qué tenía que mejorar para ayudar al equipo dentro del campo que es donde me gusta. Y me dijo que estaba entrenando bien, a un buen nivel, pero que luego él tomaba decisiones y ya está. Yo mismo pensaba que había bajado mi rendimiento pero él mismo me dijo que en ningún momento había bajado el rendimiento, que tomaba decisiones y ya está».

Y reconoce que «no es fácil la situación de estar jugándolo todo y de repente verte en la grada. Pero son decisiones del entrenador y hay que apoyar al equipo y estar a lo que el técnico diga».

Además destaca que «en el mundo del fútbol pueden pasar muchas cosas, unos días estás más arriba, otros más abajo y hay que ponerse en todas las pieles y tener la capacidad para sacar cualquier situación adelante».

Copete llegó al Real Jaén procedente del Cacereño, con el que fue campeón del Grupo XIV de la Tercera División, quedándose a una eliminatoria del ascenso y anotando 14 goles. Nacido en Almendralejo, el año anterior fue segundo con el Badajoz en la misma categoría, marcando 6 tantos, y anteriormente estuvo en el Extremadura, donde hizo 29 dianas en dos temporadas. También militó un año en Segunda B con el filial del Getafe.

Rubén Andrés reconoció el pasado lunes que mantuvo un cónclave con el representante del jugador, hace dos semanas en Málaga. «Se le dio un tirón de orejas para que el jugador diera un paso al frente en los entrenamientos y luchara por hacerse un hueco en el equipo. Dar un poquito más de lo que está dando hasta ahora».