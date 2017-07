REAL JAÉN Nando: «Tenía claro que si no jugaba en el Real Jaén lo haría en el Atlético Mancha Real» Nando, con la camiseta del Real Jaén. / IDEAL El lateral quería acabar su contrato con la entidad jienense pero el hecho de volver a jugar en casa y con Óscar Quesada es un nuevo reto que le ilusiona JESÚS MUDARRA JAÉN Viernes, 14 julio 2017, 04:11

No le va a faltar experiencia al vestuario del Atlético Mancha Real. La confección de la plantilla por parte de la dirección deportiva verde está siendo digna de elogio y entre los recién incorporados hay un dúo de viejos roqueros del fútbol jienense que seguirán dando que hablar junto. El Mancha Real ya sabía que contaría con los servicios de Óscar Quesada pero además lo hará con los de su compañeros de viajes, de risas, de goles y de experiencias: Nando.

«Yo tenía claro que o jugaba en el Real Jaén o jugaba en el Mancha Real. Yo quería terminar mi contrato en Jaén. Al principio había buenas intenciones pero conforme fue pasando el tiempo, no se si por las denuncias o si pasó algo más, prácticamente no había conversaciones y ya vi que no se quería contar con mis servicios. Yo tengo que velar por mi futuro y aquí se interesaron por mí y todo fue muy fácil», cuenta a IDEAL el jugador horas después de anunciarse su fichaje.

La tranquilidad que tendrá ahora en su nuevo club el futbolista ha sido determinante en su pase. «La directiva es la misma que cuando estuve aquí anteriormente. Todo han sido facilidades, no ha habido ningún tipo de problema y desde el primer momento nos hemos puesto de acuerdo. Estoy muy ilusionado y con muchas ganas de que comience esta. Quiero volver a ilusionarme y disfrutar del fútbol que la verdad es que los últimos años ha sido complicados», explica Nando.

«Vengo a un club referente. Con esta directiva en el cargo no se le ha dejado a deber dinero nunca a nadie y en ese aspecto vamos a estar muy tranquilos. Con la gente que hay arriba sabemos que a final de mes vamos a tener nuestras nóminas y solamente vamos a tener que pensar en fútbol», añade sobre la .

Esa tranquilidad en lo institucional, a la que no está acostumbrado últimamente Nando, la compartirá con alguien que no es de su familia pero casi. «Óscar es como mi hermano. Estos últimos cinco años lo hemos vivido y compartido todo. Hemos viajado siempre juntos a los partidos y a entrenar y cuando no sabía donde iba a jugar le decía: 'espérate que al final jugamos juntos si esta gente quiere'. Al final volvemos a estar juntos y a ver si nos hacemos grandes los dos como él suele decir», dice entre risas sobre el hecho de seguir compartiendo vestuario con alguien con quien ha vivido mil y una experiencias vinculadas todas ellas al balón.

Ahora añadirán ambos a su curriculum un curso que les ilusiona pero que también va a exigir de ellos un rendimiento alto, ya que la exigencia no parece que vaya a ser poca. «Va a ser una temporada bastante bonita. En la provincia va a haber seis equipo y muchísimos derbis. Cuando se enfrenten equipos de la provincia va a haber bastante buen ambiente en los campos», argumenta sobre el hecho de que vaya a haber tanta presencia jienense en el Grupo IX. «Con respecto al resto de provincias, va a ser una temporada de las más duras de los últimos años: Jaén, Mancha Real, Linares, Antequera, Malagueño, Loja... Va a ser una Tercera bastante dura y bastante competida», apostilla.

«Me quedé con una espina clavada en la temporada 2009/2010 con José Jesús Aybar que nos quedamos muy cerca de ascender a Segunda B. Este año intentaremos luchar por lo máximo. Sabemos que va a ser muy complicado y que hay grandes equipos pero que nadie nos quite la ilusión. Vamos a trabajar para ello», advierte.