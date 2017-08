Real Jaén Montes regresa para hacer realidad los sueños de los seguidores blancos Manuel Quesada, Migue Montes y Salvador Márquez, ayer en la sala de prensa del Nuevo La Victoria. / José A. Gutiérrez El jugador jienense, cuyos goles fueron vitales en el último ascenso a Segunda A, se ha desvinculado del Ontinyent CF del Grupo III de Segunda B JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Jueves, 17 agosto 2017, 00:50

En el último ascenso del Real Jaén a la categoría de plata del fútbol nacional quedó grabado, a fuego, en la memoria de los sufridos aficionados blancos la acción de Gaitán sacando el esférico de la misma línea de gol en el último suspiro de la eliminatoria ante el Huracán. Esa jugada fue vital, pero no hubiera tenido sentido sin los dos tantos que firmó Migue Montes, hasta esa fase de play off suplente de Diego Cascón, y que sirvieron para que el bloque dirigido por Manolo Herrero diera el salto a Segunda División A.

Ahora, cinco temporadas después, Miguel Ángel Montes Cruz (Pozo Alcón, 10/10/1989) vuelve a la casa blanca, su casa, curtido como un ariete con clase y pegada, y que atesora 71 tantos en 302 partidos, 49 de ellos en Tercera División. Ya el curso pasado firmó 17 goles con el Guadalajara, conjunto con el que disputó, sin fortuna, el play off de ascenso a Segunda B.

Montes, tanteado por el Real Jaén en el mes de julio, había firmado con el Ontinyent CF (Grupo III de Segunda B) pero el relevo en el banquillo y la llamada del Real Jaén le han llevado a romper su contrato y regresar al bloque de la capital jienense. Una vez hizo los sueños de los aficionados blancos realidad, ahora busca repetir.

Salvador Márquez, responsable de la parcela deportiva, lo presentó como un jugador «muy conocido para los medios y la afición. Delantero centro, muy incisivo en el área. Siempre que hay una acción comprometida se ofrece, se asocia con los compañeros y es un gran rematador».

El ariete se mostró «muy ilusionado y emocionado por la situación que estoy viviendo. Jaén siempre ha sido y será mi casa. Me alegro de haber vuelto aquí. No estamos en la situación que Jaén se merece. Es un equipo sufridor por naturaleza, no nos ha gustado hacer las cosas fáciles. Voy a trabajar para volver al sitio que este club, como mínimo, se merece, la Segunda B. Quiero devolverle a esta gente su cariño».

Su marcha del Ontinyent y su fichaje por el club blanco se resume: «El Jaén es mi casa, me duele y sigo al Real Jaén, estoy pendiente. Firmé en Segunda B, pero el entrenador que me firmó llevaba un tiempo detrás mía y después se fue. Cambió el discurso y no estaba cómodo, salió la opción de venir aquí y en cuanto se habló se cerró. En julio hubo un acercamiento pero no se pudo concretar porque había cosas de Segunda B. Pero hay que ser feliz por encima de todo».

En 2013 se fue de Jaén un jugador que «ha cambiado mucho». «Son cuestiones de roles. En Jaén tenía un rol que asumí como me pertenecía, no se me conocía, sabía que era suplente de Cascón e intenté hacerlo lo mejor posible. El futbolista va creciendo en cosas que antes no tenía. Intento ser más protagonista, marcar más el terreno en el vestuario. La juventud te da unas cosas como correr más, y la edad te da esa punta de experiencia que hace que ganes en madurez», explicó.

Añadió que «hay que ser realista, Jaén es un sitio en el que se exige, me encanta la presión, es cuando mejor respondo. Habrá momentos malos. Pero también momentos buenos».

Por otro lado, en la casa blanca están muy cerca de superar la barrera de los 3.000 abonados (confían en que suceda esta semana) y para dar el último empujón han anunciado que el precio del carné les puede salir gratis a cinco socios que lo hayan renovado u obtenido desde el inicio de la campaña hasta mañana viernes día 18 de agosto, un día antes del debut liguero en Atarfe.

«Para agradecer y premiar el apoyo de los más fieles en estos complicados momentos, y para celebrar el aniversario del club, vamos a regalar el abono a cinco de los socios que hayan renovado u obtenido su carnet desde el inicio de la campaña hasta el próximo viernes día 18. Somos actualmente 2.895 abonados y esperamos llegar al número mágico de los 3.000 antes del inicio de liga. Por ello, y por la posibilidad de que el abono os salga gratis, os animamos a todos a que acudáis a nuestras oficinas cuanto antes. Vosotros sois nuestro sustento, todos sumamos en esta nueva aventura, y esperamos cumplir juntos muchos años más», señaló el club.