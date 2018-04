Montes: «No hay ningún grupo más fuerte que el nuestro» El delantero natural de Pozo Alcón suma 14 dianas con el conjunto blanco esta temporada. / JUANDE ORTIZ El delantero del Real Jaén se marca como objetivo conseguir un pleno en las tres jornadas que restan «para evitar las sorpresas que se puede dar» JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Miércoles, 25 abril 2018, 02:08

Miguel Ángel Montes Cruz (Pozo Alcón, 10/10/1989) se está acostumbrando a firmar goles esta temporada. Ha marcado en los últimos cuatro partidos del Real Jaén, que bien podría ser cinco si en Martos, donde tocó el esférico, no lo hubieran dado como gol en propia puerta. 14 dianas en total y sin lanzar un solo penalti, puede presumir de ser el máximo realizador del conjunto blanco.

El equipo se ejercitó el pasado lunes, descansó ayer martes y hoy miércoles vuelve al trabajo para preparar el duelo del próximo domingo en San Pedro (20:00 horas).

Del encuentro del pasado domingo ante el Almería B explicó que «cuando empatas te quedas con la sensación de haber ganado un punto, pero otras veces piensas que se te han escapado dos. En este caso si te quedas con los últimos 20 minutos creo que perdimos dos puntos, pero también es verdad que hasta el minuto 86 no teníamos nada. Nos enfrentamos al mejor equipo del grupo y creo que habrá pocos mejores que el Almería B en toda la Tercera División. Fuimos superiores en muchas fases del partido».

Montes tiene claro que por ritmo y sensaciones el duelo del pasado domingo en el Nuevo La Victoria tuvo muchos elementos de superior categoría. «Este partido lo metes en Segunda B y no desentona. Seríamos dos equipos, no sé si buenos o regulares, pero de los malos seguro que ninguno de los dos en Segunda B. Un partido muy normal dentro de la categoría de bronce del fútbol nacional».

San Pedro y Real Jaén jugarán media hora más tarde que el Huétor Tájar Atarfe. «A priori puede ser positivo. Porque se da como favorito al Huétor Tájar ante el Atarfe, pero eso no quiere decir nada porque todos somos profesionales y querrán ganar su partido igualmente». A los malagueños les falta un punto para asegurar la permanencia, pero sin el Atarfe no es capaz de ganar estarán salvados independientemente de su resultado.

Por la diferencia de un gol al Real Jaén le favorece el triple empate ante el Antequera. «Cuando jugamos un partido no damos importancia a un gol y a veces te puede marcar conseguir el objetivo o no. Estamos contentos porque dependemos de nosotros y el domingo tenemos una nueva final».

El delantero del Real Jaén ve en play off «a Malagueño y Almería B como es lógico y luego pienso, sinceramente, que el mejor equipo del grupo somos nosotros, por experiencia, trayectoria y experiencia de muchos futbolistas pero tenemos la presión añadida que otros no tienen en la categoría. Los tres estaremos en play off y la cuarta plaza creo que será para el Antequera por el calendario que tienen y por el enfrentamiento directo entre Huétor Tájar y Motril».

Montes cree que «el grupo IX, por mi experiencia y lo que he hablado con compañeros y gente que se mueve en el fútbol nacional, es el más fuerte de todos. Los nombres de los conjuntos que están y de los que se han quedado fuera así lo atesoran. A partir de ahí siempre habrá grupos fuertes en cualquier lado. El valenciano este año es muy potente, el décimo también es muy duro, pero si me tengo que mojar pienso que ninguno es más fuerte que el nuestro».

Hacer un pleno

El objetivo pasa por repetir el pleno en estos tres partidos como ya hiciera el equipo en la primera vuelta. «Sí, porque la sorpresa puede surgir donde menos te lo esperas. Queremos hacer un pleno de nueve puntos. No podemos fallar».

El delantero jienense es uno de los jugadores históricos de la entidad blanca. En el último ascenso del Real Jaén a la categoría de plata del fútbol nacional fue el protagonista al firmar dos tantos en el play off que sirvieron para que el bloque dirigido por Manolo Herrero diera el salto a Segunda División A. Y, además, en el mes de enero hizo el tanto 450 del Real Jaén en el Nuevo La Victoria.

Migue Montes es un ariete con clase y pegada, que atesora 85 tantos. Ya el curso pasado firmó 17 goles con el Guadalajara, conjunto con el que disputó, sin fortuna, el play off de ascenso a Segunda B. Algunos de ellos en partidos importantes, como el doblete que firmó en el derbi provincial ante el Linares Deportivo.