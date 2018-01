REAL JAÉN Montes, el delantero del ascenso Montes celebra el tanto 450 del Real Jaén en el coliseo blanco. / J.O. El jugador blanco marcó el pasado domingo el gol 450 del Real Jaén en La Victoria JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Viernes, 12 enero 2018, 01:54

Miguel Ángel Montes Cruz (Pozo Alcón, 10/10/1989) se está acostumbrando a firmar goles históricos en la entidad blanca. Si en el último ascenso del Real Jaén a la categoría de plata del fútbol nacional fue el protagonista al firmar dos tantos en el play off que sirvieron para que el bloque dirigido por Manolo Herrero diera el salto a Segunda División A, el pasado domingo hizo el tanto 450 del Real Jaén en el Nuevo La Victoria. «Es un orgullo que un gol además de servir para algo entre en la historia del club. Me enteré después por la tarde leyendo las redes sociales», explica el ariete.

Sobre el tanto, reconoce la calidad técnica de Dani Fragoso en la asistencia. «Todos conocemos a Dani y su potencial, por algo ha jugado en categorías superiores. Para como estaba el campo fue increíble el pase que me dio».

El terreno de juego estaba en muy malas condiciones y dos jugadores, Pico y Juanlu, acabaron lesionados. «Había que adaptarse y sacrificarnos porque era la única forma de que el campo mejorara en unas semanas. Es verdad que estaba impracticable pero era lo que tocaba y por suerte los puntos se quedaron en nuestro casillero».

Montes explica que «ante el Atarfe el único equipo que quiso ganar el partido fue el Real Jaén. Ellos se encontraron con un gol tempranero y a partir de ahí se dedicaron a destruir nuestro juego y a perder tiempo. Después hubo un poco de Karma, aquello de que todo vuelve cuando quieres perjudicar a otro y al final se lo devolvimos de la forma más dolorosa posible, marcando el tanto del triunfo en el último suspiro».

Migue Montes es un ariete con clase y pegada, que atesora 71 tantos en 302 partidos, 49 de ellos en Tercera División. Ya el curso pasado firmó 17 goles con el Guadalajara, conjunto con el que disputó, sin fortuna, el play off de ascenso a Segunda B. A esos tantos hay que sumar los ocho que ha celebrado esta campaña, y sin lanzar un solo penalti. Algunos de ellos en partidos importantes, como el doblete que firmó en el derbi provincial ante el Linares Deportivo. «A día de hoy sólo nos han señalado dos penaltis a nuestro favor, uno lo tiró Víctor Armero y el otro Cervera y somos los tres los encargados. Entre nosotros no hay problema por eso».

Desde la llegada del delantero portugués Luizinho, Montes ha actuado en algunas ocasiones acompañado en ataque o como único referente ofensivo. «Cada compañero te da unas alternativas. Con Luizinho tengo más libertad de movimiento, no tengo que fijar tanto a los centrales y puedo soltarme un poco más, pero también cuando juego solo me encuentro cómodo porque me gusta moverme entre los centrales y caer a banda. El técnico es el que decide y mientras yo juegue -ríe- que sea siempre para lo mejor del equipo».

En cuanto a la adaptación de Luizinho destaca que «al final somos personas no máquinas y viene de Portugal a un equipo nuevo, no conoce el idioma, el primer partido lo expulsan y los sentimientos están ahí. Nosotros intentamos arroparlo y está cada vez un poco mejor». Interrogado por el posible retorno de Mario Martos reconoce que «me une con él una gran amistad, además es un futbolista con el que la plantilla daría un gran salto de calidad, sería positivo para el equipo su venida. Si se concreta me alegraría mucho por ambas partes».

Y el domingo, 11:45, toca rendir visita al Maracena. «Estamos trabajando en corregir errores del partido anterior y ya mañana -por hoy- analizaremos al Maracena. Es un equipo que trata bien el balón, con jugadores con experiencia en la categoría, a muchos los conozco y tienen calidad. Será complicado pero tenemos que ganar allí».

El Real Jaén es el equipo más en forma del grupo. «Nuestro objetivo, exclusivamente, pasa por coger al Atlético Malagueño y quedar campeones. Venimos en una buena dinámica pero tenemos que dar un poco más porque creo que este equipo aún tiene margen de mejora».

Respecto al partido del próximo miércoles ante el Melistar, desde el club blanco aseguran que al ser un día laborable la Federación no permite fijarlo más tarde de las 20:00 horas. «Hay un margen desde las 11:00 horas hasta esa hora que es lo más tarde que se podría fijar». Añaden que el calendario se fija en el mes de julio y que los problemas del Melistar son ajenos al club blanco y no se trata de algo puntual.

El Melistar está intentando garantizar las siete fichas nacionales que exige el reglamento para viajar el miércoles, pero ha pedido al Real Jaén jugar algo más tarde, a las 21:00 o 21:30 horas para no llegar con la hora justa al encuentro en la capital jienense.