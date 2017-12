REAL JAÉN Membrado: «Los resultados nos han dado la razón sobre los cambios» El presidente del Real Jaén es el máximo accionista del club. / IDEAL El máximo accionista del club blanco desmiente categóricamente que haya algún grupo inversor en el Real Jaén, «queremos que el club sea de toda la ciudad» JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Domingo, 31 diciembre 2017, 01:40

A finales del mes de marzo de este año el empresario jienense Tomás Membrado se convertía en el nuevo máximo accionista del Real Jaén. Se hacía con el principal paquete accionarial (50,09% más el 12% de Sergio Hitos). La firma se escenificó mostrando, de forma pública, dos cheques por valor de 80 y 20 céntimos por cada uno de los dos paquetes de títulos. Se ponía así punto y final a la etapa protagonizada por Juan Miguel Hitos al frente de la entidad. Membrado y su equipo no pudieron evitar el traumático descenso a Tercera División, en gran parte porque centraron la mayor parte de sus esfuerzos en poner las bases para la salvación económica de un club a un paso del desahucio.

Salvaron las primeras bolas de partido y en eso siguen, con una ambiciosa ampliación de capital que debe culminar en abril de 2018 con liquidez suficiente para dejar en el cajón del olvido los omnipresentes problemas económicos que aquejan al Real Jaén desde su conversión en Sociedad Anónima Deportiva.

1 Ampliación de capital Se han distribuido buzones informativos por puntos significativos de la ciudad 2 Finca olivarera El Real Jaén contará con una explotación olivarera en propiedad para producir aceite de oliva. 1 Explotación del estadio La entidad quiere explotar comercialmente el estadio como una fuente de ingresos extra.

El máximo accionista destaca que lo importante en la ampliación de capital «es que acuda cuanta más gente mejor, aunque sea con cantidades muy pequeñas. Para la venta de aceite y los eventos que organicemos. Si hay más personas propietarias del club habrá más gente y potenciales clientes. Lo ideal sería contar con un respaldo muy amplio porque haría fuerte al club. Mucho más que viniera un gran inversor. Le daría sentido y fuerza a este nuevo Real Jaén. Nos permitiría despegar a todos los niveles».

No están dando datos del proceso de la ampliación de capital. «Están en cuentas notariales y no queremos, por educación pedirlos, pero está acudiendo bastante gente. La decisión sobre cuándo haremos la escritura no está tomada, pero puede ser en marzo. Por ahora son todos pequeños accionistas los que han venido, se han interesado varios grandes pero no les hemos dado mucho calor, porque queremos que sea de toda la ciudad de Jaén», razona.

Crédito a otras entidades

Para la ampliación se están colocando buzones informativos por «lugares significativos de la ciudad y se han contratado comerciales. Y ahora en la recta final se va a dar un impulso importante en medios».

La entidad mantuvo un cónclave con las cajas de ahorro que además poseen un 8,70% del capital social del club para obtener un crédito con el que abonar sus deudas y poder obtener el ansiado certificado de estar al corriente de pago con los organismos públicos. Documento que le serviría para hacerse, de forma inmediata, con la concesión administrativa del coliseo blanco por parte del Consistorio de la capital. Pero la respuesta no ha sido positiva. Añade que «de la Caja Rural sorprende que a pesar de ser de Jaén y haber estado muy atentos con ella no ha dicho de participar ni de atender los créditos que le hemos solicitado. Estamos haciendo la misma propuesta a otras entidades financieras».

Sobre las mejoras que están desarrollando en el Nuevo La Victoria explica: «Ahora mismo se ha buscado una empresa que está asesorando sobre el tema del césped. Vino un hongo a Jaén y perjudicó el estado de la hierba». Además, «se han realizado obras para un sondeo que ha sido positivo y evitar el gasto que supone tener que regar con agua potable. Teníamos una factura muy elevada y sabíamos que había agua porque existía una antigua noria. Además, se han realizado obras de mantenimiento».

Membrado rechaza los rumores sobre la entrada de capital en la entidad de la mano de Rubén Andrés y Salva Ballesta. «Es completamente falso, fue una conversación con Valenciano que se interpretó mal. Lo que se dijo es que es el club tenía que estar profesionalizado por si venía un grupo inversor, pero eso no quiere decir que interese que venga o haya venido. Ha preguntado mucha gente de fuera, pero de ahí a que se haya llegado a un acuerdo hay un trecho muy largo. Lo desmiento categóricamente. El proyecto es que sea de Jaén y participe mucha gente. Hay contactos y la gente pregunta, pero no hay nada».

Incluso va más lejos. «Si no respondiera la sociedad de Jaén en la ampliación de capital para eso estamos, para buscar soluciones», afirma.

Ballesta, implicado

De Salva Ballesta destaca: «He tratado muy poco al cuadro técnico pero es una persona fenomenal, un número uno en el mundo del fútbol y está haciendo junto con Rubén Andrés un gran trabajo. Está muy implicado en el proyecto e ilusionado con formar parte de la familia del Real Jaén. Existe una sintonía muy buena».

Tiene muy claro que no piensa inmiscuirse en la parcela deportiva. «No voy a tomar decisiones. Yo voy a pedir responsabilidades a las personas encargadas de la parcela deportiva, de cómo ha ido el cumplimiento del presupuesto, luego me darán cuenta de resultados etc. Lo normal en cualquier empresa. Lo cierto es que los resultados han demostrado que los cambios fueron acertados, tuvimos fuerza de voluntad para aguantar las críticas tan fuertes que tuvimos. El tiempo pone a cada uno en su sitio e igual que salió eso adelante saldrán el resto de facetas de la entidad».

El presidente del Real Jaén no ha modificado un ápice su sueño de unificar al sector aceitero de la provincia jienense utilizando al Real Jaén como eje vertebrador. Los beneficios serían múltiples y él ya ha dado el primer paso aportando a la sociedad cuatro explotaciones de olivar ecológico valoradas por la entidad TINSA en más de diez millones y medio de euros. Quiere dotar al club blanco de una estabilidad financiera que le sirva para escalar hasta la Primera División del fútbol nacional. «A la gente le pido confianza, que piensen que apoyando este proyecto apoyan al Real Jaén y que además hacen una inversión muy interesante, más que las inversiones normales como pisos o productor financieros. Por eso animo a Jaén a que deje el derrotismo y de una vez por todas hagamos algo por esta tierra. Y creo que el vehículo es el Real Jaén, que necesita a la sociedad jienense», subraya.

Las acciones tienen un coste simbólico de un euro y los interesados podrán financiar su compra. Abonarán en un primer momento un 25% y el resto a razón de un 15% cada año. «Los ingresos se hacen en una cuenta en notaría donde quedan custodiados, no serán del Real Jaén hasta que no finalice la ampliación, por lo que no se podrían embargar. Se harán unas escrituras con las cantidades que hay en la cuenta y el Real Jaén pasará a ser propietario de la finca y el dinero», explica.

Sinergias

Su proyecto pasa por establecer sinergias entre el mundo del fútbol y el aceite de oliva. «El primer pilar es que el Real Jaén va a tener una explotación olivarera. El club va a ser propietario en el registro de la propiedad de una finca de olivar, así el que invierta lo hará en algo sólido, en un trozo de finca. La gran ventaja es que la producción es aceite de oliva ecológico y se va a poder vender a través de la gran cantidad de personas que mueve el Real Jaén, vamos a utilizar a la gente para vender ese aceite, no sólo de Tercera, donde mueve casi 4.000 personas, a través de la página web, que tiene muchas visitas, las redes sociales, los desplazamientos ahora a lo mejor tienen menos interés porque se va a sitios cercanos donde también se produce aceite, pero en el momento que se esté en categorías superiores probablemente cuando visualicemos que el Real Jaén es el equipo del aceite y el equipo lleve muestras, un stand portátil va a ser un medio magnífico para vender aceite. Ya está pasando, la gente pregunta si traemos aceite. Las posibilidades de venta del producto con la finca en manos del club son muy superiores a la de un particular, lo que le va a generar una plusvalía y unos ingresos importantes»

Un segundo pilar pasa por «la explotación del estadio y sus alrededores. Como dijo el alcalde en una entrevista, en el momento que estuviéramos al corriente con Hacienda y la Seguridad social nos darían la concesión administrativa, porque ya se votó en pleno hace unos años. Eso también va a ser una fuente de ingreso inédita hasta ahora. No solo nos permite utilizar el campo para jugar al fútbol sino hacer otro tipo de actos, bodas, comuniones, zona de ocio, restauración. Está comprobado su éxito cuando se celebraba el Oliva va. En los cierres queremos poner una galería comercial de tiendas pequeñas que urbanísticamente es posible, que serían una fuente de ingresos que hasta ahora no ha tenido el club».

Todos estos proyectos están supeditados a la concesión administrativa que depende de conseguir u crédito con el que saldar la deuda con Hacienda y Seguridad Social. «Se ha avanzado en este sentido, pero todavía no hay nada concreto porque son operaciones muy complejas», comenta.

El Real Jaén desea saldar sus deudas con la Agencia Tributaria y Seguridad Social sin esperar a la finalización de la ampliación de capital, una operación que podría alargarse en el tiempo hasta abril de 2018.

Embajador del aceite

Para el máximo responsable de la entidad jienense «la ampliación que se propone es distinta a las anteriores, porque se invierte en bienes tangibles». «Antes el dinero que se invertía tenía muy difícil retorno, era como una donación por cariño a la ciudad y al equipo. Además de los motivos sentimentales es interesante por ser partícipe de un proyecto nuevo nunca visto en Jaén, ser partícipe en el mejor negocio de la ciudad, en el impulso de negocios. Real Madrid o Barcelona vienen a Jaén y provoca optimismo en la ciudadanía, va a repercutir en el carácter emprendedor de la ciudad, se van a hacer nuevos negocios, se va a generar un optimismo general en la vida económica y social. Se llenan negocios, hoteles. Y si va el Real Jaén a otra ciudad será embajador del aceite y del turismo de Jaén», destaca

Con todo, «la gente que invierta se va a visualizar con murales en el estadio. Quedarán ahí para siempre los que apostaron por el proyecto. Esa publicidad va a a ser permanente aunque vendan luego sus acciones. También para las empresas». En cuanto a la campaña de producción aceitera en la que el Real Jaén podrá contar con los derechos de explotación de las fincas, Membrado explica: «Será la del año próximo. Hasta que no culmine el plazo de ampliación de capital no se pasa por notaría y no pasa la finca al Real Jaén. Cuando sea suya hará la explotación, faenas, recoger frutos, etc.».