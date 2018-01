Real Jaén El Melistar se plantea no viajar a Jaén Celebración de un gol del Real Jaén el pasado domingo en La Victoria. / J. ORTIZ Desde Melilla se quejan de que los directivos del Real Jaén «no han atendido nuestras peticiones para jugar cualquier otro día». El conjunto de Melilla tiene dificultades para reunir jugadores por motivos laborales JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Jueves, 11 enero 2018, 11:53

El Real Jaén confirmó ayer el horario de su próximo partido en el coliseo blanco. La entidad jienense anunció que recibirá al Melistar el próximo 17 de enero, miércoles, a partir de las 20 horas. Se trata de un día laborable y la decisión, como siempre suele suceder en la capital jienense, suscitó un debate entre sus seguidores sobre la idoneidad del horario. Pero donde provocó un mayor malestar fue en los responsables del club melillense, que explicaron ayer a IDEAL que están valorando la opción de no viajar a Jaén «ante la posibilidad de no lograr reunir el número obligatorio de fichas nacionales (7), ya que nuestros futbolistas trabajan ese día y no pueden pedirse el día libre en sus respectivos trabajos».

Felipe Heredia, secretario del Melistar, añadió ayer que «el Real Jaén se ha negado a cambiar el día del partido. La mayoría de nuestros jugadores trabajan por la mañana y no pueden pedirse el día libre. Hablé con el delegado y con Tania, pero solo hemos encontrado una negativa por respuesta. Además, no me han facilitado hablar con el presidente o con algún otro directivo».

Heredia subrayó que «el trato con el Real Jaén fue exquisito en el partido de la primera vuelta. Pusimos el partido cuando ellos quisieron, les tratamos bien, dimos habitaciones, no les faltó nada».

«Si el Real Jaén vuelve a Melilla pondré el partido a las 21 horas para que haga dos noches»

La plantilla del Melistar, último clasificado del Grupo IX con seis puntos en su casillero y que solo ha cosechado tres puntos en el rol de visitante, está además mermada por las lesiones. «Tenemos tres bajas por lesión y únicamente contamos con 16 futbolistas. Puedo echar mano del filial, pero no sé si lograré reunir las siete fichas nacionales obligatorias por reglamento. En los próximos días lo intentaremos, pero será muy complicado». Y si lo logran viajarán con lo justo y con el riesgo de incumplir la normativa durante el partido. «Sólo faltaría que encima nos multaran y nos sancionaran con la retirada de tres puntos».

Enfado

Se da la circunstancia de que el club blanco acaba de resembrar su campo y le vendría muy bien contar con algunos días más de plazo para su recuperación, «motivo por el que estamos más enfadados. Si viajamos a Jaén hablaré con el presidente en el palco y le diré cuatro cosas. Hay que respetar a los equipos humildes. Le preguntaré por qué nos han tratado tan mal». Heredia explicó que se pusieron en contacto con el club blanco el lunes, «con nueve días de antelación, tiempo suficiente para reaccionar».

También se quejan del horario designado. «Encima a las 20:00 horas. No nos da tiempo. Si reunimos a los jugadores tendremos que salir a las 16:30, llegaremos a Málaga a las 17:30 y en Jaén estaremos con la hora justa de bajarnos del autobús y jugar sin tiempo a calentar. Se lo trasladaré a la Federación Andaluza porque no hay derecho».

Incluso va más lejos. «Si el Real Jaén vuelve a jugar en Melilla les pondré el partido el domingo a las 21:00 horas, para que tengan que hacer dos noches aquí».

Por otro lado, el Real Jaén hizo oficial ayer la incorporación del entrenador del juvenil, Antonio Marín, que se encargará de la preparación específica de los porteros de la primera plantilla en sustitución de Moi. Antonio Marín refuerza el equipo técnico que encabeza Salva Ballesta, aunque esta función la desempeñará sin dejar su labor al frente de los juveniles.