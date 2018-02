Real Jaén Mario Martos: «Toca hacer borrón y cuenta nueva» Mario Martos, durante el triunfo del conjunto blanco en casa ante el Antequera CF. / JUAN DE DIOS ORTIZ El Real Jaén debe mejorar sus prestaciones ofensivas, donde los diez primeros clasificados del Grupo IX han firmado más tantos que los blancos JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Martes, 6 febrero 2018, 01:04

Mario Martos es uno de esos peloteros a los que más que sentir la camiseta les duele en el alma. Un claro ejemplo del listón, mucho más alto y exigente, que se les pone a los futbolistas de casa. Formado en la cantera del Real Jaén, Manolo Herrero lo fue moldeando en el filial hasta que le dio la oportunidad de jugar en el primer equipo. Era la temporada 2011-2012 y en la siguiente, junto con otro jienense (Migue Montes) fue clave en el ascenso del conjunto blanco a la categoría de plata del fútbol nacional. Después tuvo que hacer las maletas, no contaron con él en Segunda A ni tampoco en la 2014-2015.

Pero Martos seguía soñando con volver a vestir de blanco. Y los problemas económicos del OFI Creta facilitaron su retorno en el zoco invernal, pese a que el Linares Deportivo, que ya contó con sus servicios durante el pasado ejercicio, también puso sus ojos en él.

En Torremolinos jugó 89 minutos. «Ballesta nos intentó animar porque la verdad es que el equipo quedó muy tocado. Dijo que firmaría ganar otras 14 jornadas y perder a la de 15. Hay que intentar hacerlo otra vez, aunque es complicado y a partir de este martes manos a la obra para ganar en Loja. En ese campo no será fácil ganar. Hay que recuperar el segundo puesto cuanto antes y hacer borrón y cuenta nueva».

Pese al tropiezo, «no renunciamos a dar caza al Malagueño. Quedan 15 jornadas y en el fútbol pasa de todo. Intentaremos hacer los máximos puntos posibles. Lo mínimo es acabar en play off, pero lucharemos por la primera plaza».

Ya sabe lo que es ascender con el Real Jaén. «Tuve la suerte de ascender con el equipo y ojalá pueda repetirlo. Lo he hablado con Migue, tenemos mucha amistad desde aquel año y estoy muy feliz de poder volver a jugar con él».

Férrea defensa

El equipo de Ballesta se ha mostrado férreo y sobrio en tareas defensivas, no en vano es el bloque que menos goles ha recibido del Grupo IX (17, por los 21 de Almería B). La asignatura pendiente está en la pegada. El Real Jaén ha marcado menos goles que los diez primeros clasificados. «Es cierto, parece que nos falta gol, pero los partidos anteriores se han sacado por la mínima y lo importante es seguir haciéndolo y sumar de tres en tres. Hay que quedarse con lo positivo, que en defensa es complicado meternos mano. Y así subimos con Manolo Herrero, sin haber ganado ningún partido del play off».

Ahora vienen tres partidos importantes (Loja, Malagueño y Linares) «y sería muy importante no dejarnos puntos en esas jornadas».

Añade que «es un grupo muy sano, la gente ayuda en todo, no hay mal rollo, todo el mundo sabe su rol, apoyan cuando hay que hacerlo y eso es lo más importante».

Mario Martos destaca que «en Torremolinos me sentí bien, pero cuando pierdes no sacas muchas conclusiones positivas, ni en lo personal ni en lo colectivo. Fue un tropiezo que no esperábamos, viajamos con la ilusión de seguir la racha, pero ellos empezaron mejor que nosotros y resultó un partido muy complicado. Físicamente estoy muy bien, venía de estar parado aproximadamente un mes por una lesión, pero he cogido el ritmo rápidamente con los entrenamientos».

Y añade que «el fútbol es muy difícil y ya resulta complejo enlazar 14 jornadas sin perder, algún día tocaba caer. Las rotaciones no tienen nada que ver, porque entrenamos al máximo nivel todos. Es verdad que algunos no eran habituales, me meto yo también, lo hicimos lo mejor posible, pero hay partidos que no salen bien».

Así, la lucha por el play off «ha quedado muy apretada. Esta semana el Loja, que es de los mejores locales, nos lo pondrá también muy difícil. Hay que intentar sumar los tres puntos y hacerlos buenos después en casa ante el Malagueño».