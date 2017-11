Real Jaén Manu Martínez: «La clave para el ascenso está en ser una familia» Manu Martínez debutó con éxito el pasado domingo ante el Mancha Real. / Juan de Dios Ortiz El nuevo lateral derecho del Real Jaén asegura que «la competencia con Juanlu será buena para él, buena para mí y buena para el grupo» JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Miércoles, 22 noviembre 2017, 00:55

Llegó, vio, debutó en el once y triunfó. Manuel Jesús Martínez Torres 'Manu Martínez', (20-05-1992) aterrizó en el club jienense procedente del CD Eldense y cumplió con muy buena nota la difícil tarea de suplir a Juanlu, sancionado, en el lateral derecho. El nuevo pelotero blanco destiló gotas de buen fútbol en el choque ante el Mancha Real, defendió con sobriedad y se sumó con alegría por su banda al ataque. Fue un debut soñado. «Ha sido todo bastante rápido, llegar, pegar y empezar a jugar. Estoy bastante contento, por firmar por un club como el Real Jaén, que esté en la categoría que esté todos sabemos que es de superior categoría. Fue un debut feliz, en casa y lo más importante con victoria», explicó ayer el futbolista a IDEAL.

El Real Jaén es la segunda mejor defensa del Grupo IX y Juanlu un futbolista en crecimiento que ha sido llamado por el seleccionador andaluz. «Los números están hablando, se está haciendo una buena temporada a nivel defensivo y al final las buenas plantillas son las que tienen competencia. Juanlu es un gran jugador y esa competencia será buena para él, para mí y para el equipo».

Desde la dirección deportiva destacan los más de 10.000 minutos disputados en la Segunda División B en equipos como Sevilla At., Arroyo, At. Astorga, Arandina y Extremadura, siendo sus dos últimos equipos el CD Castellón y el CD Eldense, además de su polivalencia ya que puede actuar también como lateral izquierdo. «Puedo jugar en la derecha, pero también lo he hecho en el perfil izquierdo, me siento cómodo en ambos lados pero mi posición natural es la de lateral derecho».

El nuevo jugador del Real Jaén, natural de Arahal, ha jugado en el Castellón, en el Extremadura UD, el Sevilla Atlético (donde empezó su carrera), Arroyo, Balompédica Linense, Astorga y Arandina. «Me llamó Rubén y cuando me comentó que el Real Jaén estaba interesado no me lo pensé. Estoy muy contento de unirme a esta familia y toca trabajar por conseguir el objetivo».

Reconoce que este domingo tienen una salida complicada. «Sí pero confiamos en nuestras posibilidades e iremos allí a competir y a lograr la victoria».

Viejos conocidos

Y explica que conocía «a Migue Montes porque coincidí con él de compañero en la Balompédica Linense. Teníamos una gran amistad fuera y dentro del terreno de juego y quedábamos en pareja. También conocía a Víctor Armero. Nuestras novias son las dos del mismo pueblo, algo curioso. Eso ayuda a hacer grupo, porque llegas nuevo, pero tengo que agradecer a todo el mundo que me han acogido muy bien y me han facilitado las cosas».

El equipo se ejercitó el lunes, los que jugaron realizando un trabajo de recuperación y los demás compensatorio. Ayer tocó descansar y hoy vuelta al tajo pensando en el Almería B.

Interrogado por la clave para lograr el ascenso señala que «está en ser un grupo, e ir todos a una. Plantilla, cuerpo técnico, directiva y todos los que conforman el club. Ser una familia unida y a partir de ahí trabajo, trabajo y más trabajo».

El pasado domingo con el triunfo ante el Mancha Real el Real Jaén logró colarse, por vez primera en esta temporada, en puestos de play off. «El grupo está bastante contento por alcanzar el play off. Aquí nadie se conforma con entrar, ahora lo importante es no salirse e intentaremos luchar por quedar lo más arriba posible».

En cuanto al césped reconoce que «dificulta un poco la práctica del juego, a nosotros nos gusta tener el balón y la iniciativa, pero es lo que hay y es el mismo para ambos equipos. El club está trabajando y haciendo todo lo posible para mejorarlo y no tengo dudas de que así será». Es el mal endémico de la entidad jienense, aunque su mal estado no le está impidiendo ser el segundo mejor equipo del Grupo IX en su feudo.