Real Jaén Manolillo: «Real Jaén solo hay uno, es el club más representativo y todos queremos jugar aquí» Manuel Quesada, vicepresidente del club blanco, junto a Manolillo, último fichaje del Real Jaén. / REAL JAÉN El extremo, natural de Lupión, es el sexto jugador del Atlético Mancha Real que recala en las filas del club blanco JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Jueves, 3 agosto 2017, 01:08

El Real Jaén presentó ayer a un nuevo jugador. Manuel Jesús Rodríguez Muñoz (Lupión, Jaén, 9 de junio de 1990) se convierte en el sexto pelotero que llega procedente de la casa verde y la decimoctava incorporación del Real Jaén 2017-2018.

Se trata de un extremo que aterriza en la entidad de la capital jienense a sus 27 años en plena madurez futbolística, tras haber desarrollado toda su carrera en equipos de la provincia. Debutó en Tercera División en el Villacarrillo, donde jugó más de 60 partidos e hizo 13 goles. Después pasó por el Martos, con el que jugó play off de ascenso a Segunda División B, categoría que alcanzaría el año siguiente con el Mancha Real, en una brillante temporada en la que disputó 37 encuentros e hizo 12 goles. La última campaña, en su debut en la categoría de bronce, jugó 26 partidos con los manchegos. Se trata de un jugador rápido y habilidoso, que a pesar de ser diestro puede jugar por ambas bandas, y que tiene facilidad para ver puerta. Posee un gran golpeo de balón.

Manuel Quesada, vicepresidente y portavoz del club, fue el encargado de presentarlo, indicando que con Manolillo «seguimos la filosofía del club de tener el máximo de futbolistas posibles de la provincia, que estoy seguro que siempre se entregarán con algo especial por ser de la tierra».

Añadió que se trata de un caso «con doble satisfacción, porque tengo una amistad grande con su padre (que estaba presente en el acto), quien quizás tenga incluso más ilusión que el propio jugador por este fichaje».

A continuación, se dirigió a Manolillo diciéndole que «en este equipo la afición se entrega mucho, pero también es muy exigente, por lo que te pido profesionalidad dentro y fuera del campo para representar un escudo que pesa, pero que si lo llevas con orgullo y honor obtendrás recompensa».

Por su parte, el protagonista del acto tomó la palabra para «darle las gracias al Real Jaén por esta oportunidad, porque el interés de este club no se te presenta todos los días, y cuando llega no hay mucho que pensar. Vengo con la ilusión de un juvenil, y con muchas ganas de que el balón empiece a rodar».

Preguntado por el tiempo que se ha dilatado su fichaje, reconoció que «hubo un primer interés, pero cuando estaba a punto de cerrarse me pilló de vacaciones y no se pudo concretar. Después tuve otras ofertas y la del Real Jaén se enfrió un poco, pero en cuanto volvieron a entablar conversación conmigo no lo dudé».

Linares y Mancha Real

Admitió que esas ofertas fueron tanto del Mancha Real como del Linares, pero a pesar de la importancia y el respeto que dijo sentir por estos clubes, «he considerado que este proyecto es el más ambicioso, Real Jaén sólo hay uno, es el club más representativo de la provincia, y todos queremos jugar aquí».

En el conjunto blanco va a tener la oportunidad de reencontrarse con compañeros tanto del Mancha Real como del Villacarrillo, por lo que «me voy a sentir como si no hubiera pasado el tiempo, y por ello sé que en este grupo, en lo personal, va a ser de lo mejor que se puede encontrar, y en lo deportivo seguro que va a ser incluso mejor».

Finalmente, sobre la competencia que va a tener por los hombres que ya hay en la plantilla para su mismo puesto, se mostró tranquilo: «Será buena para el equipo y nos hará mejorar a todos».

De esta forma, la dirección deportiva del club blanco está centrada en la búsqueda «de uno o dos delanteros para completar la plantilla», según explicó ayer a IDEAL el técnico, David Rojas 'Valenciano'.