Malestar en ambas aficiones por los precios del derbi

No suele ser fácil poner de acuerdo a los aficionados del Real Jaén y el Linares Deportivo pero el derbi de este próximo domingo lo ha conseguido, al menos en lo que a los precios de las entradas se refiere. La entidad presidida por Membrado anunció que para el derbi provincial la afición visitante se ubicará en la zona de preferencia, en la esquina con fondo sur, con el precio de la entrada a 15 euros (niños, hasta 12 años de edad, 5 euros), una cantidad que se ha considerado excesiva por parte del Linares, señalando desde la entidad en un comunicado oficial que hicieron público ayer que se ha intentado rebajar. «Desde el seno del Linares Deportivo se propuso un acuerdo para la rebaja del precio y un precio común para ambas aficiones, en los partidos de ida y vuelta. La propuesta fue rechazada», aseveraron desde el Linares Deportivo.

Además, recalca dicho comunicado que «en nuestra sede, no venderemos entradas para el partido. El club local (el Real Jaén) habilitará una taquilla para aquellos azulillos que asistan al partido».

Desde el club blanco aseguraron a esta redacción que «el Real Jaén mantendrá la misma política de precios para todos sus partidos ligueros. Actuarán con el Linares como con el resto de clubes del Grupo IX de Tercera División. No hay mala fe hacia el conjunto linarense. Están dispuestos a aprender si hubieran cometido algún error, pero la política de precios no se cambia».

El partido es medio día del club, por lo que incluso los abonados del Real Jaén deberán pagar para entrar al choque del Grupo IX de Tercera División. El precio global de las entradas para no abonados es de 25 euros en el antepalco, 20 en tribuna, 15 en preferencia, 10 en fondos y 5 los niños hasta 12 años. Los abonados pagarán la mitad por su localidad (12,5 euros en el antepalco, 10 en tribuna, 7,5 en preferencia, 5 en fondos y gratis los niños hasta 12 años).

De regalo todos los abonados blancos recibirán un 'ticket sorpresa' para la caseta del equipo jienense en la feria. La idea de la entidad jienense pasa por sortear consumiciones y raciones que podrán ser canjeadas en la caseta del club blanco en la próxima Feria de San Lucas. Además, se estaba barajando sortear un regalo de mayor valor.

Desde el Real Jaén se informó de que se pueden comprar entradas en el horario de oficina habitual. También el domingo de 11:00 a 13:30h y dos horas antes del partido.

Han sido las Fuerzas de Orden Público las que indicaron al club blanco que los aficionados linarenses que se den cita en el Nuevo Estadio de La Victoria deberán ubicarse en la zona de Preferencia, que tiene un precio de 15 euros para las entradas en cada partido.

«El año pasado se hizo un convenio para rebajar los precios de 10 euros que se establecieron en ocho. Pero este año la Policía le ha establecido al club blanco que deben ir a Preferencia y los precios allí fijados son de 15 euros. Queríamos hacer algún tipo de iniciativa, para ir al fondo, donde han ido otros años y tendrían las entradas a 10 euros y la afición yo sé que iría, pero estamos asignados a Preferencia y el Real Jaén dice que esos son sus precios de Preferencia y no puede hacer distinciones entre unos aficionados y otros», explicó ayer en el programa Ser Deportivos Jaén el presidente del club linarense, Jesús Medina.

Apoyo local

Pero las quejas no llegan solo desde el bando azulillo. La afición del Real Jaén utilizó ayer las redes sociales para solidarizarse con los hinchas del 'eterno rival', también conscientes de que posiblemente el trato que reciban ellos cuando llegue el partido de vuelta sea muy similar al que el Real Jaén está dando a los 'mineros'. «Por un derbi con visitantes, por un ambiente de derbi. ¡Precios justos!», manifestó en un comunicado en la red social Twitter la peña blanca The North Fans.

Las consecuencias de esta designación de precios no se han hecho esperar. Infierno Azulillo se perderá un derbi por primera vez en muchísimos años, ya que la peña de animación azulilla anunció que cancela el autobús que tenía programado para el domingo. De igual forma ha actuado la Federación de Peñas del Linares Deportivo, cancelando los dos autocares que había puesto a disposición de los aficionados que quisieran desplazarse hasta la capital.

Su presidente, Vicente Lorite, habló para IDEAL acerca del tema: «Si en los dos últimos años se ha llegado a un acuerdo de ocho euros, creemos que eso es lo que hay que sembrar. Debería haber unión entre los clubes de la provincia y que no solo se hable sino que se traduzca en una realidad. Este año todavía no hemos fallado a ningún partido, ni en casa ni fuera, pero para este partido la afición nos ha pedido que canceláramos el viaje y nosotros siempre estamos del lado de la afición».

«Estamos muy descontentos y no entendemos la diferencia con respecto a dos años atrás y menos aun teniendo en cuenta el descenso de categoría, que además supone que no tendremos la misma seguridad que había en Segunda B. Es muy triste», añadió Lorite.

De hecho también se pudo leer ayer en la redes sociales la intención de numerosos aficionados azulillos de devolver las entradas que ya se habían comprado, para hacer frente común y así demostrar unidad ante unos precios que consideran a todas luces abusivos.

En Antequera el club blanco acordó entradas a cinco euros a petición de la Federación de Peñas

Algo que ha hecho que crezca la molestia en Linares es que para el partido Antequera - Real Jaén se acordó un precio de cinco euros para las entradas. Desde el club capitalino aseguran que esa fue una iniciativa que partió desde la Federación de Peñas y que el club solo se comprometió a facilitar 50 entradas a dicho precio para el partido de vuelta. Lo único que queda en clara después de todo este lío es que el principal perjudicado será el derbi, que no contará con la habitual emoción en las gradas de la Victoria.

En lo deportivo

Para el máximo responsable del Linares «en el inicio de la temporada tuvimos resultados positivos, aunque el juego no acompañó. Ahora encaramos el encuentro ante el Real Jaén muy motivados y necesitando sacar algo positivo para poder cambiar la dinámica de estos dos últimos partidos».

Reconoció que el equipo no está todavía conformado. «Tenemos jugadores importantes lesionados. Joselu fue una apuesta para conseguir retornar a Segunda B y tiene una lesión de la que en breve nos dirán la fecha en la que podrá operarse. Ocho o diez semanas de baja. También Javi López. Con tres delanteros y el teórico titular también con otra lesión. Y otros que arrastran lesiones como Brahim, Barba, Pablo Ortiz que juegan infiltrados y arrastrando lesiones. Ahora mismo vamos jugando partidos pero no tenemos el once. Y también llegaron a finales de agosto y se dice que están en pretemporada pero estamos en octubre ya y esperemos que empiecen a funcionar».

Sobre Joseba Aguado explicó que el pasado domingo «hubo pitos en el descanso y hasta ahora no los había habido hace tiempo. Y al final del partido se volvieron hacia el palco. La afición de Linares apoya, pero también es una plaza muy exigente. Quieren resultados y juego. Y cargan contra el entrenador y la directiva, cuyo máximo exponente soy yo».

Añadió que «hubiera preferido estar más asentados y tenemos muchos lesionados, pero un derbi es un derbi». Y explicó que «el puesto de Joseba Aguado no peligra, hay que dejar trabajar a la gente, muchos lesionados, jugadores que se han incorporando bien entrada la temporada y hay que dejar que la gente trabaje».