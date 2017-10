Real Jaén Luis Arellano y Juan Carlos ya están a las órdenes de Salva Ballesta Los nuevos jugadores del Real Jaén posan durante su presentación. / JUANJO BALLESTEROS Ambos jugadores estarán el domingo en el Nuevo La Victoria (12:00 horas) para medirse al CD Rincón y hoy se suma el delantero Luizinho JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Jueves, 26 octubre 2017, 01:19

El club blanco presentó ayer en rueda de prensa a sus dos últimas incorporaciones, el portero Luis Eduardo Arellano Moreno, 'Luis Arellano' y el centrocampista Juan Carlos Fernández Polo, 'Juan Carlos'. Firman por una temporada con opción de seguir una más en caso de ascenso a Segunda B.

Rubén Andrés destacó que Luis Arellano es un guardameta con grandes cualidades que va a ayudar a que haya competencia en la portería del Real Jaén. «Se trata de un portero muy rápido, agresivo por arriba y cuenta con experiencia en equipos de Segunda B», explicó.

Por su parte, el director deportivo del Real Jaén destacó de Juan Carlos que les sorprendió cuando el Club blanco jugó contra el Vélez. «Este fichaje nos permite incorporar músculo en el centro del campo y ganar en el juego aéreo. Además, es un futbolista que jugaba como delantero y poco a poco ha ido retrocediendo su posición, por lo que tiene bastante llegada a portería. Esta temporada lleva tres goles y ve puerta con facilidad», añadió.

En su intervención, Luis Arellano se mostró feliz por llegar a un club «que se está reforzando mucho para conseguir estar entre los cuatro primeros al final de la competición, que es el objetivo que tenemos todos». Además, está convencido de que el hecho de que haya más competencia en la plantilla siempre es bueno.

«Una oferta así no podía rechazarla. No pusieron ninguna pega en mi club de origen, se lo comunico al presidente y fue rápido y fácil salir de mi equipo. Ellos quieren la progresión del jugador. Hay competencia y el club está trayendo jugadores para que exista más y el equipo esté entre los cuatro primeros para ascender. La competencia siempre será buena en beneficio del Real Jaén. Después cada jugador dará lo mejor para estar en el once».

Por último, sobre sus conocimientos de la entidad jienense subrayó que «el año pasado sí que sabía un poco que lo estaba pasando mal, desde que descendió a Segunda. La plantilla sí que empecé a informarme, el estado del club, los compañeros, la ciudad y un poco todo lo que rodea a este club».

En cuanto a Juan Carlos, afirmó que no se lo pensó dos veces cuando recibió la llamada del Real Jaén. «Agradezco la confianza depositada y voy a hacerlo lo mejor posible para cumplir los objetivos que tenemos. Me tocó jugar ante el Real Jaén y salió todo bien. A la siguiente semana salió el interés y no me lo he pensado dos veces».

Añadió que preguntó a un viejo conocido de la afición jienense. «Jona es como mi hermano y me dijo que es un gran club. He estado unos cuantos días esperando y parece que nunca iba a llegar al día pero aquí estoy. Tengo que agradecer al club y al técnico la confianza en mí».

Se trata de un jugador sub 23 con un enorme futuro. «Me lo tomo con calma, me centro en estar aquí y darlo todo y Dios dirá hasta donde puede llegar cada uno. Estoy muy contento, me toca centrarme aquí».

En cuanto a la posible cantidad que habría pedido el Vélez para su libertad, el jugador asegura que «el técnico allí contaba conmigo, la directiva confiaron en mí, yo estaba en el Palo y me llamaron y la verdad es que no hizo mucha gracia mi petición de salir. Pero tengo 21 años y tengo que buscar mi futuro. Soy padre y tengo una mujer y tengo que luchar por ellos. Lo he hablado con mi agente y quiero agradecer de corazón el acuerdo al que han llegado. Lo importante es que estoy aquí y que voy a darlo todo por este escudo». Desde el club blanco insisten en que no han puesto nada de dinero, sí un partido amistoso en Vélez.

Bajas tramitadas

Por otro lado, la entidad jienense emitió ayer un comunicado asegurando que había tramitado «la baja federativa de los futbolistas Samuel Urbano Relaño, Tomás Poblaciones Soto y Antonio Romero Higueras, y, por tanto, dejan de pertenecer a la disciplina de la entidad, estando en su disposición la carta de libertad». Lo han hecho antes incluso de llegar a un acuerdo de rescisión de contrato con los propios jugadores.

Desde el club se asegura que el contrato recoge que sólo hay que indemnizarles con una mensualidad, pero los jugadores han querido estudiarlo con los abogados de AFE.

Al no estar resuelta esta situación, los jugadores acudieron ayer a ejercitarse y pese a la oposición inicial del Consejero Delegado, Andrés Rodríguez, el técnico, Salva Ballesta, les ha autorizado a trabajar junto al resto de jugadores.