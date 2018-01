Real Jaén Karma en La Victoria Jonathan Rivera celebra junto a Higinio Vilches y Heredia el tanto que dio el triunfo al Real Jaén en el minuto 90. / JUAN DE DIOS ORTIZ El Real Jaén dio la vuelta a un partido que se le puso en contra desde el minuto siete | Migue Montes firmó la igualada justo antes del descanso y Jonathan Rivera, en el minuto 90, hizo el tanto del triunfo local JOSÉ A. GUTIÉRREZ Jaén Lunes, 8 enero 2018, 00:28

El karma, algo más que una relación causa efecto, como ley inquebrantable del universo futbolístico se dio ayer una vuelta por el Nuevo La Victoria para destilar alguna de sus enseñanzas. Existe una inercia natural por la que si buscas perder tiempo durante los noventa minutos reglamentarios al final acabarás por necesitarlos. Los Dioses del fútbol no siempre vigilan que se cumpla esta máxima, pero ayer los aficionados blancos se marcharon a sus casas felices y mascullando que el Atarfe Industrial había recogido lo sembrado desde el duelo de la primera vuelta.

Un solo tanto había encajado el Real Jaén en su estadio en toda la primera vuelta. Fue el 9 de septiembre en el empate a uno ante el CD El Palo. Nueve encuentros seguidos con su portería a cero. Y ayer, en el primer duelo de 2018 y ante un rival al que se le tenía muchas ganas después de lo acontecido en el choque de la ida, el Atarfe solo necesitó siete minutos para perforar la portería local.

2 Real Jaén CF Emilio, Juanlu (Ezequiel, min. 80), Higinio, Ismael Heredia, Dani Fragoso, Cervera, Víctor Armero, Manolillo (Pico, min. 63), Migue Montes, Juan Carlos y Luizinho (Jonathan Rivera, min. 67). 1 Atarfe Industrial CF Darío, Juanjo, Marcos, Fernando, Gálvez (Chapi, min. 47), Juanan, Aya, Sergio, Alberto (Roland, min. 70), Ortega , y Juanfran (Funes, min. 32). el detalle Durante el descanso del encuentro el aficionado del Real Jaén, afincado en Melilla, José Berrios Sánchez, hizo entrega al Consejero Delegado del club, Andrés Rodríguez, de un escudo del club jienense elaborado en corcho, obra de Antonio Viberti. goles 0-1, min. 7: Juanan; 1-1, min. 42: Migue Montes; 2-1, min. 90: Jonathan Rivera. Árbitro Sergio Alcaraz Yáñez (Colegio ceutí). Amonestó a los locales Migue Montes, Dani Fragoso, Jonathan Rivera y Víctor Armero y por parte visitante a Sergio García, Ortega y Juanfran. Incidencias Unos 3.000 espectadores en el Nuevo La Victoria. minuto de silencio Antes del inicio del partido se guardó un emotivo minuto de silencio en memoria de María de los Remedios Vialcho, madre del entrenador jienense Salva Ballesta, y Don Joaquín Cortizo Rosendo, ex presidente, secretario técnico y jugador del Real Jaén CF, fallecidos esta semana.

Los pupilos dirigidos por Jorge Moreno estuvieron cerca de romper la racha de los blancos. Juanan se encontró con un gol soñado a los siete minutos y el Atarfe pasó a desplegar ese otro fútbol que resumía a la perfección en rueda de prensa su técnico: «Con jugadores cobrando 50 euros no podemos venir a darle ritmo al partido. El Real Jaén no es de nuestra liga. El uno a uno lo hubiera firmado antes del partido. Lo más normal en el 85, y con empate a uno, es perder tiempo y tirarse al suelo. Lo veo lógico. El Real Jaén nos ha metido el gol y luego los que se han tirado al suelo han sido ellos, todo un Real Jaén».

Los blancos llegaban a este duelo siendo el único bloque que había ganado sus últimos cinco partidos, enlazando nueve jornadas sin conocer la derrota. En casa sólo habían cedido dos empates (El Palo y Martos CD) y el Atarfe tuvo opciones de poner punto y final a estos guarismos.

El partido iba a estar marcado por el estado de un terreno que intentaba ser de juego pero se quedaba en proyecto de campo de playa. Todo tierra, debido a que en los días previos los operarios del club habían estado trabajando compactando la arena para proceder esta semana a la siembra. Así lo de ayer fue un calvario, donde ya era todo un éxito mantener la verticalidad.

El Atarfe Industrial se adaptó mucho más rápido y de forma más eficaz a las condiciones del campo. Y fue el primero en golpear. A los siete minutos nadie despejó el esférico en el área local y en una acción trabada, Juanan acabó por batir a un Emilio que ayer volvía a ser el titular bajo palos.

Ballesta había apostado por un once con novedades. Dos delanteros, con Luizinho y Migue Montes como referentes, y retrasando la posición de Juan Carlos como pareja de Cervera en la parcela ancha del terreno de juego, dejando a Jonathan Rivera y a Pico en el banquillo. La pareja de centrales la formaban Heredia y Dani Fragoso con Ezequiel en el banco. En las filas visitantes destacaba la presencia en el once de Sergio García, que empezó la temporada con el Real Jaén pero acabó marchándose ante la falta de minutos.

Con el marcador a su favor comenzó a destilar el Atarfe el fútbol que tanto domina. Constantes pérdidas de tiempo y muy poca continuidad en el juego.

Juan Carlos e Higinio firmaron los acercamientos más peligrosos de los locales, en un partido que no acababa de arrancar y que carecía de ritmo.

Como los blancos no acaban de tomar el mando del encuentro el Atarfe, por unos instantes, se animó y pisó el área jienense con cierto descaro. A Jorge Moreno le estaba saliendo el guión soñado. Incluso pudieron encontrarse con el segundo tras un centro al área de Juanjo que se quedó muerto en el interior del área chica, Juanlu despejó el balón en una acción que llevó el miedo a la parroquia jienense.

Jonathan Rivera, segundo ciclo, Fragoso y Armero se pierden por sanción el próximo duelo

Tras unos compases de dudas en el bando local, el Real Jaén puso cerco a la portería de Darío. Los lagartos intensificaron su acoso en la recta final del primer round con ocasiones de Manolillo y Migue Montes que fueron el preámbulo del gol que llegaría en el minuto 42.

Los de Ballesta lograron la igualada en el momento justo. Dani Fragoso firmó una asistencia medida que Migue Montes, tras marcharse de su par y dejar sentado al cancerbero visitante, alojó en la red. El de Pozo Alcón definió con mucha calidad técnica. El gol 450 de los blancos en el Nuevo La Victoria.

Y al descanso se llegó con un tanto anulado al delantero de Pozo Alcón por un presunto fuera de juego.

Las internadas de Higinio Vilches por banda izquierda, eléctrico y vertical, fueron lo mejor de los jienenses en estos primeros 45 minutos.

El segundo acto comenzó con idéntico guión. Dominio territorial de los locales sin que se tradujera en ocasiones claras de gol. El Atarfe, bien parapetado atrás, se defendía con sobriedad de las constantes acometidas de un Real Jaén atascado en las arenas movedizas de su propio feudo.

En el minuto 63 Ballesta empezó a modificar sus piezas. Primero introdujo a Pico por Manolillo y cuatro más tarde dio entrada a Jonathan Rivera por un Luizinho, como el día en la capital jienense, frío y gris. Juan Carlos adelantaba su posición.

En un partido con escasas ocasiones, Juan Carlos no acertó a conectar un centro al segundo palo de Higinio Vilches cuando estaba solo en boca de gol.

Si la primera parte fue fea la segunda no merecía el frío que estaban sufriendo los aficionados, y mucho menos el precio de la entrada. Pero al final el destino confabuló para que no ganara, al menos esta vez, el anti fútbol. En el minuto 90, el meta local mandó a saque de banda el esférico buscando perder tiempo cuando su compañero ya se estaba levantando. Ballesta lo tenía claro, ordenó que no se devolviera el balón y la jugada, que enfadó a los visitantes, culminó con un disparo desde la frontal de Jonathan Rivera que acabó en gol.