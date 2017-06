REAL JAÉN La justificación de dietas, base del recurso del Real Jaén ante la Comisión Mixta Lance del último partido jugado en La Victoria. / J. ORTIZ Los jugadores están recopilando la información para poder cobrar la parte del sueldo por este concepto y tienen de plazo hasta el martes JOSÉ A. GUTIÉRREZ Jaén Lunes, 26 junio 2017, 01:45

El Real Jaén cree haber encontrado la fórmula para reducir la factura que debe abonar a los jugadores de la pasada campaña por las seis mensualidades que la entidad jienense tiene pendientes. Según ha podido saber IDEAL, los servicios jurídicos del club blanco habrían apostado por descontar la parte del sueldo de los futbolistas que tienen estipulado en concepto de dietas al no haber sido justificadas documentalmente.

La jugada ha sentado como un jarro de agua fría en el seno de la plantilla. Los jugadores están recopilando, a marchas forzadas, los 'justificantes' con los que deben demostrar que «si debemos percibir 'x' en concepto de dietas, tenemos la documentación de que nos hemos gastado esa cantidad en los conceptos estipulados», explica un integrante de la pasada campaña que prefiere mantenerse en el anonimato. Se trataría de facturas de comida, alquiler de vivienda, luz o agua, entre otros gastos, que los futbolistas aseguran que no han ido entregando al club «porque tanto los antiguos dirigentes, como los actuales, nos dijeron en todo momento que no era necesario, que no nos preocupáramos por eso. Ahora, para fastidiarnos, a nosotros y a nuestras familias, han cambiado el discurso. Muy triste y lamentable, sobre todo después de todo lo que hemos tenido que aguantar».

El plazo para remitir esta documentación terminaría mañana martes, por lo que sumado el tiempo para estudiarla, todo parece indicar que el Real Jaén estará abocado a apurar el plazo para abonar la cantidad que resulte y evitar el descenso administrativo.

El Real Jaén emitió la semana pasada un comunicado afirmando no estar conforme con las cifras que reclaman los jugadores de la pasada campaña. Según el club habían «detectado importantes discrepancias entre las cantidades denunciadas y las que entendemos que son efectivamente debidas, por lo que se han presentado las correspondientes alegaciones ante la Comisión Mixta». Dicha Comisión se reunió el pasado jueves día 22, para resolver y determinar cuáles son los importes definitivos.

Desde el club blanco no se cambia el mensaje. Se sigue afirmando que cuentan con una fórmula para afrontar el pago de las nóminas. Un abono que deben realizar antes del día 30 de junio, a las 12:00 horas, y mediante una transferencia del Banco de España si se realiza el último día hábil, para evitar un descenso administrativo a División de Honor. Este plazo es improrrogable. Ayer, el presidente, Tomás Membrado, explicaba a IDEAL que «el tema de los jugadores está solucionado».

Higinio Vilches

Por otro lado, el capitán linarense habló ayer con IDEAL acerca de su futuro. Vilches, cinco temporadas en el Linares Deportivo y capitán del equipo azulillo, tiene previsto hoy un cónclave con el presidente para hablar de su futuro. «Lo primero que tengo que hacer es cerrar la negociación con ellos y si no se llegara a un acuerdo plantearme otras situaciones».

Hubo una primera toma de contacto fallida y hoy podría aclararse su renovación. El Real Jaén llamó a su puerta y podría vestir de blanco la próxima temporada, pese a que Vilches afirma contar con más ofertas, «además de la del Real Jaén, con quien por cierto no me he sentado todavía a negociar». Por respeto.