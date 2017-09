Real Jaén Los jugadores de la pasada campaña denuncian al Real Jaén por las dietas Imagen de archivo del campo de La Vicoria. / IDEAL Aseguran sentirse «dolidos y engañados» ya que el club blanco no le ha dejado «otra salida que acudir a la justicia ordinaria» JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Sábado, 2 septiembre 2017, 01:54

Los jugadores blancos no han tenido más remedio que acudir a la vía judicial para reclamar los conceptos que ellos consideran parte de su salario y que en sus contratos figuraban como dietas y otros conceptos. Así lo confirma a IDEAL un integrante de la plantilla del Real Jaén que prefiere permanecer en el anonimato, aunque subraya que «hemos denunciado todos, por medio de AFE que es la que tiene nuestro poder para realizar todas las acciones judiciales necesarias». De esta forma están a la espera de que salga la fecha del pleito, «pero convencidos de que nos asiste la razón. No nos han dejado otra opción y nos hemos visto obligados a acudir a la justicia ordinaria. Iremos hasta el final porque entendemos que es nuestro dinero y así nos lo reconocieron los antiguos dirigentes y los actuales, aunque al final estos últimos cambiaron el discurso».

Andrés Rodríguez en el programa Ser Deportivos Jaén del pasado lunes ya lo dejó muy claro. El consejero delegado del Real Jaén explicó que «las denuncias se han ganado. Hemos pagado a Tejada y a Barla, pero los futbolistas, para el tema de las dietas tendrán que ir a la vía judicial». Y añadió que a Ramón Tejada se le han abonado «unos 12.000 euros, no tanto como él decía. Tenía un contrato de Dirección Deportiva, fuera de norma. Formalizado con un presidente saliente y otro entrante y se ha quedado en el aire». También acabará en la vía judicial.

En esta redacción hemos ido contando la cronología de los acontecimientos. Los jugadores se mostraron sorprendidos al verse obligados a recopilar este verano, a marchas forzadas, los 'justificantes' con los que debían demostrar que «si debemos percibir 'x' en concepto de dietas, tenemos la documentación de que nos hemos gastado esa cantidad en los conceptos estipulados», explica un jugador a IDEAL. Eran facturas de comida, alquiler de vivienda, luz o agua, entre otros gastos, que los futbolistas aseguran que no han ido entregando al club «porque tanto los antiguos dirigentes, como los actuales, nos dijeron en todo momento que no era necesario, que no nos preocupáramos por eso. Ahora, para fastidiarnos, a nosotros y a nuestras familias, han cambiado el discurso. Muy triste y lamentable, sobre todo después de todo lo que hemos tenido que aguantar».

La información la recibió la Comisión Mixta formada por RFEF y AFE que estudió la reclamación referente a la cantidad que debían percibir los peloteros de sus salarios correspondiente a diferentes conceptos relacionados con primas y gastos varios.

El conflicto surgió cuando la Comisión Mixta estimó a finales de junio en su resolución, casi en su totalidad, los planteamientos de los servicios jurídicos del club blanco. De esta forma se establecía como deuda a abonar por el Real Jaén la cantidad de 113.980,55 euros, cifra que el club blanco hizo efectiva, en tiempo y forma, eludiendo el descenso administrativo a División de Honor.

El Real Jaén había encontrado la fórmula para reducir la factura que debía abonar a los jugadores de la pasada campaña por las seis mensualidades que la entidad jienense tenía pendientes. Los servicios jurídicos del club blanco apostaron por descontar la parte del sueldo de los futbolistas que tienen estipulado en concepto de dietas al no haber sido justificadas documentalmente.

La jugada sentó como un jarro de agua fría en el seno de la plantilla. Y sumado a otros enfrentamientos con la actual directiva motivó que ninguno de los jugadores de la primera plantilla del pasado ejercicio, salvo Joserra, continuaran en el proyecto de esta temporada.

Ahorro

Es importante recordar que el Real Jaén se ahorró una cantidad sustancial, unos 200.000 euros con la jugada de sus servicios jurídicos ya que la cantidad de partida, según el propio club, era de 314. 902,32 euros.

La Comisión Mixta se reunió en la segunda quincena de julio para examinar y resolver las reclamaciones de aquellas cantidades cuyo vencimiento de pago se había producido a lo largo del mes de junio (caso por ejemplo del técnico José Manuel Barla) y también de las alegaciones presentadas por los jugadores.

Hay que recordar que el impago de las cantidades aprobadas por la Comisión Mixta en esta segunda reunión hubiera conllevado la suspensión de los servicios federativos al club, no pudiendo, entre otras cosas, tramitar el club deudor licencias de jugadores desde el inicio del primer período de tramitación de las mismas de la temporada 2017/2018 hasta el pago de las cantidades que pudieran aprobarse.

Pero la historia ya la conocen, Membrado cumplió su palabra y el club abonó todo lo que se le requería. Incluso la directiva estuvo dispuesta a poner encima de la mesa algo más de cien mil euros para hacerse con una de las plazas vacantes en la categoría de bronce del fútbol nacional. Pero no lo consiguieron.

Al final, los jugadores se muestran «dolidos, molestos y en gañados» y subrayan que con esto «lo único que se consigue es dilatar el proceso, que cobremos más tarde, lo que supondrá que la cantidad que tenga que pagar el Real Jaén sea mayor porque se verá incrementada por intereses de demora y costas judiciales».