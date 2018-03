Real Jaén Juanlu: «Con García Tébar hemos recuperado esa marcha de más que se había perdido» Juanlu conduce el balón en el partido ante el Atarfe disputado en la jornada 22 en el Nuevo La Victoria. / JUANDE ORTIZ El lateral derecho del Real Jaén asegura que García Tébar «tiene las ideas muy claras y prácticas, el equipo ha respondido desde el primer día» JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Miércoles, 14 marzo 2018, 04:03

Juan Luis Soriano Román 'Juanlu' (Espeluy, 1993) es uno de los peloteros jienenses que más han crecido esta temporada. Un futbolista con los pies en el suelo y que está terminando Derecho. Claro ejemplo de que los jugadores de casa pueden triunfar en el Real Jaén si se les ofrece una oportunidad.

Una inoportuna lesión le apartó justo después de la derrota sufrida en Torremolinos del equipo. «Ya estoy en la recta final. Me dijeron de cuatro a seis semanas y llevo casi cinco. El miércoles empezaré a meterme con el grupo. He estado trabajando por mi cuenta, pero este miércoles me probaré y veré las sensaciones». El equipo realizará hoy doble sesión, de mañana y tarde.

Se lesionó en un partido de entrenamiento, «el jueves después de jugar en Torremollinos cuando solo quedaban cinco minutos para finalizar el trabajo». Fue un esguince del ligamento lateral izquierdo. Para este domingo será muy complicado porque suma un mes sin ejercitarse, pero para el próximo duelo, si no hay complicaciones, podrá estar disponible para García Tébar. Heredia también está encarando la fase final de su recuperación. «Hemos estado juntos, pero quizás necesite algunos días más».

Los jugadores están trasladándose a varias clínicas para tratar sus dolencias. «Al principio fue un poco caótico al no tener fisio, pero nos buscaron varias clínicas de la capital. Cuando lo hemos necesitado no ha habido problema, el club nos lo ha facilitado todo mucho».

Juanlu se ha perdido la fase más complicada por la que ha atravesado su equipo. «Es jodido porque ves que se derrumbaba un poco la buena racha que llevábamos y además te pilla sin poder hacer nada. No puedes ayudar a revertir la situación».

Ahora «todo se ha tranquilizado desde el primer día que llegó el nuevo entrenador. Tiene las ideas muy claras y prácticas. Nos quedan diez partidos y ha tocado el aspecto anímico para levantar al equipo. Y el grupo respondió desde el primer momento. Lo observé en Guadix, lo vi desde la grada que habíamos recuperado esa marcha más que se había perdido».

El lateral derecho del Real Jaén reconoce que jugar el pasado domingo ante el Motril «era imposible. Llegamos una hora y media antes y se podía jugar pero con lo que llovió se volvió impracticable. El campo era una piscina».

Juanlu fue el cuarto fichaje oficial del Real Jaén 2007-18. Un lateral derecho de 23 años, polivalente (puede actuar también en la parcela ancha del terreno de juego y como extremo) y que puede presumir de haber firmado dos ascensos en sus últimas campañas. Con el Atlético Mancha Real de Juan Arsenal a Segunda B y la temporada pasada, dirigido por David Rojas Valenciano, con el Villacarrillo CF a Tercera División. Y lo hizo jugando 35 partidos, 33 de ellos como titular, y firmando tres tantos. «Llevo dos ascensos consecutivos y quiero el tercero. Pero primer apostamos por meternos, hay que ir paso a paso. Toca centrarnos porque no podemos cometer más fallos», aseguró el futbolista, que apuesta por «Malagueño, Almería B, Motril y Real Jaén para los puestos de play off». Toda una declaración de intenciones.

En su etapa juvenil llegó a jugar en el Málaga. Anda bien defensivamente, es muy intenso y cuenta con un gran golpeo de balón. Cualidades que ya ha demostrado esta temporada y que le valieron, a finales de octubre del año pasado, para que el club blanco le mejorara su contrato con un incremento de los emolumentos, sin aumentar su vinculación con el club que finaliza esta temporada. «No esperaba tener este papel en el equipo. Llegué como uno de los de menos nombre y los futbolistas no somos tontos y conocemos el rol desde el que empieza cada uno. Pero empecé a jugar y al final un jugador con confianza rinde mucho más. Me la dieron y el tema de la Selección también me ayudó bastante». Añade que «tuve una pequeña lesión de dos semanas y volví a jugar, pero ahora me ha venido esto que me ha tenido algo más de un mes fuera. Pero la temporada es larga y es normal».

Sus actuaciones habían llamado la atención de equipos de superior categoría. Incluso ha sido habitual en las convocatorias del combinado andaluz.

Sobre las opciones de colarse en los puestos de privilegio, Juanlu señala que «hay que ganar al Rincón este domingo, porque si no lo hacemos dará igual el partido en casa ante el Huétor Tájar, que esta jornada recibe al Antequera. El Rincón es un rival complicado, aunque ahora han aflojado un poco pero en la primera parte de la temporada estaban arriba». En la ida el Real Jaén se impuso por cuatro a cero. «Veníamos de perder en Motril por tres a cero. Fue uno de los puntos de inflexión porque ganamos en casa del Huétor Tájar cuando llevábamos mucho sin hacerlo fuera. Esperemos que se vuelva a repetir». El partido se disputa a partir de las 12:15 horas.

Villacarrillo

Para finalizar, la salvación de su ex equipo, el Villacarrillo, la ve «muy complicada y eso que vienen de una buena racha. Les penalizó el partido ante el Atarfe que empataron a cero. Pero mientras haya vida hay esperanza y el Veracruz es un feudo complicado. Ojalá tengan opciones hasta el final. Con los jugadores que hay allí como Fran, Niza, Toni..., las opciones las van a tener. Y a la vista está que no han tirado la toalla».