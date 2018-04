Real Jaén Juan Carlos: «Apuesto a que el Real Jaén estará en play off» Juan Carlos ha firmado cuatro tantos desde su llegada a la casa blanca en el mes de octubre. / JUANDE ORTIZ El jugador malagueño del conjunto blanco ha recuperado su rol y ya contabiliza cuatro tantos esta temporada desde que llegó en octubre JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Martes, 3 abril 2018, 00:14

Es un futbolista feliz. Juan Carlos Fernández Polo, (El Palo-Málaga, 10/10/1995), está viviendo su mejor momento desde que allá por el mes de octubre aterrizara en la casa blanca procedente del Vélez. Tuvo un papel protagonista en el triunfo del pasado sábado en el municipal de Martos, dio la asistencia que acabó con el primer tanto, obra de Almansa en propia puerta, y protagonizó y lanzó el penalti que cerró el partido. Sobrino del mítico delantero malaguista Sebastián Fernández Reyes 'Basti', lleva el gol en su sangre.

Juan Carlos explica la fórmula del éxito de Andrés García Tébar para sumar cuatro triunfos en cuatro jornadas dejando la portería a cero. «Ha llegado con mucha ilusión y me está dando mucha confianza por lo que me siento con ganas de seguir creciendo y mejorando como futbolista. Me está dando mucha libertad y las cosas están saliendo bien».

El gol del pasado sábado se lo dedicó a su padre. «Porque ha pasado un momento complicado. Ha estado ingresado y se lo quise brindar. Ya está en la casa gracias a Dios». Además, «el sábado celebrábamos el cumpleaños de Dani Fragoso le canté y la felicidad fue completa».

El 'método Tébar', consistente en madurar los partidos durante el primer round para asestar un golpe mortal al rival en los segundos periodos, dejando la portería sellada, está dando buenos resultados. «Todo el mundo habla de eso, pero los partidos duran 90 minutos, aunque es lo que está pasando». Y lo están logrando pese a las bajas y con jugadores en posiciones que no eran habituales esta campaña. Un ejemplo es Ezequiel, «lo conozco desde la cantera del Málaga. A mí me toca trabajar para el equipo y me siento muy cómodo con este rol».

Juan Carlos explica los rumores surgidos durante el pasado zoco invernal. «Cuando llegué estaba jugando todo. Me llegó que había dos equipos que estaban pendientes de mí. Y cuando vinimos de vacaciones de Navidad se habló de una renovación y yo no quería entrar ahí porque para eso tengo a un representante. Estaba agradecido de corazón, dije que sí, que se pusieran en contacto con mi agente, llegaron a un acuerdo y en ese margen entre las reuniones el entrenador decidió que no jugara. No sé si pensaba que no estaba bien físicamente, pero lo cierto es que vine con dos kilogramos menos y me marché jugándolo todo». Añade sobre el anterior técnico que «Ballesta es muy cercano, bromea, pero también tiene su parte exigente como entrenador que es. Para mí no ha sido difícil porque me dedico a entrenar y me intento divertir».

El partido de mañana (20:15 horas en el Nuevo La Victoria) es «una final, tenemos que sumar los tres puntos si queremos meternos en el play off. Será fundamental el apoyo de nuestra afición. En Martos estuvieron de diez y el miércoles hay que llenar el campo como sea. Esperemos que vengan a apoyarnos porque al final el equipo lo nota y nos da vida».

Explica Juan Carlos que «García Tébar desde que llegó nos dijo que no podíamos fallar para depender de nosotros. Al final el trabajo que estamos destilando está dando sus frutos».

Versatilidad

Su posición, fruto de su versatilidad, ha cambiado en función de las necesidades del equipo. «Venía jugando de media punta, he pasado por ser un extremo, también de medio centro, donde ya había jugado más de un partido, pero lo importante es tener confianza y demostrarlo donde me toque».

El equipo se ejercitó ayer y volverá a trabajar hoy por la mañana. Todo para preparar una semana dura con Motril y Villacarrillo en el horizonte. «Creo y confío mucho en el equipo, apuesto porque seremos uno de los equipos que se meterán en el play off».

Con Juan Carlos el Real Jaén gana músculo en el centro del campo y potencia en el juego aéreo. Además, es un futbolista que jugaba como delantero y poco a poco ha ido retrocediendo su posición, por lo que tiene bastante llegada a portería y mucho gol, una de las principales necesidades de este equipo. Con todo, comenta que «para nosotros la defensa es lo más importante, además estamos metiendo goles y sacando los tres puntos».

El Motril no lo pondrá nada fácil este miércoles pese a que la directiva está realizando gestiones para contar con todos sus efectivos. Hay jugadores que trabajan y están negociando con las empresas para que puedan recuperar esas horas otro día.