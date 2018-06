José Manuel Lara, un 'jugón' rojiblanco por el que pelean Real Jaén y Linares Deportivo José Manuel Lara controla el esférico durante el partido disputado en el municipal Matías Prats ante los verdes. / JUANCA MARTOS El joven futbolista marteño, 21 años, no descarta quedarse en el Torredonjimeno, «que es un equipo top», pero valora las ofertas JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Viernes, 1 junio 2018, 03:15

Real Jaén y Linares Deportivo han puesto sus ojos en uno de los jóvenes peloteros con clase de mayor proyección de la provincia jienense. José Manuel Lara Molina (Martos, 02/07/1996) ha explotado esta temporada en la UD Ciudad de Torredonjimeno de la mano de Manuel Chumilla. Se trata de un medio centro con una enorme capacidad creativa, un 'jugón' que ha destilado un torrente de buen fútbol en su debut en categoría nacional. El futbolista, que estudia FCAF y Deportes, el antiguo INEF, reconoce haber recibido el interés de ambas entidades, tal y como adelantó esta redacción, pero no descarta seguir una temporada más en el conjunto tosiriano.

«Soy muy feliz. No podía imaginarme que viniendo de División de Honor iba a jugar en Tercera División y que iba a hacerlo 40 partidos (39 de ellos como titular) estando rodeado de jugadores como Rubén López, Álex Castillo o Adrián y un entrenador que no me conocía», explicaba el jugador rojiblanco a IDEAL.

Lara empezó en las categorías inferiores del Martos, ya en segundo año de cadete se marchó al Atlético Jaén. De ahí, en juvenil de segundo año, firmó en División de Honor en el Santa Fe granadino. Tuvo la mala suerte de lesionarse, de gravedad, porque estuvo dos años arrastrando problemas de pubalgia y lumbalgia.

«En Linares me dicen que se arrepienten de haberme dejado marchar»

Alberto Lasarte, fino ojeador, lo repescó para su filial. Allí recuperó sensaciones y volvió a sentirse futbolista. Estuvo dos años en el conjunto linarense. El primero logró el ascenso a División de Honor y el segundo mantuvieron la categoría. De ahí lo firmó Manuel Chumilla para el Torredonjimeno, que nada más verlo pidió que se le hiciera ficha.

Y además se ha estrenado como goleador. «Marqué un gol al Huétor Tájar en su campo. Íbamos perdiendo dos a cero al descanso. Nos estaban pegando un meneo y logramos empatar. Además, el de la remontado fue mi gol, aunque luego nos metieron otros tres. Nos tiramos al suelo todos para celebrarlo porque un directivo me había prometido que cuando marcara nos invitaba a una chuletada. Y cumplió su palabra», comenta.

Se define como «un futbolista que no da un balón por perdido, que lucha y que trabaja más sin balón. Con el esférico me gusta dárselo a Adrián y a Javi Quesada. Cuando no lo tengo me toca trabajar más. Voy bien por arriba y al corte por abajo y no suelo perder el esférico, porque es una posición donde es muy peligroso cometer errores».

21 años, cumple 22 en julio, por lo que todavía tiene la condición de jugador sub 23 para el próximo ejercicio liguero. Sobre los entrenadores que pretenden contar con sus servicios comenta que a «Juan Arsenal lo conozco más por mediación de mi amigo Caballero que lo entrenó y me dice que es un gran entrenador. A Germán Crespo lo conozco menos, sí sé que su equipo ha jugado muy bien al fútbol».

Reconoce que «en Linares me dicen que se arrepienten de haberme dejado marchar. Pero estoy convencido de que cogí la mejor opción para mi carrera. Me he formado como futbolista y hemos firmado una gran temporada. No quiero menospreciar al Linares que es un gran club, pero aquí he disfrutado enormemente. Siempre se toca el balón, nunca lo hemos rifado, gracias a que contamos con jugadores para practicar este fútbol. Y sin olvidarme del campo que nos permite jugar así».

Sobre su futuro añade que va a darse «un margen de 15 días para tomar una decisión. No hay prisa. Estamos en el mes de mayo. Le he dicho a Chumilla que no se preocupe que hay mucho tiempo. No descarto jugar en el Torredonjimeno. Y les he trasladado que estoy muy agradecido. Es un club top».

La decisión final la tomará «con mi padre, mi representante y mi familia. Juntos intentaremos elegir lo que sea mejor para mi futuro». Mientras disfruta de unas merecidas vacaciones.

Por otro lado, ayer citaron a los jugadores para abonarles la nómina del mes de mayo y las posibles primas en las oficinas del club blanco. A partir de la próxima semana empezarán a citar a los futbolistas para hablar con ellos sobre su futuro. Coincidirá con la presentación del nuevo entrenador, Germán Crespo, que se ha aplazado hasta la próxima semana.