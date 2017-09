Real Jaén Ismael Heredia: «Busco llevar al Real Jaén donde se merece y crecer juntos» Ismael Heredia y Rubén Andrés, ayer en la sala de prensa del club blanco. / JOSÉ A. GUTIÉRREZ El nuevo central del Real Jaén firma por un año con opción a otro si se logra el ascenso a Segunda División B y destacó «la dura competencia» JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Viernes, 29 septiembre 2017, 01:44

El conjunto blanco presentó ayer a su último refuerzo. El central Ismael Heredia Granados (01-05-1993) aterriza en el Real Jaén para reforzar el eje de la defensa. Pueda jugar en ambos lados y destaca por su «colocación, salida de balón y jugo aéreo». El domingo ante el Atlético Malagueño podría debutar si Salva Ballesta lo estima oportuno. Firma por un año con opción a otro si se logra el ascenso a Segunda División B.

En el acto de presentación estuvo el nuevo Director Deportivo del Real Jaén, Rubén Andrés. «Ismael aúna todas las características de lo que buscamos en un defensa, es rápido, va bien por arriba, al corte, es un líder dentro y fuera del vestuario. Futbolísticamente lo conocía de sobra, no lo conocía personalmente y he pedido referencias tanto a entrenadores como a jugadores que han compartido vestuario con él y las referencias no pueden ser mejores, es un chaval excepcional, un profesional como la copa de un pino, ha sido capitán en casi todos los equipos en los que ha estado y esto en conjunto ha hecho que nos decidamos a traerlo».

En cuanto a su trayectoria dijo que ha jugado en el Antequera, en el Albacete B, en el Elche Ilicitano y en estos dos filiales ha estado entrenando con el primer equipo. «La verdad es que estamos muy contentos de que esté aquí. Ha empezado esta temporada jugando en la UD San Pedro donde le dieron confianza de que sería un escaparate para él y estamos muy agradecidos de que le hayan dejado salir y con el trato que hemos recibido de ellos», relató. Preguntado por cómo se fraguó su fichaje por el club, Rubén Andrés explicó: «Ismael es un jugador que llevo siguiendo desde hace mucho tiempo y en el momento que sabemos que Rubén Peces tiene que irse él está el primero en la lista, me pongo en contacto con su agente y tuve suerte porque tenía dos ofertas de equipos punteros de tercera división y no hizo falta convencerle porque Ismael se decidió por nosotros y se lo agradezco muchísimo».

Ilusión

El nuevo jugador del club blanco quiso «agradecer a la directiva y a Rubén la confianza y el recibimiento porque solo llevo dos días aquí, pero me he dado cuenta de que son unas grandísimas personas y que lo dan todo por este deporte y creo que el Real Jaén necesita gente así. Tengo muchísimas ganas e ilusión por estrenar esta camiseta ya, darlo todo y aportar al equipo y lo que el míster me pida».

Cuestionado por qué es lo que espera con su fichaje por el Real Jaén, Ismael dijo: «Dinero por supuesto que no, busco el interés de llevar al Real Jaén donde se merece y crecer individualmente, ojalá sea junto al Real Jaén y poder ir subiendo de la mano».

Firmar por una entidad como el Real Jaén «no es solo venir a un equipo de Tercera División, tiene una infraestructura que me va a hacer crecer, tenemos gimnasio, sala de prensa, el míster es una persona muy seria que nos va a hacer crecer a todos y por supuesto es un escaparate para mí también».

En cuanto al relevo que se acaba de producir en el banquillo y si supone una ventaja para adaptarse y hacerse un hueco en el once señaló que «en cierto modo no es una ventaja, pero tampoco es un inconveniente, partimos desde cero, llevo dos días y los entrenamientos son muy intensos, el grupo me ha acogido bastante bien son grandes personas y grandes profesionales y en cada entrenamiento estamos dando todo». Además, con respecto a la lucha por el puesto ha añadido que «hay una competencia bastante dura y eso nos va a hacer crecer tanto a mi como al resto de compañeros».

En relación a sus cualidades sobre el verde explicó que «normalmente siempre he estado de central, soy un jugador contundente, rápido, en cierto modo soy listo porque estoy siempre vigilando al delantero, intento ayudar también en la salida de balón y sobre todo trabajo».

Para finalizar, Rubén Andrés explicó su situación y su incorporación al club tras el revuelo formado la semana pasada: «Han sido días difíciles sobre todo después de la rueda de prensa, pero han sido más difíciles para mi familia que para mí, yo realmente he estado tranquilo en todo momento, siempre he dicho que para mí lo más importante es tener la conciencia tranquila y no he hecho nunca nada malo ni al Real Jaén, ni a ningún club, ni a ninguno de los jugadores que he tenido. Después de la rueda de prensa de Salva Ballesta me llamó, me dijo que se había estado informando sobre mi persona y que me necesitaba para tratar todos los temas deportivos porque no había ninguna cabeza visible y que en mí había visto eso por comentarios y por referencias. Yo tenía claro que quería estar aquí, sé que no va a ser fácil, pero con trabajo todo lo llevaremos adelante, lo que sí que quiero es que todos vayamos en la misma dirección por el beneficio del Real Jaén sobre todo y espero que nuestros objetivos se cumplan cuanto antes».

Tiene 24 años y ha disputado 438 minutos , en cinco partidos, todos ellos como titular esta campaña en la UD San Pedro.