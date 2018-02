Real Jaén El Huétor Tájar solo dejará salir a Germán Crespo «pagando una cláusula elevada» El Real Jaén busca técnico para salir de una crisis que le ha llevado a enlazar cuatro derrotas consecutivas, la última en Linarejos. / ENRIQUE El presidente del club granadino Luiz Daza asegura a IDEAL «que lo que ha hecho el Real Jaén no es ético ni moral, nos hace daño» JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Martes, 27 febrero 2018, 01:01

El Real Jaén se ha empeñado en los últimos años en protagonizar un culebrón cíclico. Una fuente en la que beben guionistas a los que les han abandonado las musas de la creatividad. El club blanco sigue 'erre que erre' en contratar a Germán Crespo, actual entrenador del Huétor Tájar, como manager general y ayer Andrés Rodríguez, consejero delegado de la entidad de la capital jienense, se desplazó a Loja para reunirse con el presidente, Luis Daza. La respuesta volvió a ser tajante. «Germán Crespo tiene una cláusula de rescisión elevada y la única posibilidad de salir de aquí es pasando por caja», explicó ayer a IDEAL el máximo mandatario.

La idea de Rodríguez pasa por firmar a un manager general que controle toda la parcela deportiva. Gestión de presupuestos y gastos, además de la contratación de todo el personal necesario para formar la estructura deportiva de la entidad. Y, a la vez, ser el técnico del primer equipo, aunque de forma extraoficial. Y ahí, la capacidad de Crespo para confeccionar bloques competitivos con presupuestos reducidos ha seducido a los dirigentes blancos.

«Estuvimos reunidos ayer en Loja, pero no hay nada cerrado. Andrés Rodríguez nos trasladó su petición, pero para nosotros lo más importante es el partido de este martes en Maracena», comentó Luis Daza.

El máximo responsable del Huétor Tájar añadió: «Crespo no puede entrenar en el Real Jaén según la normativa. No entiendo como un club permite eso y tampoco por qué un equipo con su historia habla con el entrenador varias veces antes de hacerlo con nosotros. Porque eso es denunciable. Deberían habernos llamado a nosotros antes. Llamarlo como llevan diez días, con cien llamadas diarias no es ético. El domingo les dijo que no, pero ellos insisten. Yo entiendo a Germán, pero él lo quiere en julio o en agosto para hacer un proyecto fuerte. Ahora es una moneda al aire. Y si sigue aquí haciendo la temporada que está firmando lo mismo las ofertas son de Segunda B y puede que el Real Jaén no juegue ni el play off. Son muchos factores a tener en cuenta».

El movimiento de los blancos «a nosotros nos afecta, nos hace daño. Estamos peleando por un sueño, pese a ser una localidad pequeña. No lo veo ni ético ni moral, equipos cercanos nos están diciendo que nos va a doler la cabeza Y ya quiere aquí pescar todo el mundo. Nuestro presupuesto es de los más modestos».

Daza afirmó que «la primera llamada que recibí fue el domingo por la noche» y ayer lunes por la mañana hablaron. «Le he transmitido que tiene que entender nuestra posición, nos estamos jugando un play off con ellos, entre otros equipos», explicó.

Varita mágica

Insistió: «Somos un club humilde y no sé lo que esperan de Crespo, parece que quieren que llegue con una varita mágica y lo gane todo. Se han encabezonado con él, pero Germán tiene una cláusula para abandonar el club si viene una oferta de Segunda B, pero si es de igual categoría a la nuestra deben pagar un dinero. Crespo es el único que tiene contrato en el equipo y su cláusula es muy elevada. Muy por encima de los 3.000 euros».

El presidente reconoció: «Germán lo ve con buenos ojos, pero también nuestro proyecto. Si ganamos en Maracena y después al Melilla nos ponemos con 69 puntos muy cerca de cerrar el play off. Tenemos una directiva y es ella la que debe darle el visto bueno a la salida de Crespo. Estando segundos no podemos regalar a Crespo. Si nos dejara séptimos, salvados y sin opciones de liguilla, pero nosotros queremos subir y nuestro equipo es de los que mejor juega de la categoría».

La idea de Andrés Rodríguez pasa porque Crespo desarrolle un proyecto de futuro, a largo plazo. Sin descartar luchar por el play off.

Si Germán Crespo no pudiera recalar en el Real Jaén, Rodríguez seguiría tirando de una lista en la que los mejores colocados son Ángel García Cosín y Agustín Izquierdo. También se barajan las opciones de Alberto Lasarte o Antonio Rueda.

Por otro lado, se siguen conociendo detalles del tsunami que provocó la salida de Rubén Andrés, Salva Ballesta y José María Pajares. Rodríguez, tras anunciar la salida de Pico y Rivera, dio marcha atrás y regresó al vestuario para pedirles perdón a los futbolistas. Pico aceptó, pero Rivera no.