REAL JAÉN El hombre de los ascensos viste de blanco Juanlu ha logrado subir de categoría con sus dos últimos equipos, Atlético Mancha Real y Villacarrillo CF JOSÉ A. GUTIÉRREZ Miércoles, 12 julio 2017, 16:48

Juan Luis Soriano Román ‘Juanlu’ (Espeluy, 1993) se convirtió ayer en el cuarto fichaje oficial del Real Jaén 2007-18. Se trata de un extremo derecho de 23 años, polivalente y que puede presumir de haber firmado dos ascensos en sus últimas campañas. Con el Atlético Mancha Real a Segunda B y la temporada pasada, dirigido por David Rojas Valenciano, con el Villacarrillo CF a Tercera División. Ylo hizo jugando 35 partidos, 33 de ellos como titular, y firmando tres tantos. «Llevo dos ascensos consecutivos y quiero el tercero», aseguró ayer el futbolista en su presentación. Toda una declaración de intenciones.

Manuel Quesada destacó que «pese a su corta edad Juanlu ha tenido una experiencia importante. Puede ser un talismán importante para el equipo. Lo bueno para ti será bueno para el Real Jaén».

Por su parte, Salvador Márquez señaló que «es un futbolista que se adapta perfectamente al proyecto encabezado por Tomás Membrado. Un jugador comprometido, no dudó en ningún momento al tener la oportunidad de triunfar en el Real Jaén. Ha tenido mucha experiencia en play off. En su etapa juvenil llegó a jugar en el Málaga. Eso habla de su calidad. Es muy versátil, un ocho pero puede jugar pegado a banda. Anda bien defensivamente, es muy intenso y cuenta con un gran golpeo de balón».

El jugador se mostró muy contento con su fichaje. «Sé lo que significa jugar aquí, es un club grande» Y se mostró «responsabilizado» e «ilusionado».

Del proyecto subrayó que «lo primordial es que se trata de un proyecto serio. He sido compañero de casi todos, los conozco y tienen experiencia en la categoría. Hay mucha competitividad y campos muy complicados». Añadió que «desde el principio me dejaron las cosas claras. Es primordial hacer un gran grupo, que suele ser el 50 % del éxito. Hasta el momento el proyecto es muy bueno».

Sobre la posición en la que se encuentra más cómodo comentó que ha podido «jugar en varias posiciones y este último año lo he hecho más en el centro, pero también puedo hacerlo en banda. Vengo para jugar donde me pidan. Con David lo hice más en el centro que en banda. El futbolista debe adaptarse a lo que le pidan, no al revés». Incluso puede actuar en el lateral derecho.

También desveló cómo se produjo su fichaje por la casa blanca. «Valenciano me llamó y después la secretaria técnica y no tuvimos problemas a la hora de llegar a un acuerdo».

Para finalizar aseguró que estuvo «cuatro años en Mancha Real y me sentí importante, cuatro años arriba salvo uno en mitad de tabla. Mi salida me la tomé por el lado positivo, hay que dar un paso atrás para saltar hacia adelante. Un año muy bueno en Villacarrillo. Cada categoría tiene su nivel y su exigencia y eso me ha permitido poder estar hoy aquí».

Así, Juanlu se suma a las incorporaciones de tres ex del Atlético Mancha Real, el cancerbero Emilio Muñoz, el defensa Ramón (ambos con pasado blanco) y el mediocentro Jonathan Rivera.

Por otro lado, el Real Jaén anunció ayer la confección definitiva de su cuerpo técnico, que en Tercera División contará con diez miembros. Estará encabezado por David Rojas ‘Valenciano’ como entrenador, Óscar Burgos de segundo, Álex Miraut de preparador físico, José Miguel Sánchez de fisioterapeuta, Gustavo Molina entrenador de porteros, Desiré Amaro como coach, David Oya como coordinador del fútbol base, Miguel Ángel Arriaga como delegado de equipo, Pedro Cruz como delegado de campo y José Alberto García como utillero.

A ellos se suman además Fernando Campos como secretario técnico, adjunto a la dirección deportiva compuesta por José Quesada y Salvador Márquez.

Amistosos

Además, el Córdoba CF hizo público ayer la fecha del partido amistoso que su filial disputará en la capital jienense. Será el 9 de agosto en el Nuevo La Victoria. Y el 27 de julio, el conjunto de Valenciano jugará en casa del Villargordo CF.