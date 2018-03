Real Jaén Heredia: «Te sientes impotente por no poder ayudar al equipo» Heredia ha sufrido dos lesiones esta temporada. / JUANDE ORTIZ El central del Real Jaén afronta la recta final de su segunda lesión y espera poder incorporarse al grupo la próxima semana JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Viernes, 16 marzo 2018, 01:30

El central Ismael Heredia Granados (01-05-1993) no ha tenido suerte con las lesiones desde que aterrizó en el Real Jaén a finales del pasado mes de septiembre para reforzar el eje de la defensa. Con todo, encara la recta final de su recuperación con la ilusión de ayudar al conjunto blanco en el objetivo de hacerse con una de las posiciones de privilegio que dan derecho a disputar el play off de ascenso a Segunda División B.

«Confiamos en meternos entre los cuatro primeros, hay que ser realistas estará complicado pero hasta que existan posibilidades lo pelearemos», explicaba ayer a IDEAL.

Heredia tiene clara la fórmula del éxito para los diez partidos que le restan al conjunto blanco. «Nosotros tenemos que centrarnos en nosotros y no fijarnos en la distancia de puntos. Casi todos los de arriba tienen que pasar por La Victoria y la mayoría de equipos se está jugando algo. Por eso estoy convencido de que vamos a llegar con opciones y pelearemos por el objetivo en el final liguero».

No se fía del próximo rival (domingo a partir de las 12:15 horas). «El Rincón no es menos peligroso por no jugarse nada, porque estarán más relajados y se sentirán más cómodos. No será un partido sencillo».

Ismael Heredia es un jugador con una enorme proyección y unas cualidades de pelotero con clase y de superior categoría. Se desenvuelve con soltura en ambos lados y destaca por su colocación, salida de balón y juego aéreo. Es un defensa rápido, que va bien por arriba, al corte, un líder dentro y fuera del vestuario que ha sido capitán en los equipos en los que ha militado. Pero al que las lesiones no le están respetando esta temporada. «Estoy en la recta final de mi recuperación. Espero que para la semana que viene pueda entrar en el grupo, aunque no quiero precipitarme». Sufrió una rotura en el abductor que le mantiene apartado de los terrenos de juego desde el duelo disputado en Torremolinos.

«Se sufre más estando fuera sin poder ayudar al equipo. Mucha impotencia. Cuando el equipo gana es diferente, pero ahora con las derrotas que se han producido y lo extra deportivo al estar lesionado sientes impotencia de no poder ayudar a tus compañeros. Además el técnico no me conoce y te sientes mal por no poder demostrarle mis cualidades», explica Heredia.

El equipo se ejercitó ayer en el campo federativo, después de realizar el miércoles doble sesión de trabajo bajo las órdenes de Andrés García Tébar.

Precisamente del nuevo entrenador destaca que «lo poco que lo conozco demuestra que sabe mucho de fútbol, que le encanta la táctica y los equipos bien trabajados. Me he llevado una buena impresión. Tiene carácter».

En cuanto a su trayectoria, ha jugado en el Antequera, en el Albacete B, en el Elche Ilicitano y en estos dos filiales ha estado entrenando con el primer equipo. Con 24 años ha disputado 438 minutos en el San Pedro en cinco partidos, todos ellos como titular esta campaña. Y en el Real Jaén, nada más aterrizar, fue titular ante el Atlético Malagueño y en las siguientes tres jornadas. Pero una lesión le hizo perderse nueve encuentros ligueros y volvió a reaparecer hasta el 17 de diciembre en el último choque del año ante el Huétor Vega. Después fue titular en los siguientes cinco partidos, pero se lesionó en un entrenamiento, tras la derrota en Torremolinos, y ya no ha vuelto a jugar.

Viaje a Rincón

Por otro lado, el conjunto blanco ha organizado un viaje para que los aficionados que lo deseen puedan desplazarse al Rincón de La Victoria para apoyar al conjunto dirigido por Andrés García Tébar. En este caso el viaje no está organizado por la Federación de Peñas del conjunto de la capital jienense sino por la propia entidad. El precio del viaje es de ocho euros y el bloque malagueño ha fijado unos precios económicos: 3 euros para los jóvenes de 13 a 17 años, 5 para los jubilados y señoras y 8 para los adultos. La expedición partirá el domingo, 18 de marzo, a las 7:30 horas desde la explanada del Corte Inglés y está previsto el regreso justo a la finalización del partido. Los interesados pueden dirigirse a las oficinas del club blanco en horario de 10:30 a 13:00 horas y de 17:00 a 19:00 hasta hoy viernes.

El club presidido por Tomás Membrado ha solicitado el apoyo de sus aficionados, pese a que el viaje puede coincidir con los partidos que el Jaén FS dispute en Madrid con motivo de la Copa de España si el bloque dirigido por Dani Rodríguez logra pasar a la final.

Además, la entidad ha confirmado que el partido aplazado ante el CF Motril se disputará el próximo miércoles, 4 de abril, a partir de las 20:15 horas en el coliseo jienense. También, la entidad ha propuesto al Huétor Tájar jugar el sábado, 24 de marzo, a las 20:15 horas.