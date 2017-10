Real Jaén Heredia: «Con un minuto que escuchas a Ballesta descubres lo que sabe de fútbol» Ismael Heredia, el día de su presentación. / JOSÉ A. GUTIÉRREZ El central del Real Jaén explicó para IDEAL sus sensaciones tras su debut y la jugada polémica del penalti que supuso el tanto del Malagueño JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Miércoles, 4 octubre 2017, 00:22

Llegó, vio y debutó. Ismael Heredia Granados (01-05-1993) jugó los noventa minutos del duelo ante el Atlético Malagueño. El central, nada más aterrizar en la capital jienense, fue titular y cuajó un buen partido. Demostró ser un pelotero rápido, que va bien por arriba y al corte. Y en las acciones a balón parado tiene gol. Estuvo a punto de perforar la portería malagueña con un preciso testarazo que salvó el cancerbero local.

El nuevo central del Real Jaén asegura que en Málaga «el equipo estuvo bastante bien, hubo un penalti en el área de ellos y tuvimos varias ocasiones, lo más justo hubiera sido un empate». Y sobre el vestuario que se ha encontrado subraya que «no conocía a la mayoría, como vestuario son un diez. Las ganas y fuerza que transmiten son impresionantes y hay mucha calidad».

Heredia destaca que se sintió «arropado por los compañeros, desde primera hora me han recibido muy bien y muy cómodo en el partido».

El club blanco ha ganado con su llegada en el juego aéreo. «Es cierto que voy bastante bien, suelo sacar bien el balón. Tuve dos oportunidades de gol, y en la segunda, la más clara, me la sacó bajo palos. Debutar, jugar el partido entero y hacerlo en Málaga fue un sueño cumplido. Faltó el gol para completarlo, pero ya llegará».

En cuanto al penalti, en el que fue protagonista, y que decantó el choque aclara que «todo empieza en un saque de esquina que remato yo en el área del Malagueño, me lo sacan de debajo de la línea y al ir a defender, tengo las brazos pegados a la espalda y las manos en el cuerpo. El colegiado interpreta que desvío la trayectoria del balón, pero si tengo las manos pegadas al cuerpo no puedo hacer otra cosa». Después hubo también una acción polémica, muy parecida, en el área local. «Creo que fue mucho más clara porque las manos las tenía separadas del cuerpo, en mi caso pegadas y no me las puedo cortar. El balón no iba a puerta y estaba Higinio Vilches justo detrás».

Interrogado por el derbi del próximo domingo (18:00 horas) en el Nuevo La Victoria y medio día de club, Heredia destaca que «me han dicho que es un duelo de Titanes. Hay que darlo todo porque existe una rivalidad tremenda y será muy bonito. Hay muchas ganas de afrontarlo». Y añade que «el Real Jaén debe estar mucho más arriba, pero toca estar centrados porque al fin y al cabo son tres puntos más. Toca hacer nuestro trabajo y en casa hacernos fuertes».

En cuanto a su proceso de adaptación, teniendo en cuenta que aterrizó en la casa blanca la pasada semana, explica que se adapta «muy rápido y con los compañeros no tengo problemas. Llevo sólo una semana y poco a poco aumentará mi rendimiento. Están siendo todos muy cercanos».

Ismael Heredia valora positivamente las infraestructuras con las que cuenta el club blanco. «Es de categoría superior y en cuanto a la ciudad es cierto que no he podido conocer mucho pero poco a poco iré viendo la ciudad».

El césped, regular

Sobre el estado del terreno de juego reconoce que «no está mal del todo, pero sí es cierto que en algunas zonas dificulta los controles, hay como desniveles y bota el esférico un poco raro».

De Ballesta subraya que «con un minuto que te hable de fútbol ya te das cuenta de los conocimientos que tiene. Nos exige mucho y sacará de nosotros el máximo. La intensidad con él no puede faltar nunca, y menos en esta categoría donde nos vamos a enfrentar a equipos que juegan en feudos muy pequeños».

El equipo se ejercitó el lunes, descansó ayer martes y hoy la plantilla volverá a los entrenamientos.