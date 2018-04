Real Jaén Heredia: «Deseo que llegue ya mi primer gol» Heredia conduce el balón durante el partido en casa ante el Atarfe. / JUANDE ORTIZ El central del Real Jaén firmó esta temporada procedente de la UD San Pedro | La enfermería blanca se libera y solo Cervera podría ser baja este domingo por lesión, tampoco estarán Higinio y Ramón por sanción JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Viernes, 27 abril 2018, 01:36

A Ismael Heredia Granados (01-05-1993) las lesiones no le han respetado esta temporada. Aterrizó en el conjunto blanco procedente del San Pedro, próximo rival de los blancos este domingo a partir de las 20:00 horas, y nada más llegar fue titular ante el Atlético Malagueño y en las siguientes tres jornadas. Pero una lesión le hizo perderse nueve encuentros ligueros y no volvió a reaparecer hasta el 17 de diciembre en el último choque del año ante el Huétor Vega. Después fue titular en los siguientes cinco partidos, pero se lesionó en un entrenamiento, tras la derrota en Torremolinos, en la jornada 27, y no regresó hasta el duelo ante el Motril. Ha sido titular en los dos últimos encuentros y no descarta firmar ante su exequipo el gol que se le está resistiendo con la camiseta blanca.

«Estoy completamente recuperado. El proceso de recuperación lo hice con dobles sesiones de piscina y gimnasio, por lo que a nivel físico me encuentro bastante bien», explicó el central.

Del San Pedro destacó: «Se han producido múltiples cambios desde que yo estuve allí. El entrenador y parte de la plantilla. Será un duelo muy complicado aunque ellos están casi salvados. Pero en Tercera ningún equipo te regala nada y tenemos que ir allí como si fuera una final, y así lo estamos planteando». Al San Pedro le falta únicamente un punto para salvarse.

El objetivo es «ganar los tres partidos, conseguir los nueve puntos. Lo importante es que dependemos de nosotros y no podemos fallar».

Desde que llegó ha estado rondando un gol que se le resiste y eso que es uno de los dominadores del juego aéreo de la plantilla jienense. «Tengo muchas ganas de marcar. Ojalá que llegue el gol, he disfrutado de ocasiones pero no he podido meterlas. El equipo genera ocasiones y el gol llega solo».

Señaló que la plantilla «está muy bien, todos enchufados de cara al domingo». Además, la única baja por lesión será la de Cervera, una vez que Manu ya está trabajando con el grupo. Por sanción no podrán entrar en la convocatoria Higinio Vilches y Ramón.

El calendario lo ve complicado para todos los equipos. «En Tercera División da igual que estés en la parte baja de la tabla, todos te pueden rascar puntos y cada encuentro es complicado. Ya sea por el rival, por el terreno de juego, son múltiples circunstancias a tener en cuenta».

Sobre la designación de un colegiado motrileño para el próximo partido en San Pedro comentó que «en el vestuario no lo hemos comentado. No desconfiamos de esa situación, seguro que será un profesional y arbitrará lo mejor posible».

García Tébar les ha dicho que «será un partido muy complicado. Jugarán con una cierta dosis de relajación y eso puede ser bueno para ellos, porque no tendrán nervios por el resultado. Hay que afrontarlo como una final».

Termina esta temporada

Heredia no tiene contrato para la próxima temporada y todavía no han contactado con él. Está contento con la ciudad y con el equipo y le encantaría seguir en la entidad jienense.

En cuanto a su trayectoria, ha jugado en el Antequera, en el Albacete B, en el Elche Ilicitano y en estos dos filiales ha estado entrenando con el primer equipo. Ha disputado 438 minutos en el San Pedro en cinco partidos, todos ellos como titular esta campaña. Trece ha jugado con los blancos, doce de ellos como titular.

Ismael Heredia es un jugador con una enorme proyección y unas cualidades de pelotero con clase y de superior categoría.

Se desenvuelve con soltura en ambos lados y destaca por su colocación, salida de balón y juego aéreo. Es un defensa rápido, que va bien por arriba, al corte, un líder dentro y fuera del vestuario que ha sido capitán en los equipos en los que ha militado.