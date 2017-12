REAL JAÉN Heredia: «Nos centramos en ir jugada a jugada, en nosotros» Heredia regresó al once en el duelo ante el Huétor Vega. / JUANDE ORTIZ El Real Jaén juega hoy en la capital nazarí (12:30 horas), y a puerta cerrada, un amistoso ante el Granada B, del Grupo IV de Segunda División B JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Viernes, 29 diciembre 2017, 01:05

El central Ismael Heredia Granados (01-05-1993) aterrizó en el Real Jaén a finales del pasado mes de septiembre para reforzar el eje de la defensa. Un jugador con una enorme proyección y unas cualidades de pelotero con clase y de superior categoría. Se desenvuelve con soltura en ambos lados y destaca por su colocación, salida de balón y juego aéreo. Es un defensa rápido, que va bien por arriba, al corte, un líder dentro y fuera del vestuario que ha sido capitán en los equipos en los que ha militado.

Heredia asegura que se centran en «ir partido a partido, en jugada a jugada y nos centramos en hacer las cosas bien nosotros, así tendremos muchas oportunidades de hacer las cosas bien al final de liga».

Sobre los rivales subraya que «esta liga es muy competitiva. Cualquier equipo que firme una buena segunda vuelta se puede colocar arriba».

Hoy tienen un partido amistoso en Granada, a las 12:30 horas en el campo 2 de la Ciudad Deportiva y a puerta cerrada, ante el Granada B de Segunda B. Después descansarán hasta el día 2 de enero por la tarde.

En cuanto a su trayectoria, ha jugado en el Antequera, en el Albacete B, en el Elche Ilicitano y en estos dos filiales ha estado entrenando con el primer equipo. Con 24 años ha disputado 438 minutos en el San Pedro en cinco partidos, todos ellos como titular esta campaña. Y en el Real Jaén, nada más aterrizar, fue titular nada más llegar ante el Atlético Malagueño y en las siguientes tres jornadas. Pero una lesión le hizo perderse nueve encuentros ligueros y no ha vuelto a reaparecer hasta el pasado 17 de diciembre en el último choque del año ante el Huétor Vega. «Jugué el partido completo y a pesar de llevar dos meses fuera me encontré muy bien. Sin molestias». En un primer momento se pensó que era una sobrecarga, «porque las sensaciones no concordaban con una rotura. Seguí jugando el partido pero nos dimos cuenta que era una rotura del bíceps femoral derecho. Ya está totalmente olvidada, haciendo ejercicios preventivos para que no exista recaída».

Titular indiscutible cuando ha estado disponible, Heredia reconoce que estar en el once es cada vez más complicado. «Nos interesa que el equipo esté arriba para beneficiarnos todos, hay competencia y eso es bueno».

Sobre la trayectoria del equipo subraya que «se ha podido ver a un bloque muy sólido y peleón, quien quiera ganarnos tendrá que sufrir mucho y fuera nos estamos haciendo fuertes, basándonos en un gran trabajo defensivo en el que todos participamos».

Desde el primer partido está rozando un gol que se le resiste. «Tengo ganas de celebrar un gol. He tenido buenas ocasiones, pero con hacer un buen trabajo de central es suficiente. Si llega el gol bienvenido sea, pero no es algo que me tenga obsesionado», comenta.