Real Jaén Góngora también deja la nave blanca Lance del partido disputado el miércoles entre el Real Jaén y el Torredonjimeno. / REAL JAÉN El equipo se ejercitó ayer y disfrutará de unas vacaciones hasta el próximo lunes | Ezequiel sufre una elongación en los isquiotibiales de su pierna derecha que le mantendrá unos diez días de baja JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Viernes, 8 diciembre 2017, 00:15

La puerta de salida del Real Jaén está siempre abierta, de par en par. Rubén Andrés, máximo responsable de la parcela deportiva, y el técnico, Salva Ballesta, desean contar con un plantel de peloteros con clase que sea polivalente, con el mismo nivel futbolístico y con el compromiso adquirido de pelear cada día por hacerse con un puesto en el once titular. El que no acepte este credo o desde la dirección deportiva se considere que no suma al proyecto no seguirá en un club que está a la espera de que se abra el mercado de futbolistas de la categoría de bronce de fútbol nacional para seguir reforzándose.

De esta forma, ayer se oficializaba una nueva salida. El club y el jugador Dani Góngora resolvían su «vínculo contractual de tal forma que el futbolista logra la carta de libertad», según informaba la entidad blanca. «El club agradece a Góngora sus servicios y le desea éxito en su próximo reto», aseguran desde el Real Jaén.

El futbolista sigue los pasos de Nando Copete, que dejó a principios de semana de pertenecer a la disciplina del Real Jaén.

Dani Góngora (Almería, 11/04/1994) llegó a finales del mes de octubre al bloque dirigido por Salva Ballesta, pero no ha tenido continuidad en el once. Ha disputado seis partidos, solo uno de titular, para un total de 142 minutos. No ha marcado ni ha dado ninguna asistencia de gol. Fue titular hace dos jornadas en el duelo ante el San Pedro, pero en el partido de este miércoles en el municipal Matías Prats ya no entró en la convocatoria.

Góngora llegó libre al Real Jaén después de haber militado la pasada temporada en el SDC Polvorín (filial del CD Lugo), donde su calidad llamó la atención del técnico Luis César Sampedro, que le hizo debutar en Segunda División el pasado mes de marzo. Góngora es un futbolista habilidoso que se ha formado en canteras importantes, como las del Granada y el Sevilla, y ha jugado en equipos punteros de Tercera, como el Marino de Luanco o el San Sebastián de los Reyes, pero en Jaén no ha cuajado.

Forjado en la cantera del Almería, con apenas 9 años fichó por el Real Madrid en cuyas filas no pudo despuntar por una lesión de menisco. Comenzaba entonces una peregrinación por el fútbol andaluz en categorías inferiores, llegando a formar parte del equipo juvenil del Granada FC y del Sevilla FC para, más tarde, comenzar a foguearse en Tercera División, en el San Sebastián de los Reyes, Los Molinos FC y el Marino de Luanco.

Dos fichas libres

Con la salida de Góngora y Nando Copete el Real Jaén tiene dos fichas libres. Con todo, no se descartan nuevas salidas. Lo que es seguro es que llegarán nuevos jugadores.

Además de Góngora y Nando Copete otros cinco futbolistas han ido abandonando la entidad: Joserra, Samu Urbano, Rubén Peces, Sergio García y Toni.

Por otro lado, el club blanco anunció ayer que «Ezequiel se ha sometido a unas pruebas que han determinado una lesión muscular (elongación) en los isquiotibiales de su pierna derecha», por lo que el central permanecerá diez días de baja. Ballesta alabó durante la rueda de prensa posterior al choque ante el Torredonjimeno su trabajo y compromiso, asegurando que había aguantado durante muchos minutos «lesionado, posiblemente con una rotura». La buena noticia es que finalmente no hay rotura, con lo que el tiempo de recuperación será más corto. Además, Heredia ya está encarando la recta final del proceso de recuperación de su lesión por lo que en breve podrá estar disponible.

La plantilla del Real Jaén se ejercitó ayer en el estadio de La Victoria tras el importante triunfo ante el Torredonjimeno (1-2). Los jugadores disfrutarán de unas pequeñas vacaciones. El equipo de Salva Ballesta volverá a entrenarse el lunes 11, a partir de las 10:30 horas.