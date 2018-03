Real Jaén Germán Crespo: «El Real Jaén debería estar de paso por esta categoría» Jugadores del Real Jaén se abrazan tras marcar el gol que le dio el triunfo el pasado domingo. / REAL JAÉN / BESTPHOTOSOCCER «Yo voy a afrontar el encuentro como si fuera otro cualquiera. Voy a defender mis colores este sábado y a intentar que el equipo se mantenga entre los cuatro primeros», explicó JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Miércoles, 21 marzo 2018, 01:53

Germán Crespo pudo ser entrenador del Real Jaén hace unas semanas. Y ahora visita este próximo sábado (20:30 horas) el coliseo jienense con el play off en juego. «Es verdad que con todo lo que se habló hace unas semanas el partido tiene mayor carga emocional. Pero yo voy a afrontar el encuentro como si fuera otro cualquiera. Voy a defender mis colores este sábado y a intentar que el equipo se mantenga entre los cuatro primeros», explicó ayer a IDEAL.

El consejero delegado del Real Jaén, Andrés Rodríguez, se puso en contacto con Germán Crespo para ofrecerle comandar la nave blanca. Lo tentó con un proyecto de dos años y medio, como manager general en la entidad del Santo Reino. A Rodríguez le sedujo la capacidad de Crespo como hacedor de bloques competitivos con presupuestos limitados.

Pero el técnico del Huétor Tájar solo podía salir si la llamada procedía de un club de superior categoría. Crespo tenía una cláusula de rescisión y los directivos del conjunto granadino se negaron a negociarla porque se trataba de un rival directo en la lucha por hacerse un hueco entre los puestos de privilegio del Grupo IX par ascender a Segunda División B. «No había posibilidades de salir. Es verdad que Andrés puso mucho de su parte para que yo me fuera allí, pero me debo a un club con el que hasta el 30 de junio tengo contrato», destaca.

El partido llega en un momento complicado para el Huétor Tájar. Dos derrotas consecutivas, la última este pasado fin de semana en casa ante el Antequera, y sólo un triunfo en sus últimos cuatro compromisos ligueros (en casa ante el débil Melistar, 5-0). Unos números que le han llevado a caer hasta la cuarta posición 67 puntos, perseguido muy de cerca por Antequera (65) y el propio conjunto jienense (62 y un partido menos, el que debe disputar ante un Motril que es tercero con 69 en su casillero). «Sí, pero quien ha visto esos partidos sabe que han sido muy igualados y que se han dado circunstancias especiales. Antequera se llevó los tres puntos de forma inmerecida porque llegaron una sola vez a portería y marcaron. Además, fallamos un penalti y cometimos errores puntuales que ya hemos hablado y corregido».

Sinceridad

Interrogado sobre si el vestuario se vio afectado por las conversaciones con el Real Jaén explicó que «desde el primer momento fui sincero con los directivos y los jugadores. Mi equipo tiene una filosofía de buen trato al balón. Estamos demostrando que podemos jugar bien al fútbol y nos hemos ganado el respeto y los equipos vienen precavidos. Con esa propuesta iré a muerte porque está dando resultados positivos».

En cuanto a su conocimiento del Real Jaén aclara que «no lo hemos podido ver todo lo que nos hubiera gustado. Pero conozco perfectamente a su plantilla y será un duelo muy complicado por lo que hay en juego. El campo sabemos que no estará bien y será más difícil por eso para nosotros».

Además, el entrenador del Huétor Tájar reconoce que «el Real Jaén es un equipo que debe pelear por el primer puesto, por su masa social, presupuesto e historia. Debería estar de paso por esta categoría. No le han salido bien las cosas, pero si no es este año no tardará en regresar a la categoría de bronce del fútbol nacional».