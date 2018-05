Real Jaén García Tébar: «Cuando sales a empatar acabas perdiendo» El responsable de prensa del club blanco, junto al técnico albaceteño ayer en el Nuevo La Victoria. / JOSÉ A. GUTIÉRREZ El técnico del Real Jaén avisa del peligro de un Huétor Vega que «ha sumado siete de los últimos diez puntos en su estadio» JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Sábado, 12 mayo 2018, 00:55

El Real Jaén no saldrá a especular con el resultado. Andrés García Tébar quiere que sus pupilos repitan el inicio firmado en San Pedro y resuelvan cuanto antes el duelo ante un Huétor Vega del que avisa, pese a estar descendido, presenta unos números muy buenos en las últimas jornadas. Ramón y Migue Montes, que arrastran molestias, apurarán para estar en este duelo vital y, además, el técnico desveló que ha descartado reforzar la plantilla.

Interrogado sobre la posibilidad de pactar un empate con el Huétor Vega señaló que «en fútbol no sabría como plantear eso, no entra en mi forma de entender este deporte. Además, creo que si sales a empatar acabas perdiendo». Y añadió que «no lo vamos a hacer. Este club está por encima de ese tipo de cosas. Entiendo que es una situación que se da aunque no está permitida, yo lo he visto en Mundiales y en la Liga Española. Esto es un juego, puedes ganar, empatar o perder y vamos a un campo de un equipo que ha ido creciendo en las últimas jornadas, porque ha ganado siete de los últimos diez puntos en su casa, diez de los últimos quince disputados, lo que nos dice que no es un bloque que esté en zona de descenso que haya sumado pocos puntos en las últimas jornadas, todo lo contrario. Los equipos importantes han tenido dificultades en ese campo. Será muy complicado y tengo claro que no vamos a entrar en ningún tipo de especulación».

Migue Montes no ha entrenado esta semana. «Terminó con muchos dolores. Afortunadamente se ha descartado la fisura, padece un edema óseo pero ha estado tratándose e intentaremos, al igual que el otro día, mediante alguna infiltración que participe. Porque su disposición es absoluta y sabe que es el partido más importante que vamos a jugar de la temporada, será difícil que esté para arrancar de inicio pero que esté en la convocatoria nos dará garantías. Las dos veces que ha ocurrido con sus goles nos ha ayudado a sumar puntos».

Además, señaló que Ramón tampoco ha entrenado esta semana con el grupo. «No sé si este sábado lo hará. Pidió el cambio en la segunda mitad por un estiramiento del gemelo y todavía sigue con molestias aunque están remitiendo. En un partido normal estaría descartado junto con Migue Montes. No estarán en las mejores condiciones pero apretarán para poder llegar, si no de inicio al menos para estar en el banquillo».

Para el entrenador albaceteño este encuentro lo «preparas igual que ante cualquier otro rival. Pero a nivel mental hay que visualizar lo que pueda ocurrir en cada momento. La intención es salir de inicio a hacer gol y a ganar el partido. No conozco otra fórmula. Luego no sé lo que ocurrirá porque un partido es difícil de descifrar, pero aunque sea un porcentaje y no valga mucho en este mundo, tenemos un 66% de opciones favorables. Además hay que tener en cuenta que quedar cuartos está bien, porque hace unos meses lo hubiéramos firmado, pero quedar cuartos reduce las posibilidades de ascenso considerablemente. El primero tiene el 75% de opciones de ascender y el cuarto muy pocas. Tendríamos que jugar con un segundo y dos primeros. Quedando tercero jugaríamos con otro tercero y se sortearía el factor campo. Además, los siguientes enfrentamientos serían mucho más asequibles».

Sigue destacando que no han conseguido «nada. No quiero terminar el partido diciendo lo hemos intentando todo y nos quedamos a la orilla. El partido del domingo es una superfinal porque si no ganamos o puntuamos no habrá un después».

Para Tébar «las apuestas son un cáncer del fútbol. Es lamentable lo que está ocurriendo. No sé la solución. En Tercera es donde más corrupción existe, sin generalizar, pero los jugadores pueden ganar más dinero con las apuestas que con sus equipos».

Refuerzo, descartado

Realizar un fichaje que refuerce el centro del campo está «descartado. Lo he intentado todo, pero la única posibilidad de contratar sería un jugador que estuviera en paro el 31 de enero. Eso supone que llevaría seis meses sin competir y traerlo aquí sería algo que no podemos hacer».

Del terreno de juego en el que se disputará el partido de este domingo (12:30 horas) destaca que «cambiaron el césped y parece que sí se puede jugar más al fútbol. Pero nuestro concepto es el de presionar en campo contrario, intentando jugar muy juntos y siendo camaleónicos. Tenemos que ser muy sólidos atrás».

Para finalizar, afirma que no estará informado de lo que suceda en otros campos, «porque me distrae y tengo claro que si gano allí somos matemáticamente terceros y si puntúo estamos en play off, así que lo que me vayan diciendo de los demás no me va a preocupar demasiado durante el partido».