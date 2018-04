Real Jaén García Tébar: «Lo más importante que tenemos es que dependemos de nuestro esfuerzo» El técnico albaceteño dando instrucciones a sus jugadores durante el partido ante el Villacarrillo. / JUANDE ORTIZ El Real Jaén tendrá las bajas de Cervera y Manu para el partido del domingo y Mario Martos podría entrar en la convocatoria JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Sábado, 14 abril 2018, 01:10

Sigue fiel a su método. El mismo que ha servido par a que los blancos enlacen seis victorias consecutivas y pasen de ver el play off de ascenso como una quimera inalcanzable a un objetivo que ya no depende de terceros. El domingo tocará rendir visita a una de las plazas más complicadas que restan en el calendario de los de la capital jienense. A partir de las 12:00 horas jugarán en el municipal de La Juventud frente a un Atlético Mancha Real para el que este duelo es el último tren para engancharse a esa lucha por el ascenso.

Andrés García Tébar lo tiene muy claro. «Yo siempre veo los partidos difíciles, el encuentro más próximo siempre es el más complicado. Y en este caso mirando la clasificación y el equipo con el que nos toca jugar lo es aún más. Un duelo entre dos buenos equipos de esta categoría donde el resultado es tremendamente importante».

Y añade que «está claro que nosotros tenemos un colchón de puntos y obviamente ellos todo lo que no sea ganarnos casi les hace despedirse, si no de forma matemática sí tendrían escasas posibilidades».

Tébar no tiene vértigo a la derrota. «Hay una frase que dice que cuantos más partidos ganas más cerca estás de perder, es una posibilidad que lógicamente espero que no se produzca».

De los verdes destaca que «el aliciente para ellos es máximo. Es un partido vital para y confluye que es el encuentro que se espera cuando sale el calendario. Si sumamos que es una bola de partido para ellos, le da al duelo todavía mayor aliciente. Pero nosotros somos conscientes de lo importante que sería sumar allí y aunque todavía quedarían 12 puntos por disputar, si logramos ganar en Mancha Real habríamos dado un paso importante aunque no definitivo, porque en estas semanas ha quedado demostrado cómo es este deporte, pero sería un gran paso».

No quiere desvelar sus cartas. «Evidentemente no voy a decir públicamente las situaciones que podemos manejar pero sí que es cierto que lo primero que tenemos que hacer es igualar o por qué no superar la intensidad que ellos van a poner al partido».

Sin relajación

Nadie duda que el Real Jaén llega en un gran momento de forma. «El equipo llega bien, en el mejor momento en el sentido de que los resultados nos están acompañando y eso crea un caldo en el vestuario que nos coloca en una gran situación, pero no podemos tener ninguna confianza porque somos conscientes de lo que nos jugamos».

En el apartado de bajas subrayó que «la operación de Cervera ha sido un éxito, Manu se reincorporó esta semana pero sufrió una recaída que nos han dicho que no es rotura, pero no podrá estar. Y Mario podría estar, si no para jugar desde inicio porque lleva dos semanas inactivo, sí es una posibilidad para la lista».

También quiso valorar el apoyo que recibe el equipo cada semana de la afición jienense. «No quiero ser pelota ni populista, pero tengo claro que nuestro gran valor es la gente que tenemos. Ir a jugar y que se desplace la afición de forma masiva es algo espectacular. Con la masa social que tenemos y el apoyo hay que darlo todo, luego se puede perder porque esto es un juego».

Y para finalizar destacó que «tenemos que tener siempre esa exigencia diaria, pero soy prudente porque sé el respeto que hay que tenerle a este deporte. Lo más difícil está por llegar y no tenemos ninguna garantía. Lo importante es que a día de hoy dependemos de nuestro esfuerzo, luego habrá que corroborarlo en los partidos con puntos».

Ya se han vendido más de medio millar de entradas y desde la Federación de Peñas se confía en que el domingo sean unos mil los seguidores blancos en las gradas del municipal de La Juventud.