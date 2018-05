REAL JAÉN García Tébar: «Será un duelo muy igualado, pero creo que llegamos mejor que ellos» El alcalde de la ciudad jiennense y el concejal de Deportes visitanron al equipo blanco. / IDEAL El técnico albaceteño recupera a Migue Montes, que podrá jugar de inicio, pero pierde a Mario Martos que será baja junto a Cervera JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Sábado, 19 mayo 2018, 02:53

Optimismo moderado, basado en la trayectoria ascendente del conjunto blanco. El técnico del Real Jaén fue prudente ayer a la hora de valorar las opciones de su equipo en la eliminatoria deplay-off ante el Socuéllamos, pero no negó la línea ascendente que está destilando su equipo en las últimas jornadas ligueras.

«Hemos sido muy variables sobre nuestro estilo de juego. En Tercera, aunque estés identificado con una forma de jugar, es complicado. Entremezclamos un poco todo. Tendremos un campo que está extraordinario. Muy bien. Invita a jugar al fútbol. Tenemos respeto al rival pero también estoy muy confiado en mis jugadores. Tengo muy claro que si somos lo solidario que estamos demostrando y la palabra equipo la llevamos a su máxima expresión puedo apostar por cualquier cosa. Será un duelo muy igualado, sin grandes diferencias pero creo que llegamos mejor que ellos», avanzó.

«En el grupo XVIII no hay tantos equipos del potencial que tiene el Grupo IX y eso te da una mayor competitividad. Luego ellos al no haber quedado primeros saben que tienen que pasar tres eliminatorias. Nosotros llegamos desde el barro más intenso a la frescura y eso, aunque no hace los goles, espero que nos sirva para obtener un buen resultado y pasar a la siguiente eliminatoria», explicó ayer en rueda de prensa.

Mario Martos será duda hasta última hora y es bastante probable que se pierda el duelo junto a Cervera que está entrenando con el grupo. Martos ha recaído de un desgarro muscular en su costado. El resto están todos disponibles y Migue Montes podrá jugar desde el principio. Por otro lado, en el play off los equipos podrán convocar hasta 18 jugadores en lugar de los 16 habituales en competición liguera, circunstancia que Tébar valoró de forma muy positiva.

Llegan frescos

Para el entrenador albaceteño el play off tiene un aroma diferente. «Es especial, creo que se puede describir como algo distinto. Ese logro de jugar estos partidos diferentes, con ambientes distintos ya lo tenemos. Hay formas diferentes de poder afrontar un play off. Para algunos equipos es la culminación de muchas expectativas, pero con ello están más que satisfechos. Para nosotros tenemos que ser el otro tipo de equipos el que pese a la dificultad busca el ascenso, aunque lógicamente hay que tener en cuenta que las posibilidades y los porcentajes al no ser primeros, como hemos hablado otras veces, son más reducidas».

El preparador añadió que «tenemos una liga muy cargada, hemos jugado más partidos que el resto de grupos. Son muchos entrenamientos, pero creo que llegamos frescos y con esa mentalidad de no parar y llegar hasta el final, aunque luego esto es un juego y habrá que ver el resultado final».

Y sobre el sorteo que ha determinado el factor cancha señaló que «antes se le daba un factor importante al factor de jugar en casa porque puede haber prórrogas, penaltis, por el ambiente, pero los números nos están diciendo que cada vez es menos definitivo y menos determinante. Por ejemplo el Real Madrid este año sus partidos en casa han sido bastante flojos. Y esa final de Champions que es para nosotros este primer partido los ha conseguido fuera de casa. Sí es cierto que si no encajas goles sabiendo que si marcas tiene doble valor es muy importante».

Del Socuéllamos explicó que se trata de «un equipo que estaba perfilado para ser primero de grupo y ascender. Descendió como nosotros la temporada pasada, jugó el play off de ascenso a Segunda A y tuvieron mala suerte con el Sevilla Atlético que luego fue el que ascendió. Han mantenido el presupuesto del año pasado y en Castilla La Mancha es el grupo más serio, pagan religiosamente y muy bien. Es una localidad muy futbolera. Quizás no se desplacen toda la gente que lo tendría pensado por una romería y en porcentajes de asistencia es bestial, porque pueden estar en un 15% de sus habitantes cuando nosotros no estaremos ni al dos. Es, desde luego, un gran equipo».