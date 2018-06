Real Jaén Fran Hernández: «El cariño de la afición jienense y Crespo me han hecho decidirme» Fran Hernández, que ha marcado once tantos, vestirá de blanco la próxima temporada. / HUÉTOR TÁJAR El futbolista llega al Real Jaén procedente del Huétor Tájar, entidad que está molesta porque el club «ha tocado ya a más de cuatro futbolistas». Otro que llega es Choco. JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Martes, 12 junio 2018, 00:50

Lo confirmó ayer a IDEAL y a falta del anuncio oficial, Fran Hernández, será el encargado de crear el fútbol ofensivo del Real Jaén la próxima temporada. Firma por una temporada y no será el último pelotero que aterrizará en la casa blanca procedente del Huétor Tájar.

Esta redacción ya adelantó el martes pasado que Germán Crespo pretendía a cuatro futbolistas de su ex equipo. Junto a Fran Hernández el acuerdo está también cerrado con Choco, lateral derecho del Huétor Tájar. Y está muy cerca un acuerdo con Javi Pérez. Otro futbolista que interesa es Heras, pero desde la entidad panciverde aseguran que no es el único. «Han hablado con más jugadores, han tocado a cinco o seis de la pasada temporada». Muestran su enfado en privado porque subrayan que no pueden competir «con las cantidades que está ofreciendo el Real Jaén».

Con todo, Fran Hernández era uno de los 'deseados' por la afición blanca, presente en la mayoría de quinielas. Se trata de un centrocampista granadino de 24 años, que se desenvuelve en la posición de medio centro y que ha firmado once tantos (uno de penalti) y doce asistencias esta temporada. Cuenta con experiencia en Segunda B ya que estuvo en el Lucena en la campaña 2013-2014. Ha disputado 36 partidos, 34 como titular, con más de 3000 minutos.

El interés de la afición jienense es un orgullo y una de las cosas que me ha hecho dar el paso junto a la presencia en el banquillo de Germán Crespo», explicaba ayer el futbolista.

Once dianas esta temporada «y la mayoría han sido de bella factura. Son años que se dan bien y en los que todo sale de cara».

Sobre su fichaje por el Real Jaén destaca que «la obligación de ascender es un objetivo bonito. Se va a formar un grupo muy competitivo, con buenos futbolistas. El Real Jaén por historia, por afición, por club, por todo tiene que estar arriba. Será un objetivo complicado pero creo que tendremos plantilla para pelearlo y un entrenador cualificado junto a una gran afición».

De Germán Crespo subraya que «destaca por la manera de llevar el vestuario, personalmente me encanta su estilo de juego. Un entrenador atrevido que no le gusta pegar pelotazos, siempre quiere salir desde atrás. Con los conceptos muy bien trabajados. Sabe perfectamente lo que ficha y lo que desea para su idea de juego».

Sobre los compañeros que podrían venir también del Huétor Tájar destaca que «tanto Choco como Javi Pérez son de lo mejor de la categoría. Choco es el mejor lateral derecho de la categoría y Javi destaca por su manera de sacar el balón desde atrás y su gran experiencia. Dos jugadores que nos darán mucho».

De Heras explica que «ojalá acabe firmando también porque hace un trabajo de medio campo increíble. Es de los más destacados que he tenido este año».

Del Real Jaén comenta que conoce muy bien a «Migue Montes porque jugué con él en Segunda B en Socuéllamos. Me ha dado la enhorabuena y estoy encantado de jugar a su lado esta temporada».

Su deseo es que el «Almería B suba porque es complicado competir con su presupuesto. Aunque esta temporada la competición ha sido más igualada».

Cuerpo técnico

Su fichaje se cerró ayer tras el cónclave mantenido con el técnico y Andrés Rodríguez. Ambos viajaron a tierras granadinas y perfilaron también el equipo de trabajo con el que contará Crespo.

Se trata del preparador físico, Migue Ortega, que suma cinco temporadas a su lado y Óscar Ibáñez, dos años como segundo entrenador. «Han venido conmigo en los momentos malos y se merecen este premio», explicaba Germán Crespo el día de su presentación oficial como técnico del Real Jaén.