Real Jaén El exinternacional Salva Ballesta ya ejerce como técnico del Real Jaén Ha firmado un contrato para las dos próximas temporadas y contará con José María Pajares como segundo entrenador JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Miércoles, 27 septiembre 2017, 01:25

Ayer se escenificó el relevo en el banquillo blanco. Salva Ballesta llega al Real Jaén acompañado de José María Pajares (que será su segundo), con un contrato para las dos próximas campañas y con la firme idea de cambiar el plan de trabajo. «Entrenar por la tarde lo considero impropio de un equipo de la altura del Real Jaén». Habrá que ver si este giro en el guión lo pueden asumir todos y cada uno de los peloteros que aterrizaron en la casa blanca de la mano de Campos y Valenciano.

El protagonista, que dirigió ayer su primer entrenamiento, aseguró estar «muy ilusionado». «Esta llamada ha sido muy motivante por el concepto que se me explicó. Es un sueño hecho realidad. Formar parte de un club con tanta historia y tradición de capital de provincia es importante. Poder sumar para intentar llevar al Real Jaén a lo más alto es una empresa muy bonita», dijo.

Sobre el carácter que tendrá este nuevo Real Jaén espetó que «la personalidad de su entrenador, que viendo jugar al Real Jaén tenga ese sello». «Me gusta jugar al fútbol, pero debe jugar con pasión, tienen que luchar hasta la última gota. Me consta que es un grupo fabuloso y esperemos que entre el balón», indicó. Y añadió que el objetivo para esta temporada «no es el ascenso». «El objetivo que se me encomienda es hacer crecer al Real Jaén y conseguir la mayor profesionalidad del club, un proyecto social y deportivo que me parece un acierto. Lo más importante es el partido del domingo, partido a partido». Y cuando se le preguntó por la posibilidad de que llegaran en breve refuerzos, contestó: «Somos conscientes de que mientras la plantilla se refuerce para mejorar se va a intentar. Ahí tendrá que ver mucho la dirección deportiva, el presidente y mi opinión».

El principal cambio estará en los entrenamientos diarios. «Vamos a darle el carácter que debe tener el Real Jaén - indicó - y esto de entrenar por la tarde lo considero impropio de la altura de un equipo como el Real Jaén. Vamos a empezar a construir la casa desde un cimiento bueno y firme y a partir de ahí, todo lo que sea sumar en positivo, las puertas de mi vestuario siempre estarán abiertas a nivel de directiva, jugadores o prensa, con el máximo respeto. Si el Real Jaén sube, mejor para todos».

Se le insistió en que varios jugadores de la primera plantilla trabajan y tendrán complicado compaginar los entrenamientos matutinos. «Habrá que hablar con los jugadores. La profesionalidad de una empresa requiere esfuerzo. No podemos estar jugando a equipo amateur. El jugador debe estar dedicado en plenas facultades al Real Jaén. Ya veremos, es una situación que hay que estudiar y aquel que no pueda compaginarla pues habrá que analizarlo. No puedo yo tomar decisiones, son internas».

En cuanto a la polémica en torno a la contratación de Rubén Andrés como nuevo director deportivo, aseguró que habló con «Vicente Ortiz (segundo entrenador en su día de Arconada), viniendo para acá». «Le llamo para pedirle un informe y me dice que se ha enterado de que hay un problema. Me asegura que es el mejor profesional por conocimiento de la categoría, de jugadores de Segunda B y Tercera que puedo tener. Como persona es un diez, como profesional otro diez y como conocedor de esto genial. Yo no lo conozco personalmente, pero creo que si la información es que si se va a seguir o no, es algo que debe decidir el consejo».

El Real Jaén rendirá visita el próximo domingo (12:00 horas) al Atlético Malagueño. Curiosamente, el equipo al que Ballesta dirigió durante dos campañas. «Tiene una connotación bonita. Nos enfrentamos a un equipo que está invicto, que potencialmente está por encima de cualquier otro de la categoría, porque es otro concepto de equipo. El Real Jaén va a salir allí como debe salir, a desarrollar un partido en el que lo hagamos lo mejor posible y si puntuamos o ganamos mejor que mejor».

Para finalizar, Ballesta aclaró: «Aquí no se ha prescindido de nadie. Se le ha ofrecido al anterior técnico la oportunidad de seguir. Yo en principio venía solo. Por la decisión del técnico he traído un segundo técnico. He hablado con el preparador físico esta tarde. Se le ha ofrecido estar aquí, disfrutar del grupo nuevo y él va a tomar su decisión».

Trayectoria

El exjugador internacional, que militó en el Sevilla, Málaga, Atlético de Madrid y Valencia, entre otros clubes, se hizo cargo durante dos campañas (2013-2015) del filial malaguista, durante 82 partidos oficiales, en los que en ambas campañas clasificó al Atlético Malagueño para la fase de ascenso a Segunda B, aunque en ninguna logró subir de categoría.

Salva se formó en la cantera sevillista, pasó por el Écija antes de debutar con el Sevilla y luego estuvo en el Rácing de Santander - donde fue 'pichichi' de Primera con 27 goles en la campaña 1999-2000 - , Atlético, Valencia, Bolton inglés, Málaga, Levante y Albacete. Como futbolista cuenta con un título de Liga conseguido con el Valencia (2001-02) y una Copa de Europa sub-21 con la selección española.