Exentrenadores de las categorías base del Real Jaén denuncian impagos

JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Viernes, 2 febrero 2018, 00:28

Reclaman lo que es suyo. Ni un céntimo más. Algo más de una decena de exentrenadores de las categorías base del conjunto blanco se están movilizando para que el Real Jaén les abone las cantidades adeudadas correspondientes a las campañas ya finalizadas, en la mayoría de los casos, pero también de esta temporada en curso.

Hay técnicos a los que les adeudan las dos últimas temporadas, pero también a quien se le deben cantidades correspondientes al presente curso liguero, según Ismael Almazán, entrenador que lo fue de las categorías inferiores del conjunto de la capital jienense hace dos campañas y que tiene denunciado al Real Jaén por este asunto.

Un gran número de los damnificados mantuvo el pasado miércoles un cónclave con el objetivo de recabar información para «tener una idea global de la situación. Y llegamos al acuerdo de realizar un comunicado oficial al club para ver qué respuesta nos daban. Aunque hay que añadir que individualmente cada uno de nosotros hemos reclamado al Real Jaén esta situación, y las contestaciones recibidas han sido de todo tipo, que eso ya había prescrito, que no nos iban a pagar...». Si no atienden sus peticiones denunciarán al club blanco.

Todos tenían contrato oficial y «un reconocimiento de deuda, a nombre del Real Jaén, firmado por Rafael Teruel, que antes de irse le dejó el problema al siguiente propietario. Esto ha ido pasando de dueño sin que se nos diera una solución. Es decir es un problema que viene de atrás, no de este grupo inversor».

Son cantidades importantes que van desde «los 300 o 400 euros hasta los 4.000, incluso los 8.000 euros de algunos casos. Mucho dinero. Pero más que la cantidad, son las formas con las que te tratan. Te firman el reconocimiento de deuda y no te quieren pagar, cuando sabes que están cumpliendo con otra gente».

El club explicó a IDEAL que «como con cualquier otro acreedor del Real Jaén la idea es pagar, pero necesitamos que lo acrediten por escrito y de forma legal».

Por otro lado, el máximo responsable deportivo del club blanco, Rubén Andrés, fue el encargado de presentar ayer a Marcos Drommel. «El último fichaje del Real Jaén, la pieza que faltaba para completar el puzzle deseado. Es un jugador, como todos los sub 23 que tenemos con pasado en filiales importantes, que es algo que valoramos mucho. Por el tema de rutinas y entrenamientos son futbolistas de un nivel superior. Nos encontramos con una plantilla bastante completa, con dos jugadores por puesto. Cualquier jugador dará lo mismo que su compañero o más», contó.

El futbolista explicó que estaba «muy contento después de pasar unos días preocupado. Ha sido una sorpresa que me saliera esta oportunidad y sólo tengo palabras de agradecimiento. Sabemos que el Real Jaén tiene una historia formidable y estoy en unos de los mejores clubes de los que podía estar».

Sobre Higinio Vilches, con el que competirá por un puesto en el lateral zurdo, subrayó que «es un jugador que conozco y del que puedo aprender mucho, me saca trece o catorce años, y aquí estoy para sumar. Está haciendo un gran trabajo, prueba de ello es que es el capitán. Fue de los primeros en darme la enhorabuena y únicamente tengo palabras de agradecimiento».

Añadió que «la historia que viví en Linares merece un capítulo a parte. No me querían y Juan Arsenal me dio la oportunidad de pegar un gran salto en el Mancha Real. Y ahora me veo aquí, si no hubiera sido por el Real Jaén tendría que haber hecho las maletas para buscarme otro porvenir».

Finalizó reconociendo que «en un día que llevo aquí ya he visto que hay un ambiente increíble. Es normal que el equipo esté arriba porque hay mucha calidad. He conocido a Salva Ballesta y me ha parecido una persona cercana y seria».

Medio día del club

Ya se pueden adquirir las entradas para el partido que disputarán el Real Jaén y el Atlético Malagueño, declarado Medio Día del Club y fijado para el próximo 18 de febrero, a partir de las 12:00 horas en el Nuevo La Victoria. Los aficionados podrán adquirirlas hasta el próximo día 18 de febrero. Los abonados deberán retirar su localidad hasta el día 17 para evitar aglomeraciones. Además, los abonados menores de 12 años deberán retirar su suplemento gratuito para poder acceder al estadio. Un duelo vital en la lucha por el liderato.

El precio de las entradas para los no abonados será de 25 euros (antepalco) 20 (tribuna) 15 (preferencia) 10 (fondos) y 5 (niños hasta 12 años). El suplemento para los abonados es de 12,5 (antepalco) 10 (tribuna) 7,5 (preferencia) y 5 (fondos).

Las entradas se pueden adquirir en las oficinas del club de lunes a viernes (10:30 a 13:00 horas y de 17:00 a 19:00) y los próximos sábados, 10 y 17 de febrero (10:30 a 13:00 horas y de 18:00 a 20:00). La taquilla, el día del encuentro, se abrirá una hora y media antes.