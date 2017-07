Emilio Muñoz regresa a la casa blanca como «un pilar fundamental» Manuel Quesada, Emilio Muñoz y Salvador Márquez, ayer en la sala de prensa del Real Jaén. / J. A. GUTIÉRREZ El veterano portero de 38 años y ex del Atlético Mancha Real es el primer fichaje del Real Jaén de cara a la temporada 2017-2018 JOSÉ A. GUTIÉRREZ Jaén Miércoles, 5 julio 2017, 00:52

Un hijo pródigo sobre el que construir el proyecto blanco para la temporada 2017-2018. Emilio Muñoz Barrero (Úbeda, 16-1-1979) se convirtió ayer en el primer fichaje del Real Jaén 2017-2018. El veterano portero de 38 años se desliga del Atlético Mancha Real para volver al que fuera su club durante cuatro temporadas, de 1999 a 2003.

Curiosamente, en el trasvase de peloteros de la casa verde a la blanca y viceversa se puede incluir en los próximos días el caso, como ya adelantó IDEAL, del meta Adri, con contrato en vigor pero que no interesa para la nueva dirección deportiva del Real Jaén. El jugador desea desvincularse del bloque de la capital jienense sin reclamar nada del contrato que tiene firmado. Sin embargo, desde el Real Jaén desean que, además, el cancerbero perdone la cantidad que le pertenece de las dietas y que los jugadores tienen pendientes del pasado ejercicio. Un cambio de cromos que puede seguir creciendo en los próximos días.

En el caso de Emilio Muñoz, se trata de la 'piedra' sobre la que levantar el nuevo proyecto. Regresa catorce años después para aportar toda su experiencia y su buen hacer bajo los palos. El ubetense, que las últimas cinco temporadas ha jugado en el Mancha Real, viene de disputar más de treinta partidos en Segunda División B, categoría a la que habían ascendido el año anterior. En su currículum también consta el ascenso a Segunda A con el conjunto blanco en la temporada 1999-2000.

Manuel Quesada, vicepresidente y portavoz del club, y Salva Márquez, director deportivo, fueron los encargados de presentar a Emilio. El primero recordó que el guardameta vino al Real Jaén la primera vez con apenas veinte años, y «aquí empezó a hacerse como futbolista». «Ahora vuelve como el hijo pródigo. Estamos muy contentos porque se trata de un jugador que ya fue un gran profesional en su momento y que hemos visto que ha seguido siéndolo en toda su carrera. Le damos la bienvenida a esta su casa», dijo.

Por su parte, Salva Márquez destacó que «Emilio Muñoz representa los valores que estamos buscando para este nuevo Real Jaén: el sacrificio, el trabajo constante, la humildad y la profesionalidad. Además, bajo los palos tiene unas características especiales; pese a su elevada estatura, maneja muy bien los pies y el uno contra uno, y en el juego aéreo es espectacular. Creemos que es una apuesta importante para nosotros y va a ser un pilar fundamental para que impregne el vestuario de todos estos valores».

Leo Messi le marcó un gol

Emilio, que tiene en su curriculum curiosidades como haber vencido por dos veces al Atlético de Madrid en duelos históricos de los blancos y según destacaba ayer la cuenta de Twitter, Datos Real Jaén CF, haber recibido un gol cuando militaba en el Villajoyosa obra de Leo Messi (en partido disputado el 31 de octubre de 2004), se mostró ante los medios «muy agradecido con la llamada del Real Jaén. La vuelta a casa me ha pillado un poco de sorpresa, pero estoy muy contento y muy orgulloso de volver a mi club de origen. Nací en Úbeda y siempre me he sentido jienense y del Real Jaén. Estoy deseando empezar con los entrenamientos y los partidos».

El primer fichaje blanco - la dirección deportiva tiene apalabrados más de una docena de jugadores que irán saliendo a la luz en los próximos días - cree que aportará «veteranía y mucha ilusión». «Para mí, el fútbol es lo más, siempre intento aportar lo máximo, y a ganas me ganan pocos. Intentaremos que salga un año bonito», abundó.

Para su última casa solamente tiene palabras de agradecimiento. «Siempre me he sentido muy querido y muy arropado allí, pero la llamada de Valenciano y de Fernando Campos me hizo mucha ilusión, porque desde pequeño me considero aficionado al Real Jaén, y que te llame este club no ocurre muchas veces. A mí me ha ocurrido ya en dos ocasiones, y una oferta de un equipo con esta entidad es difícil de rechazar», reconoció.

Sobre sus expectativas para la nueva temporada, señaló: «Esperamos estar lo más arriba posible, que se haga un buen equipo y que nos conjuntemos bien. Va a haber muy buenas plantillas, tanto en la provincia como fuera de ella, Malagueño, Antequera, Loja..., la liga va a ser muy competitiva y bonita».