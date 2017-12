Real Jaén Un duelo cargado de alicientes El técnico Salva Ballesta arenga a sus jugadores sobre el césped de La Victoria. / JUANDE ORTIZ Torredonjimeno y Real Jaén disputan hoy (18:15 horas) un partido que ha levantado mucha expectación | Se espera un gran ambiente en el municipal Matías Prats, con la presencia de cerca de un millar de seguidores del club blanco JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Miércoles, 6 diciembre 2017, 00:26

Hay encuentros que tienen un aroma especial. Partidos que destilan fútbol mucho antes de que el esférico comience a rodar. La esencia de este deporte se encuentra en duelos como el de esta tarde en el municipal Matías Prats, escenario que cuenta con un césped natural muy mimado y de superior categoría y donde Torredonjimeno y Real Jaén podrán desplegar el buen juego que vienen desarrollando en los últimos meses.

Se miden dos bloques en un gran estado de forma. El Torredonjimeno lideraría una hipotética clasificación de las últimas ocho jornadas, en las que no conoce la derrota. No pierde desde el pasado 15 de octubre cuando cayó en el descuento ante el Almería B con un tanto de penalti. El Real Jaén no se queda atrás. Cinco jornadas sin recibir gol y siete sin perder. En puestos de play off de ascenso para recuperar la categoría de bronce del fútbol nacional y decidido a asaltar una segunda plaza que ahora tiene a solo dos puntos.

Cinco puntos más tiene el Real Jaén sobre un Torredonjimeno que es octavo pero que puede presumir de superar en la tabla clasificatoria al resto de bloques jienenses. Además, los tosirianos han firmado más tantos que los blancos, 29 por los 25 que han logrado los de la capital jienense. En cuanto a goles recibidos el Real Jaén se muestra más sólido, sólo 12 encajados (el que menos de todo el Grupo IX) por los 24 del club rojiblanco.

En la tabla de goleadores encontramos a Juanca y Carrillo, con ocho y siete tantos respectivamente. Los dos referentes ofensivos del Torredonjimeno están cuajando una gran campaña en el bloque dirigido por Manuel Chumilla. En el Real Jaén Migue Montes es quien más tantos ha celebrado (5), seguido de Víctor Armero (4).

Otro aliciente estará en la presencia en las filas locales de numerosos jugadores con pasado blanco. Ahí están futbolistas como Olivares, Álvaro, Adri o Luque. Y no hay que olvidarse del entrenador, Manolo Chumilla, el pelotero que en más ocasiones ha vestido la camiseta del club y cuyo nombre ha estado ligado en más de una ocasión al banquillo del equipo.

Partido histórico

Tampoco faltarán los recuerdos del último enfrentamiento oficial entre ambos bloques, aunque en aquella temporada fue en Segunda B, y se trató del ya desaparecido Torredonjimeno CF.

Fue en la temporada 2002-2003, un partido que ha quedado grabado en la memoria de los aficionados locales y cuyas imágenes han resucitado durante estos días entre los seguidores tosirianos. El partido finalizó con victoria local por cuatro a dos, después de que el Real Jaén se marchara al descanso con una clara ventaja (0-2) y el Torredonjimeno firmara una espectacular remontada en 45 minutos.

Además se espera un ambiente espectacular. Los más optimistas confían en que se den cita unos dos mil espectadores para presenciar este encuentro. La entidad tosiriana abrirá tres taquillas para facilitar el acceso al campo y una de ellas será, en exclusiva, para no socios y por lo tanto también para los aficionados que se desplacen desde Jaén sin entrada.

La directiva ubicará a los seguidores jienenses en las dos gradas junto al túnel de vestuarios. En Torredonjimeno los 440 abonados de la entidad deben pasar por taquilla para pagar cinco euros (diez cuesta la entrada general, en virtud del acuerdo alcanzado con los equipos jienenses para unificar precios en sus enfrentamientos). Se espera que cerca de un millar de seguidores del Real Jaén se desplacen a Torredonjimeno. Ayer ya se habían vendido medio millar de entradas.

En el apartado de bajas, los locales no podrán contar con Luque (sanción) y tienen la duda de Miguelín y Zapa por problemas físicos. En las filas blancas Heredia sigue fuera de la convocatoria por su lesión y volverá Juan Carlos. Ballesta realizó múltiples cambios en el once en su último partido ante el San Pedro. Nadie tiene el puesto garantizado.

El árbitro designado para dirigir este encuentro será Juan Antonio Manrique Antequera, del colegio malagueño.

Tras este partido los jugadores disfrutarán de unos días de descanso, ya que el fútbol en el Grupo IX se toma un descanso y no habrá jornada este próximo fin de semana. Hasta el 16 y 17 de este mes no se disputará la próxima jornada.