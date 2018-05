REAL JAÉN Doblegar al Socuéllamos o 'Game over' Víctor Armero trata de controlar un balón en el partido del pasado domingo. / J. ORTIZ La Diputación y el club subvencionan parte del viaje que tendrá un coste de cinco euros, más los quince del precio de la entrada. El equipo manchego ha encajado en sus últimos ocho partidos en casa al menos un gol JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Martes, 22 mayo 2018, 01:56

Andrés García Tébar empezó a preparar el partido de vuelta en Socuéllamos desde la rueda de prensa del partido del pasado domingo. O quizás incluso antes. Curtido en mil batallas sabe de la importancia de ese otro fútbol y no cesó en destilar mensajes de optimismo y sobre todo de construcción de un plan de acción. «El uno a uno no es un mal resultado», espetó para empezar a tejer su red de araña. «Nosotros sabemos desde ya que tenemos que marcar un gol, pero ellos no, les vale con el empate a cero y eso puede provocar que aparezcan dudas en el rival».

Lo cierto es que como buen superviviente este Real Jaén puede ganar a cualquiera, y en todo tipo de escenario. Las reducidas dimensiones del Paquito Giménez abocarán a los blancos a ese otro fútbol, menos elaborado y exquisito, para centrarse en los balones directos y las segundas jugadas. Además, la moqueta sobre la que se juega no está en las mejores condiciones y el balón ofrece un bote muy alto. Ahí el Socuéllamos se mueve como pez en el agua, pese a que su técnico, Manu Calleja, apostó sin ruborizarse porque serían los jienenses los más beneficiados. Habrá que prestar especial atención a un especialista en los saques de banda como Carlos García, que ya en el Nuevo La Victoria demostró su potencia a la hora de poner la pelota en juego.

Muchas veces darse bruces con la dura realidad puede ser la mejor medicina para despertar y levantarse. Utilizar la mala segunda mitad como punto de inflexión. El Real Jaén solo tiró una vez a puerta en los segundos 45 minutos, pero le sirvió para tener una segunda oportunidad.

Hay que poner fin al pesimismo, alejar a es pájaro de mal agüero que supone la duda. Las puñaladas consecutivas que lleva sufriendo esta entidad desde su traumático descenso de Segunda A le están impidiendo levantar la cabeza.

El equipo salvó su primera bola de partido pese a las trampas. Y Tébar insufló en su rueda de prensa palabras de esperanza. Su confianza es energía para todos. Y el equipo terminó dejándose el alma en el césped. Además, en el Paquito Giménez no deben notarse tanto algunas de las carencias de los blancos por sus reducidas dimensiones. Sin un medio centro puro y con nula profundidad por ambas bandas al carecer de extremos. Habrá que ver cómo se faja el equipo en un bombardeo de balones aéreos y constantes segundas jugadas.

Ahora todo puede parecer gris, pero este Real Jaén como demostró en la recta final del partido, nunca se rinde y siempre vuelve.

Por otro lado, la entidad jienense anunció ayer las condiciones del viaje organizado para el partido del próximo domingo en Socuéllamos (19:00 horas). «El segundo asalto dictará sentencia y con vosotros a nuestro lado podemos superarlos. ¡Viaja a Socuéllamos! Los de García Tébar se enfrentarán a la UD Socuéllamos en el estadio Paquito Giménez el próximo domingo 27 a las 19:00 horas».

El Real Jaén y la Diputación de Jaén subvencionan parte del precio de los autobuses para que los aficionados blancos se puedan desplazar de manera más económica con los siguientes precios.

El club cuenta con mil entradas de adulto, al precio de 15 euros más los cinco que cuesta el autobús. Y 100 entradas infantiles (hasta 12 años) con un coste total de 10 euros. Las entradas ya están a la venta en las oficinas del club y en otros establecimientos.

Guarismos

El Socuéllamos es el quinto mejor equipo de su grupo en el rol de local. Sus guarismos muestran diez triunfos, siete empates y dos derrotas. Con 46 goles a favor y 19 encajados. En concreto perdieron en la undécima jornada (1-3) ante un CD Guadalajara que finalizó sexto en la tabla clasificatoria y ante el líder la UB Conquense (3-4) en el pasado marzo. Desde entonces no pierden en su feudo. En cuanto a las tablas tres se han producido por el resultado de cero a cero que les valdría para pasar ronda. El resto, cuatro, fueron empates a un gol, lo que dejaría el duelo ante los blancos igualado.

Curiosamente, en sus últimos ocho encuentros en casa ha encajado, al menos, un gol.

Por su parte, los de la capital jienense firman una media realizadora en el rol de visitante inferior a un gol por partido (0,9). Aunque desde el aterrizaje de García Tébar han marcado, al menos un gol, en todos sus duelos salvo en el del cierre liguero en Huétor Vega.