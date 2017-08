Derrota por la mínima en la primera 'batalla' de la temporada

No tuvo el Real Jaén su inicio soñado en la Tercera División. Los blancos tuvieron que hincar la rodilla ante el Atarfe en un partido que tuvo mucho de bélico y bastante poco de atractivo.

Valenciano puso en liza un once casi calcado al del duelo ante el Córdoba B en Bailén. Solo faltó Dani Fragoso que dejó su sitio a Jonathan Rivera en el eje del centro del campo. Emilio Muñoz en la portería, Juanlu en el lateral derecho, Higinio en el izquierdo, Ramón y Rubén Peces como centrales, Jonathan Rivera y Cervera en la media, Víctor Armero por la derecha, Álvaro García por la izquierda, Pico media punta y Nando Copete en punta. Destacaba la ausencia en el once de Manolillo, máximo realizador de la pretemporada con cuatro dianas y de Joserra, elegido capitán. Además, la última incorporación de la dirección deportiva, Migue Montes, no entró en la convocatoria.

Cervera asumió, desde el arranque, la responsabilidad de intentar sacar el esférico jugada desde atrás. Retrasaba su posición para iniciar el juego ofensivo de los blancos.

La primera ocasión la protagonizaron los de la capital jienense. Fue un disparo de falta directa, que llevó la firma de Cervera, y que obligó al meta Fran a aparecer en escena. Solo se llevaban cuatro minutos de partido.

Víctor Armero y Pico se mostraron muy activos en este inicio en el que el Real Jaén dominaba el esférico ante un Atarfe sobrio y muy ordenado en tareas defensivas.

Juanjo vio la primera amarilla del duelo. El lateral derecho sufría las acometidas de Álvaro García por banda izquierda.

Llegados al ecuador del primer round, el Atarfe dio un paso al frente. Pico tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado. Entró Sergio García, que demostró su visión a la hora de dar asistencias a sus compañeros con un pase medido a Copete que atajó Fran. Pudo ser el cero a uno. El colegiado expulsó a los entrenadores de ambos equipos (Conejero y Valenciano). De esta forma, Valenciano no podrá sentarse en el banquillo en el debut en casa ante la UD Maracena, probablemente el próximo domingo a partir de las 20:00 horas.

El partido se calentó y el fútbol, en esta recta final del primer tiempo, salió huyendo por la puerta de atrás. En el último suspiro, Víctor Armero, destiló gotas de la calidad técnica que atesora en sus botas y estrelló el balón en el palo tras un zurdazo.

Segunda mitad

La segunda parte fue bastante similar a la primera en lo que ritmo se refiere. La pelota era para el Real Jaén que supo usarla para evitar que le generasen excesivas ocasiones de peligro pero la movilidad no fue la suficiente para transformar ese dominio de la posesión en oportunidades de hacer gol.

Hubo carrusel de cambios y por mucho que los aficionados jienenses desplazados hasta tierras granadinas empujaron a su equipo este no encontraba la claridad necesaria para hincar el diente a su rival. Algo que este si consiguió hacer.

Todo parecía indicar que el partido derivaba hacia un descafeinado cero a cero pero entonces llegó la mejor ocasión para los de Atarfe. Pillaron a la defensa jienense a media salida y una pared acabó en mano a mano. Estaba fácil la definición para el delantero pero este tiró de generosidad y la puso al segundo palo donde apareció solo para empujarla Pablo.

El gol y su posterior celebración provocaron una de esas imágenes que sobran en el mundo del fútbol. Alfonso se excedió en su celebración frente a los aficionados desplazados desde Jaén y de este sector de la grada cayeron al campo varios objetos. El jugador cogió una de las botellas que había caído al tapete y la lanzó a los aficionados provocando una trifulca en la que tuvieron que mediar hasta los propios jugadores del Real Jaén. Tarde negra para un conjunto blanco atascado.