Real Jaén Dani Fragoso: «El Real Jaén es el mejor equipo de Tercera División» Manuel Quesada, Dani Fragoso y Salvador Márquez, ayer en la sala de prensa del Nuevo La Victoria. / REAL JAÉN El conjunto blanco presentó ayer a un central muy experimentado, con más de 200 partidos en Segunda División JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Miércoles, 26 julio 2017, 01:01

Daniel Fragoso Escribano (Mataró, Barcelona, 31-03-1982) llega a la casa blanca para aportar veteranía y galones a la defensa del Real Jaén. 17 incorporaciones a realizado hasta ahora el conjunto dirigido por David Rojas 'Valenciano', para configurar una plantilla a la que sólo le falta el gol, precisamente lo que más se cotiza en este deporte.

Manuel Quesada destacó que «es un futbolista de una relevancia importante. Hemos conseguido que firme con nosotros, por lo que estamos muy contentos. Quesada añadió que «queremos que esta travesía en el desierto dure lo menos posible y para eso, entre otros buenos compañeros, hemos fichado a Fragoso».

Por su parte, el responsable de la parcela deportiva, Salvador Márquez, añadió que «viene del Cacereño y juega en el centro de la defensa. Entre sus cualidades destaca por su rapidez, anticipación, el juego aéreo pese a que no es muy alto, y es un futbolista versátil que puede actuar en el centro del campo como pivote defensivo. Hablar de su carrera es hacerlo de equipos tan importantes como el Barcelona B (donde hizo la pretemporada con el primer equipo), también en el Español B, ha jugado la Liga americana, atesora más de 200 partidos en Segunda División A y muchos más en Segunda B tanto en el Grupo III como en el Grupo IV. Es un puntal importante para el proyecto que queremos en el Real Jaén».

El protagonista quiso agradecer el «esfuerzo realizado por la entidad. He venido aquí con mucha ilusión, si no no lo hubiera hecho. Me decanté por el Real Jaén por el equipo que era y vengo aquí con la ilusión de un chaval de 20 años, a darlo todo. Voy a sudar la camiseta y el escudo y vamos a hacer una buena temporada. Ilusionado de haber venido a un histórico como el Real Jaén».

Desveló que «cuando mi agente me comentó la posibilidad de venir a Tercera, yo con toda la humildad le contesté que en Tercera no quería jugar, pero cuando me explicó que era el Real Jaén la verdad es que ni me lo pensé. Todos sabemos lo que significa esta entidad, hace pocas temporadas estuvo en Segunda División, donde se debe estar como mínimo. Jaén será el rival a batir, es el mejor equipo de Tercera División con mucha diferencia. He venido aquí por eso, por la ambición que tienen, por lo bien que están haciendo las cosas desde dentro y eso son garantías para el jugador. Me han traslado cariño y afecto desde que he llegado».

Como curiosidad, el nuevo jugador del Real Jaén estuvo en el Nuevo La Victoria en el pasado mes de octubre del año pasado, cuando en la jornada siete La Roda, que llegaba como colista al feudo blanco, se llevó el triunfo por cero a uno, gol de Israel Jerez.

Hoy test médicos

Por otro lado, la plantilla realizó ayer su segunda sesión de trabajo a las órdenes de David Rojas Valenciano. Veintidós futbolistas se estrenaron el lunes, a los que se sumó ayer Dani Fragoso.

Con el experimentado central son 17 fichajes que han llegado hasta el momento: Emilio Muñoz, Samu Urbano, Poblaciones, Juanlu, Ramón, Rubén Peces, Higinio, Jonathan Rivera, Cervera, Sergio García, Toni, Álvaro, Armero, Guacho, Pico y Nando Copete. A ellos se han unido los dos futbolistas de la temporada pasada con contrato en vigor, Joserra y Rentero (cuya presencia de cara a la próxima temporada todavía no está cerrada), además de otros tres canteranos: Álvaro Jandra, Borja y Mario Hidalgo. El grupo se completa con Sergio Pérez, un lateral izquierdo juvenil que se incorpora a las categorías base procedente del Villacarrillo.

Tras las presentaciones y discursos iniciales, la plantilla se desplazó al campo de Las Lagunillas para tener su primer contacto con el césped, en una sesión intensa de hora y media de duración, donde según Valenciano «todos han demostrado estar en perfectas condiciones».

Ayer repitieron lugar y hora de trabajo. Y hoy miércoles por la mañana tendrán lugar los test médicos. Mañana jueves, a partir de las 20:30 horas, será el primer partido de la pretemporada en Villargordo.