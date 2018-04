Real Jaén Cuatro victorias con la portería sellada para soñar con el play off El Real Jaén ganó en Martos su cuarto partido de la era García Tébar. / ANA TEBA Desde el aterrizaje de Andrés García Tébar en el banquillo blanco el Real Jaén ha dejado de depender de terceros para pelear por el ascenso JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Lunes, 2 abril 2018, 00:58

De estar a siete puntos de los puestos de privilegio a soñar con recuperar la categoría perdida la pasada temporada. Y con los pies bien en el suelo, porque el Real Jaén podría este miércoles regresar a las posiciones de play off si derrota en el Nuevo La Victoria (20:15 horas) al CF Motril.

En el mundo del fútbol resultados mandan y cantan, y en este caso, desde el aterrizaje de Tébar en el banquillo, sus números componen una dulce melodía que suena a música celestial en los oídos de los seguidores del bloque de la capital jienense. Cuatro triunfos en cuatro jornadas, manteniendo la portería a cero y, con un partido menos, a un solo punto de la cuarta posición (que marca el Motril) y a tres de la tercera (Antequera CF). De esta forma, el Real Jaén ha dejado de depender de terceros y, falta de seis jornadas para a conclusión del campeonato liguero, tiene en sus manos pelear por el ascenso a Segunda División B y dejar atrás el pozo de la Tercera División.

Andrés García Tébar es un técnico que mima los aspectos tácticos. Además, ha conseguido configurar un bloque camaleónico que sabe adaptarse a las distintas condiciones donde le toca jugar. Y los resultados le están dando la razón.

Ha patentado un método que pasa por madurar los partidos durante los primeros 45 minutos para rematar a su rival en el segundo round. Así sucedió ante Guadix, Rincón y Huétor Tájar, rivales a los que derrotó con un solitario gol en el segundo round. Y siguió con el guión el pasado sábado en el municipal de Martos. Donde el Real Jaén aguantó las furiosas acometidas de los locales para asestar, en esta ocasión dos golpes mortales, en el segundo periodo y dejar los tres puntos en su faltriquera.

La felicidad se ha instalado en la casa blanca después de un pésimo mes de febrero. El equipo ha ganado en confianza y está sacando su mejor versión en los momentos más complicados.

Tébar explicó el sábado que «el mérito era de los futbolistas». Incluso añadió que, con los resultados que se han dado este fin de semana, podrían contar con un pequeño margen para poder equivocarse. Y es que el Linares le hizo un favor a su eterno rival al derrotar a domicilio al Motril, y ayer el Huétor Tájar, después de remontar un cero a uno, acabó perdiendo por dos a tres ante el Loja de Diego Delgado.

Todo esto ha dejado al Real Jaén con 68 puntos en la quinta posición de la tabla clasificatoria. Tercero es el Antequera (71) y cuarto el Motril (69). La sexta plaza es para el Huétor Tájar (67) y justo por detrás está el Atlético Mancha Real (65). Entre estos cinco equipos se disputarán dos plazas de play off.

Motril y Villacarrillo

El Real Jaén tiene esta semana dos encuentros. El miércoles se medirá al Motril en una nueva final y el domingo recibirá a un Villacarrillo que está a un paso desahucio, pero que llegará a la capital jienense con el buen fútbol que está desplegando en esta segunda vuelta y con varios ex inquilinos de la casa blanca con ganas de venganza.

Después tendrá lugar un apasionante derbi provincial en el municipal de La Juventud. Y a renglón seguido el Real Jaén recibirá al Almería B. Después, los de Tébar visitarán al San Pedro, jugarán en casa con el Torredonjimeno y cerrarán la competición regular en el feudo de un Huétor Vega hundido en los puestos de descenso.

Lo cierto es que el técnico albaceteño ha tenido éxito en el propósito de mantener encendida la llama de la ilusión de un play off que hace unas jornadas parecía una quimera. El equipo se muestra sobrio y ordenado, manteniendo la seguridad defensiva que ya había sido su seña de identidad durante esta temporada (no en vano es el bloque que menos goles ha recibido del Grupo IX, 23 en 35 partidos por los 27 en 36 que ha encajado la UD Almería B).

Además, para que la empresa tenga éxito el Real Jaén ha empezado a mejorar su capacidad realizadora. 13 conjuntos han firmado más de los 47 goles que han celebrado los de la capital jienense esta temporada. Desde la llegada de Andrés García Tébar no han dejado de marcar en ninguna cita, incluso el pasado sábado firmaron dos en Martos. Sabedores de que mejorar esta cifra es innegociable no solo para pelear por los puestos de privilegio, también para aumentar las posibilidades de ascenso una vez en play off.