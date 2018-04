Real Jaén Cuatro finales con cinco equipos luchando por dos plazas de play off El Atlético Mancha Real se metió de lleno en la lucha por el play off tras doblegar este pasado domingo a los blancos en el municipal de La Juventud. / JUANCA MARTOS El Real Jaén recibe este próximo domingo (18:15 horas) al Almería B, que es segundo | Los blancos pelearán con Motril, Antequera, Huétor Tájar y Atlético Mancha Real las dos plazas de play off que hay en juego JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Martes, 17 abril 2018, 00:26

La recta final del campeonato liguero en el Grupo IX de Tercera División es apasionante. Con cinco equipos luchando por dos plazas de play off separados tan solo por cinco puntos de diferencia. Cuatro finales, con algunos duelos directos que prometen emoción hasta la última jornada de la competición regular.

El Real Jaén tropezó el domingo en el feudo verde y vio como sus adversarios se le acercaban peligrosamente. La primera derrota de la era García Tébar llegó en el séptimo partido. Después de volver a encajar dos tantos, como la semana anterior ante el Villacarrillo, cuando en los cinco encuentros anteriores Arellano había logrado mantener su portería sellada. Luis Arellano llegó a acumular 482 minutos con su portería a cero.

Almería B, que superó con facilidad al Antequera (3-0), Motril y Huétor Tájar ganaron sus respectivos duelos, con lo que se aprieta la lucha por los puestos de privilegio.

El filial almeriense visitará este próximo domingo el Nuevo La Victoria (18:15 horas) como segundo clasificado con 81 puntos en su casillero. Es además el bloque más realizador del grupo (89 dianas) y el segundo, después de los de la capital jienense, que menos recibe (28, por 27 los blancos).

El Real Jaén se mantiene en la tercera posición con 74 puntos, con lo que de superar al Almería B se quedaría a cuatro puntos de la segunda posición y con el gol average particular a su favor, ya que en la primera vuelta se impusieron los jienenses por cero a dos con goles de Migue Montes y Víctor Armero. No es el objetivo de un bloque que desea asegurar el puesto de play off cuanto antes para después pelear por una tercera posición que, con los dos filiales por delante, tiene boleto para la próxima edición de la Copa del Rey. Pero el reto innegociable pasa por el play off para abandonar el pozo de la Tercera División.

Ahí los blancos cuentan con dos puntos de ventaja sobre el CF Motril, conjunto con el que tienen perdido el gol average particular. El quinto clasificado es el Antequera de José Jesús Aybar, también con 72 puntos y con el que los blancos también tienen el gol average particular perdido. El CD Huétor Tájar, que cuenta con 70 puntos, es sexto y justo por detrás está el Atlético Mancha Real con 69. Con estas dos escuadras el gol average es favorable a los de la capital jienense.

De esta forma, las cuatro jornadas que restan para que concluya el campeonato liguero se tornan apasionantes. Los blancos, a priori, tienen un calendario más benévolo. Tras recibir este domingo al filial almeriense rendirán vista a la UD San Pedro, que cuenta con ocho puntos de ventaja sobre el descenso, para después jugar en casa ante el Torredonjimeno de Manuel Chumilla y los máximos artilleros jienenses del grupo: Juan Carlos y Carrillo, que han firmado ambos 22 dianas. El último encuentro liguero les llevará a visitar el feudo de un Huétor Vega que está ahora mismo a ocho puntos de la salvación.

Duelo directo

Entre los choques que quedan por dilucidar destaca el que se producirá en la penúltima jornada entre el CF Motril y el Huétor Tájar. Además, de los implicados en esta lucha, el Atlético Mancha Real es, en un principio, el conjunto con el calendario más complicado (Loja CD, Atlético Malagueño, Linares Deportivo y Vélez CF), aunque tampoco hay que olvidar que los verdes son el mejor equipo de esta segunda vuelta.

Con todo, la primera y segunda posición parecen inalcanzables, salvo triunfo de los blancos este domingo ante un Almería B que también tiene una recta final de calendario exigente. Loja CD, Atlético Malagueño y Linares Deportivo en el horizonte.

En el seno de la entidad se destaca el hecho de no depender de terceros para alcanzar el objetivo y se confía en el trabajo desarrollado por el técnico albaceteño Andrés García Tébar. Desde la llegada del nuevo entrenador el Real Jaén ha pasado de tener el play off de ascenso como un milagro a pelar por jugar la próxima temporada la Copa del Rey.

De estar a un paso del desahucio deportivo y cerca de centrarse en la próxima temporada a codearse con los gallitos del grupo y recobrar la ilusión por el ascenso.

Tébar llegó cuando el Real Jaén estaba en la sexta posición con 56 puntos, tres menos que el Antequera, siete por debajo del Motril y a ocho de un Huétor Tájar que ocupaba la tercera posición. Y ha logrado darle la vuelta a esta situación.

Tébar ya reconoció en sus comparecencias que la derrota al final llegaría. Afortunadamente el Real Jaén contaba con un pequeño colchón de puntos que le ha permitido minimizar los daños. Pero no se puede permitir más tropiezos. Caer este domingo ante el Almería B podría suponer apearse de los puestos de play off y dejar de depender de si mismo. Por eso desde la entidad se hace un llamamiento a la afición para que apoyen a su equipo en este trascendental choque. Una nueva final.