Real Jaén Copete: «El domingo fue un día especial, hacía un año que se murió mi padre» Copete celebrando el gol ante el Maracena. / REAL JAÉN El extremo del Real Jaén se estrenó el pasado domingo como goleador con un tanto que sirvió para sumar los tres primeros puntos JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Miércoles, 30 agosto 2017, 00:25

Para el futbolista del Real Jaén, Nando Copete (09/04/1992), el partido del pasado domingo fue muy especial por múltiples motivos. Debut en casa siendo titular, con gol que supuso el primero de los blancos y que sirvió para sumar tres puntos y «justo el día que se cumplía un año de la muerte de mi padre», explicaba ayer a IDEAL el extremo natural de Almendralejo.

Copete se acordó tras el gol de todos sus seres queridos. «Muy contento por estrenarme aquí en casa, delante de la afición. Fue un día raro porque hacía justo un año que se murió mi padre. Pero con felicidad máxima porque el tema deportivo salió redondo con los tres primeros puntos que nos dieron una dosis de confianza necesaria. De lo que era una jornada mala se convirtió en un día estupendo. La celebración fue por mi padre, pero también por mi novia y mi hijo que todavía no están en Jaén y los echo de menos».

El extremo blanco no olvidará este primer partido en el Nuevo La Victoria con el Real Jaén. «El debut fue espectacular, con tres mil personas en las gradas, te sientes futbolista. Estoy seguro de que a lo largo de la temporada se irá animando más la afición y nos ayudarán a conseguir puntos».

El tanto fue de muy bella factura. Una simbiosis de depurada técnica individual y pormenorizado estudio de los movimientos del rival. «En el gol tenía estudiado que ellos salían mucho cuando el delantero venía a recibir y podía aprovechar ese espacio. Se dio la situación, me planté delante del portero y no dudé en regatearlo al ser muy alto porque era la mejor opción».

David Rojas 'Valenciano', como no podía ser de otra forma, «nos dio la enhorabuena. Nos dijo que nos daría más confianza para seguir trabajando y saber lo que va a ser la categoría, nada que ver con un camino de rosas».

Muchos aficionados protestaron la anulación del segundo tanto, por una dudosa posición de fuera de juego. «No lo sé, cuando Manolillo me dio el pase tuve que esquivar al lateral. Pero el juez que estaba en línea lo vería mejor. Es cierto que saqué una diferencia grande al lateral y eso le pudo confundir también».

El técnico blanco movió sus piezas para mejorar las prestaciones ofensivas del equipo. Aprovechó la versatilidad de Copete, que puede actuar en ambas bandas y en la media punta. «Empecé en banda derecha y como no me llegaban balones cambió el sistema. Nos da total libertad en la parte de arriba porque al final los que jugamos somos nosotros».

Copete llegó al Real Jaén procedente del Cacereño, con el que fue campeón del Grupo XIV de la Tercera División, quedándose a una eliminatoria del ascenso y anotando 14 goles. Nacido en Almendralejo, el año anterior fue segundo con el Badajoz en la misma categoría, marcando 6 tantos, y anteriormente estuvo en el Extremadura, donde hizo 29 dianas en dos temporadas. También militó un año en Segunda B con el filial del Getafe.

El sábado, en Melilla

Sobre el próximo rival de los blancos, el CDE Melistar, subrayó que «cualquier equipo por muy mal que haya empezado te lo puede poner complicado y más en su casa, ellos querrán buscar la primera victoria como nosotros esta semana pasada y será difícil. El campo también jugará a su favor. Tenemos que ir con las ideas muy claras y traernos los tres puntos».

El equipo entrenó ayer (20:30 horas) en el Sebastián Barajas. Hoy juega a las 21:00 horas en Andújar los cuartos de final de la Copa Presidente de la Diputación y el jueves y el viernes se ejercitarán también a las 20:30 horas en un campo aún por determinar. Todo para preparar el duelo de este próximo sábado, 19:30 horas, en el feudo del CD Melistar: La Espiguera.

Y sobre el estado del césped del coliseo blanco subrayó que «fue empeorando con el paso de los minutos. No he jugado nunca aquí, no sé cómo estaba antes, sí es cierto que lo estaban resembrando, no hemos entrenado en él y a medida que iban pasando los minutos se levantaba. Pero tiene otros quince días para que se asiente y ver si mejora».

Con todo, Copete ya ha marcado el primero de los 18 goles que en la presentación le pidió Manuel Quesada a modo de reto. El jugador cogió el guante.