Real Jaén «Se conseguirá el objetivo de jugar el play off, pero toca hablar menos y trabajar más» Tébar, nuevo entrenador blanco, desarrolló ayer su primera sesión de trabajo. El central Fragoso del Real Jaén es el segundo jugador de la plantilla que más minutos ha disputado esta campaña JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Sábado, 3 marzo 2018, 16:34

Dani Fragoso es algo más que el segundo jugador de la plantilla blanca que más minutos ha disputado esta temporada (2.342, por los 2.597 de Higinio Vilches). El experimentado central del Real Jaén es una voz autorizada dentro del vestuario blanco, que no duda en llamar a las cosas por su nombre cuando la situación lo requiere.

Fragoso no tiene dudas sobre las posibilidades del conjunto de la capital jienense de disputar el play off de ascenso a Segunda División B. «Por supuesto que creemos y de forma unánime en el vestuario. Quedan 33 puntos por jugar, estamos a siete y este equipo está supercapacitado. Para mí es la mejor plantilla de la categoría pero hay que demostrarlo en el campo, no vale con hablar. Y así se ha comentado en el grupo, toca hablar menos y trabajar más. Es lo que vamos a hacer. Estoy convencido de que se conseguirá el objetivo».

En Linares fue muy crítico con el fútbol desplegado pero ante el Vélez la actitud cambió. «Nos hemos dado cuenta. Ante el Vélez al equipo no se le puede reprochar nada. Un rival complicado y en un campo en pésimas condiciones. Mucho aire, incluso en la segunda mitad que nos tocaba a favor se paró. Además, el penalti no fue, porque hablé con Luis y me dijo que no lo tocó».

Del nuevo técnico, Andrés García Tébar, que ayer dirigió su primera sesión de trabajo en el campo de la UJA, explica que «estuvo en Melilla y he hablado con algunos compañeros y me han dado muy buenas referencias. Tiene un carácter muy serio. Y saca mucho rendimiento a los futbolistas. Tenemos muchas ganas de que llegue el domingo porque hay que empezar a sumar de tres en tres». Hay que recordar que Juanlu e Ismael Heredia seguirán de baja por lesión. Además, Manu cumple ciclo por lo que Tébar tendrá que improvisar un lateral derecho para el duelo de este domingo en Guadix (17:00 horas).

Añade que «al cuerpo técnico que ha estado no se le puede decir nada. Han trabajado como nunca, hasta altas horas de la madrugada currando. Hay que darles las gracias por lo que han hecho. Estamos muy motivados porque esto tenemos que sacarlo adelante nosotros».

Tres entrenadores

Dani Fragoso asegura encontrarse «muy bien, muy contento y los entrenadores que hemos tenido, Valenciano y Salva, han confiado en mi. Me dedico a trabajar y a dar el máximo y me siento muy identificado con la ciudad y con el club».

Tres entrenadores en poco más de media temporada, pero para Fragoso no es algo nuevo. «Lo viví en el Albacete, tres técnicos. Es una situación extraña, pero no hay que buscar excusas. Son decisiones que toma el club que por supuesto respetamos y ahora toca hacer borrón y cuenta nueva. Quedan 11 partidos, hay que hacer una liga nueva y ganar casi todo. En Albacete descendimos, no fue bien, pero hubo problemas internos, nos dejaron de pagar. Ahora tenemos plantilla suficiente para sacar esto».

Su optimismo se fundamenta, además, en que «los rivales directos vienen a La Victoria, donde estamos bien. Es una competición igualada. Nadie se esperaba que el Guadix empatara en Antequera o que el Motril se dejara dos puntos después de ir ganando por dos tantos. No hay que olvidar que estuvimos 14 jornadas sin perder, son hechos y estamos convencidos de que lo lograremos».

En Guadix asegura que «será un partido muy complicado, lloverá, un campo de césped artificial, se están jugando el descenso, pero la ambición, el equipo que tenemos y la afición no la tienen ningún otro bloque de la categoría».