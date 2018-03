Real Jaén Cervera tiene roto el menisco pero sin daño en el ligamento, según las pruebas Andrés García Tébar ofreció ayer una rueda de prensa previa al partido ante el Huétor Tájar. / JOSÉ A. GUTIÉRREZ El conjunto blanco pierde para el partido de mañana, además, a Juanlu, Ismael, a Higinio (por un balonazo en un ojo) y Mario Martos tiene molestias JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Viernes, 23 marzo 2018, 03:33

Dentro de lo malo a veces hay algo bueno. Cervera sufre una rotura de menisco pero «me han dicho que he tenido suerte, no está afectado el ligamento», explicaba ayer el centrocampista jienense a IDEAL tras recoger los resultados de las pruebas realizadas por la mañana. De esta forma se acorta y se simplifica el periodo de recuperación, que podría ser de un mes y medio desde que el futbolista pasara por quirófano. «El club va a intentar que sea cuanto antes», señalaba Cervera ayer.

Con todo, el conjunto dirigido por Andrés García Tébar cuenta con bajas importantes para afrontar el trascendental duelo de mañana sábado (20:30 horas) ante el Huétor Tájar.

El propio técnico contaba por la mañana todo esto. «Al final seguro que podemos presentar un buen once, aunque a veces surgen situaciones no esperadas y probablemente no en el mejor momento para nosotros. El tema de Cervera fue la nota más desagradable que tuvimos el día del Rincón. Le han hecho una resonancia y, dentro de la gravedad, esperamos que sea una rotura de menisco, con lo que estaríamos hablando de mes y medio largo si le operan esta semana. Pero no descartamos que exista algún problema de ligamentos y ahí ya la cosa sería más complicada».

También están descartados Ismael y Juanlu. «Espero que la próxima semana se reincorpore alguno al trabajo con el grupo. A ellos se suma la baja de Higinio que sufrió un balonazo y perdió la visión del ojo. Pese a las ganas que tiene, el oftalmólogo le ha recomendado que este fin de semana no juegue».

Sobre la posibilidad de contratar algún futbolista Tébar explicó que en el caso de Jonathan «la Federación lo consideraría como una nueva ficha y no es admitible. Mi intención era convencer al jugador pero no es posible. En cuanto a la posibilidad de fichar sería con una lesión a largo plazo a un jugador que estuviese parado».

Precisamente sobre el golpe sufrido por la baja de Cervera, Tébar reconoció que «tras perder a Jonathan nos quedamos ahí muy desguarnecidos y Mario Martos arrastra problemas en los isquiotibiales y no se ha ejercitado con normalidad durante la semana. Espero que para el partido y sus exigencias podamos contar con él. Y ahora con el tema de Cervera estamos más desguarnecidos en esa posición».

Una final

El partido del sábado es una final. «No es definitorio pero sí es verdad que no ganar sería dar un paso muy importante hacia atrás. Hemos sumado seis puntos en los últimos tres partidos precisamente para llegar a este encuentro».

El entrenador del Real Jaén «firmaría ganar lo que queda por cero a uno, todo es mejorable pero tenemos que ser muy prácticos, resultadistas a la máxima expresión. En algunos momentos tuvimos más ocasiones pero también tuvieron sus opciones los rivales. El margen de goles no es ahora mismo algo diferencial».

Del rival destaca que tuvo oportunidad de verlos el domingo pasado y «es de los equipos que más me ha gustado. Buenos jugadores y muy compenetrados. Ya jugaron play off la temporada pasada. Intentarán sumar aquí. También es cierto que andarán algo preocupados por las últimas derrotas, algo a lo que no estaban acostumbrados. Eso ha provocado que Antequera y nosotros estemos más cerca y para ellos el partido también es fundamental».

Para finalizar, Tébar considera que los que «más nos jugamos somos nosotros. Llegamos con ilusión y con la intención de entrar entre los cuatro primeros en esta recta final del campeonato. Los futbolistas están enchufados».

Además añadió que «hay brotes verdes en el campo, no será el mejor terreno de juego pero lo veo mejor y no será una excusa».