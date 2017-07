Real Jaén Cervera también pasa del verde al blanco Manuel Quesada, Cervera y Salvador Márquez, ayer en la sala de prensa del Nuevo Estadio de La Victoria. / J. A. GUTIÉRREZ Es el cuarto jugador del Atlético Mancha Real que firma por el Real Jaén y no será el último JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Martes, 18 julio 2017, 00:21

José Hernández Cervera se convirtió ayer, de forma oficial, en nuevo jugador del Real Jaén. El noveno componente de la plantilla y el cuarto que llega procedente de la casa verde: Emilio, Jonathan Rivera y Ramón (Atlético Mancha Real), Álvaro Jandra (Real Jaén B), Juanlu y Tomás Poblaciones (Villacarrillo CF), Nando Copete (CP Cacereño) y Guacho (CD San Fernando de Henares) son, hasta la fecha, los hombres que empezarán el próximo lunes, 24 de julio, los entrenamientos a las órdenes de David Rojas 'Valenciano'. Una lista a la que hoy martes se le unirá algún nombre más.

Cervera es un medio centro organizador, con llegada y capacidad para el remate con las dos piernas. Destaca por sus cualidades técnicas y su experiencia en Segunda División B, categoría en la que atesora más de un centenar de encuentros. La pasada campaña jugó 27 partidos, uno de ellos de Copa del Rey, siendo titular en 25 de ellos y marcando un tanto. Disputó un total de 2.319 minutos.

El vicepresidente del club blanco, Manuel Quesada, señaló durante su presentación que «teníamos mucho interés en tenerlo este año. Cumple con los requisitos para el proyecto que hemos puesto en marcha siguiendo las directrices del señor Membrado. El Real Jaén es un club con mucha solera. Vamos a cumplir 95 años de aquí a un mes. Compromiso, honradez y profesionalidad es lo que le vamos a pedir. Que ese escudo vale su peso en oro. El Real Jaén es un club muy importante».

Por su parte, Salvador Márquez, responsable de la parcela deportiva explicó que es un futbolista con «contrastada experiencia en Segunda División B, jugando más de cien partidos en equipos de prestigio. Centrocampista puro, canalizador del juego, con llegada al área y gran disparo. Futbolista intenso y esperamos mucho de él».

El jugador quiso «agradecer el recibimiento y dar las gracias al club, a Fernando Campos y al entrenador por haber confiado en mí en este proyecto, espero que sea un año bonito. Estoy deseando que sea lunes, conocer al grupo y empezar a trabajar. El Real Jaén siempre me ha gustado y ha salido la posibilidad de venir aquí y no me lo he pensado».

Preguntado sobre el trasvase de jugadores que se está produciendo de Jaén a Mancha Real comentó que «es normal, se busca ser un equipo competitivo. La competición estará muy igualada y es normal que haya tantos cambios».

Cervera llegó al conjunto verde en enero del año pasado, en pleno mercado invernal, procedente de la UD Maracena (club granadino del grupo IX de Tercera). Una apuesta del conjunto dirigido entonces por Juan Arsenal para reforzarse de cara a la decisiva fase del campeonato liguero. Y salió bien, puesto que el Atlético Mancha Real consiguió un ascenso histórico a la categoría de bronce del fútbol nacional.

Se trata de un jugador con amplia experiencia en Segunda B y Tercera. Con talento como organizador, buen disparo y con llegada al área rival.

En Maracena era un fijo. Llegó a Mancha Real tras haber disputado todos los partidos como titular desde la cuarta jornada de liga, y habiendo anotado seis goles.

Se trata de un futbolista que conoce a la perfección el Grupo IX de Tercera. Se formó como cadete en las filas del Granada 74, luego jugó como juvenil en el Villareal y militó en el filial de este club en Tercera en el Grupo VI.

Jugó también, ya en Segunda B, con el CD Baza, el Granada CF, el Espanyol B, el Orihuela CF, Ontinyent CF, Écija Balompié y Cacereño. En la UD Maracena ha militado otras dos temporadas en Tercera. Nació el 13 de mayo de 1987 en Granada, mide 173 centímetros y pesa 74 kilogramos.